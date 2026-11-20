Uma publicação nas redes sociais colocou o Blackpool, da Inglaterra, no centro de uma situação curiosa nesta quinta-feira (19). O clube anunciou a demissão do técnico Ian Evatt poucas horas depois de parabenizá-lo pelo aniversário nas redes sociais. A sequência de publicações chamou a atenção pela diferença entre as mensagens divulgadas ao longo do mesmo dia.

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Tudo começou às 9h (horário local), quando o Blackpool publicou uma mensagem desejando um "grande dia" ao treinador. No entanto, sete horas depois, às 16h, o clube voltou às redes sociais para comunicar a saída de Ian Evatt do comando da equipe, encerrando sua passagem após 12 meses no cargo.

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Em comunicado oficial, o Blackpool agradeceu ao treinador pelos serviços prestados e relembrou sua trajetória como jogador da equipe. Ian Evatt disputou mais de 250 partidas pelo clube e participou da histórica ascensão da League One à Premier League, período marcado por duas campanhas vitoriosas nos playoffs.

— O clube agradece a Ian por todos os seus esforços durante o tempo em que esteve em Bloomfield Road — informou o Blackpool, em nota oficial.

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Com a saída do treinador, Steve Thompson assumirá o comando da equipe na partida deste fim de semana. Ele contará com o auxílio de Stephen Crainey, Stephen Dobbie e Steve Banks, conforme anunciado pelo clube inglês.

Post de aniversário para Ian Evatt (Foto: Reprodução)

Veja a nota completa divulgada pelo Blackpool

O Blackpool Football Club anuncia que Ian Evatt deixou o cargo de treinador principal após 12 meses no comando.

Durante sua brilhante carreira como jogador em Bloomfield Road, Ian fez mais de 250 jogos pelos Seasiders. Em seus seis anos no Blackpool, ele desempenhou um papel fundamental na memorável ascensão do clube da League One à Premier League, que incluiu duas campanhas vitoriosas nos playoffs.

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O clube agradece a Ian por todos os seus esforços durante o tempo em que esteve em Bloomfield Road. Steve Thompson comandará a equipe na partida deste fim de semana, juntamente com Stephen Crainey, Stephen Dobbie e Steve Banks.