A atitude de Neymar após a vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Coritiba repercutiu nas redes sociais nesta quarta-feira (18). Depois do apito final no Couto Pereira, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o camisa 10 discutiu com torcedores da equipe paranaense e respondeu às provocações com xingamentos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Durante a discussão, o atacante afirmou que o Coritiba seria rebaixado e cobrou respeito dos torcedores rivais.

— Não fode! Tu vai pra B, seu otário. Chupa! Vocês têm que me respeitar, me respeita, time pequeno do caralho — disparou Neymar.

Veja a repercussão:

O episódio aconteceu após uma partida em que o craque foi um dos principais nomes do Santos. Em campo, o camisa 10 tentou dribles, arriscou pelo menos três chapéus e protagonizou discussões com o volante Thiago Santos.

continua após a publicidade

Neymar também teve três oportunidades para balançar as redes. Em duas delas, finalizou para fora, enquanto na terceira parou no goleiro Pedro Rangel. O atacante ainda participou da jogada que terminou no gol de Gabigol, responsável por garantir a vitória santista.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

O retorno ao time titular aconteceu após dois jogos de ausência. Neymar cumpriu suspensão automática por cartões amarelos e também ficou fora por causa da expulsão diante do Bahia, quando foi enquadrado no protocolo antirracismo conhecido como Lei Vini Jr.