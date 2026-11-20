Vasco mira contratação de atacante titular do Corinthians para 2027
Clube carioca busca empréstimo de Kaio César, que pertence ao Al-Hilal
O Vasco demonstrou interesse na contratação do atacante Kaio César, que pertence ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, e atualmente defende o Corinthians por empréstimo. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Lucas Pedrosa.
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A intenção do Vasco é viabilizar um empréstimo sem custos de transferência, assumindo parte dos salários do atacante. Antes de acertar sua chegada ao Corinthians, Kaio César já havia sido procurado pela equipe carioca, que agora tenta retomar as conversas para contar com o jogador na próxima temporada.
Kaio César tem contrato com o Al-Hilal até junho de 2028, enquanto seu vínculo de empréstimo com o Corinthians termina em dezembro de 2026. O acordo prevê uma opção de compra de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 37 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atacante.
Até o momento, o clube saudita não sinalizou interesse em aproveitar o jogador na próxima temporada, cenário que pode facilitar uma nova negociação por empréstimo.
— O clube ainda não se manifestou comigo, mas já tinha falado que o meu desejo era ficar no Corinthians. É um sonho jogar aqui e quero ficar por muito tempo, mas também tenho de esperar, tenho de entregar isso para o meu estafe e não posso resolver essas questões. Mas o meu desejo é ficar — disse Kaio César durante zona mista após a vitória diante do Botafogo.
➡️Kaio César abre o jogo sobre possível permanência no Corinthians
O atleta de 22 anos foi revelado pelo Coritiba e estreou no time profissional em 2022, quando disputou 36 partidas, marcou três gols e deu uma assistência. No ano seguinte, foi emprestado ao Vitória de Guimarães, de Portugal, onde entrou em campo em 47 jogos, marcou quatro gols e distribuiu oito assistências.
Quando chegou ao Corinthians, o atacante estreou na final da Supercopa Rei e começou com o pé direito. Kaio César entrou no segundo tempo e deu uma assistência para Yuri Alberto, autor do segundo gol do Corinthians na vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo.
Números Kaio César pelo Corinthians
Kaio César soma 36 partidas pelo Corinthians na temporada de 2026, sendo 22 como titular. O atacante marcou sete gols e distribuiu quatro assistências, totalizando 11 participações diretas em gols, com média de uma a cada 198 minutos em campo. Segundo o Sofascore, o jogador tem nota média de 7,02.
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Nas estatísticas ofensivas, Kaio César acumula quatro grandes chances criadas, além de médias de um passe decisivo e 1,7 finalização por partida, sendo 0,6 em direção ao gol. O atacante também registra 2,2 dribles certos por jogo e aproveitamento de 26% nos cruzamentos.
Em relação às disputas individuais, o jogador apresenta médias de 6,2 duelos ganhos e 2,3 faltas sofridas por partida. Os números consideram suas atuações pelo Corinthians ao longo da temporada.
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