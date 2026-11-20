Cristiano Ronaldo perde pênalti, e Al-Nassr sofre virada com gols de brasileiros
Craque português marca, desperdiça pênalti e vê o Al-Ahli buscar a virada com gols de Toney e Ibañez
O Al-Nassr sofreu uma virada diante do Al-Ahli nesta sexta-feira (20), pelo Campeonato Saudita. Após sair na frente com Cristiano Ronaldo, que marcou o gol de número 986 na carreira, a equipe viu o adversário reagir e vencer por 3 a 2, com gols de Galeno, Toney e Ibañez. O brasileiro foi decisivo para a virada, enquanto CR7 desperdiçou um pênalti ainda no primeiro tempo.
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Com o resultado, o Al-Nassr perde pontos importantes na disputa pelas primeiras posições do Campeonato Saudita, enquanto o Al-Ahli ganha força na briga pela parte de cima da tabela. O clássico também ficou marcado por polêmicas envolvendo a arbitragem argentina de Facundo Tello, que anulou um gol do Al-Ahli e, posteriormente, marcou um pênalti contestado pelos jogadores da equipe de Cristiano Ronaldo.
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Como foi o jogo?
Primeiro tempo
O Al-Nassr começou melhor e abriu o placar rapidamente com Cristiano Ronaldo, que acertou um belo chute para marcar seu gol de número 986 na carreira. A equipe ainda teve a oportunidade de ampliar a vantagem quando o português foi para a cobrança de pênalti, mas CR7 acertou a trave direita de Mendy e desperdiçou a chance.
Depois de um início dominante do Al-Nassr, o Al-Ahli conseguiu equilibrar as ações e chegou ao empate com Demiral, após uma falha do goleiro Bento. O gol, porém, foi anulado após revisão do VAR, em uma decisão contestada. Na reta final, Galeno apareceu com destaque e acertou um golaço de fora da área para recolocar o Al-Ahli no jogo e deixar o placar em 2 a 1 antes do intervalo.
Segundo tempo
A etapa final começou com o Al-Ahli pressionando em busca do empate. Aos 22 minutos, Facundo Tello marcou pênalti após lance envolvendo Al-Hamdan e Demiral. A decisão gerou reclamações dos jogadores do Al-Nassr, que contestaram a marcação. Ivan Toney foi para a cobrança e bateu firme, sem chances para Bento, deixando tudo igual.
A virada veio aos 29 minutos, em cobrança de escanteio de Spertsyan. Galeno desviou no primeiro pau, e Ibañez apareceu para cabecear e marcar o terceiro gol do Al-Ahli. Nos minutos finais, o Al-Nassr tentou reagir, com João Félix e Cristiano Ronaldo buscando oportunidades, mas Mendy apareceu com boas defesas para segurar a vantagem e confirmar a vitória do Al-Ahli.
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