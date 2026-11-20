Com mais de 40 mil ingressos vendidos, torcida do Boca prepara 'invasão' na final da Sul-Americana
A final entre Atlético-MG e Boca Juniors está marcada para este sábado (21), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia
A final entre Atlético-MG e Boca Juniors está marcada para este sábado (21), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia. Na arquibancada, os torcedores do Boca devem "invadir" a grande decisão, com uma proporção estimada de 70% de argentinos contra 30% de atleticanos.
Até o momento, segundo informações divulgadas pelo jornal argentino "Olé", foram vendidas mais de 40 mil entradas para os torcedores do Boca, contra cerca de quatro a cinco mil para os do Atlético-MG. Vale destacar que o estádio da final tem capacidade para 65 mil espectadores e que ainda há ingressos disponíveis.
Clima de 'mandante' na Colômbia
Para entender a mobilização da torcida, que está viajando para Barranquilla, o Lance! Conversou com dois jornalistas argentinos da TyC Sports, importante veículo de comunicação da Argentina.
Segundo o jornalista Tato Aguilera, o Boca Juniors deve atuar quase como mandante na final. Mesmo com o campo neutro, ele destacou que os torcedores xeneizes estão "loucos" e afirmou esperar que os colombianos também apoiem o time argentino, ressaltando que o clube mineiro pode sentir esse ambiente favorável ao Boca.
— O Boca tem uma grande oportunidade de ser mandante em Barranquilla. O campo é neutro, mas os torcedores do Boca estão loucos, seguem chegando a Barranquilla. A partir disso, os colombianos também vão torcer para o Boca. O Atlético-MG pode sentir isso também — disse, com exclusividade ao Lance!, o jornalista argentino Tato Aguilera.
Nesse mesmo sentido, o jornalista Francisco Gentile destacou o alto número de argentinos viajando para Barranquilla. Segundo ele, muitos torcedores que estão indo à Colômbia sequer adquiriram ingressos. Para o repórter, toda a Argentina vai parar para acompanhar a final.
— Muitos torcedores estão viajando para Barranquilla. São números enormes, inclusive de pessoas que estão indo sem ingresso, apenas para apoiar o time do lado de fora do estádio. No sábado, o país inteiro vai acompanhar a partida, inclusive torcedores de todos os clubes argentinos. E, se o Boca vencer, haverá comemorações multitudinárias. Pode ter certeza disso — destacou Francisco Gentile, da TyC Sports.
Setor exclusivo esgotado
Além disso, todas as entradas destinadas ao setor exclusivo da torcida do Boca, localizado no gol norte do estádio (cerca de 12 mil bilhetes), já foram comercializadas pelo valor de 90 dólares. Neste momento, os ingressos disponíveis para os xeneizes são os de setores gerais, que variam de 180 a 250 dólares.
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