Quatro dias após sair da seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo segue sendo o assunto principal das perguntas dirigidas ao técnico Jorge Jesus. O comandante recém-contratado foi novamente questionado sobre o futuro do camisa 7 na equipe nacional neste domingo (4), após a vitória por 2 a 1 sobre a Noruega pela Liga das Nações.

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Apesar de ter dito que ainda não há uma definição se Cristiano estará presente nas próximas convocações, Jorge Jesus deixou a responsabilidade da decisão do retorno com o craque.

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— Não sei o que vai acontecer. Para mim, está tudo em aberto. Tem de decidir a vida dele antes da convocatória. Se ele estiver a jogar e quiser estar na Seleção, volta quando quiser, porque não? — afirmou, durante passagem pela zona mista do Estádio do Dragão, em Porto.

Cristiano Ronaldo abandonou a concentração de Portugal na última quarta-feira (30) e atribuiu a decisão às falas de Jorge Jesus em uma coletiva de imprensa. Na ocasião, o treinador explicou que havia deixado o atacante de 41 anos no banco de reservas no jogo anterior, também contra a Noruega, por entender que ele não poderia atuar em partidas consecutivas.

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Antes de deixar o grupo, Cristiano faltou a dois treinos da equipe, na Suécia e na Dinamarca. O centroavante só participou de um confronto nesta Data Fifa, contra País de Gales, em que foi titular e ficou em campo durante 67 minutos da vitória por 1 a 0.

— Isto foi um mal-entendido e, na minha opinião, é fácil de resolver. Por mim está tudo bem. Quando é que vai ficar resolvido? Isso não sei, vamos ver, acabou agora este jogo — comentou Jorge Jesus, sobre a situação envolvendo o goleador português.

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Cristiano Ronaldo antes de Portugal x País de Gales pela Liga das Nações (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Sem CR7, Portugal vence a Noruega pela Liga das Nações

Portugal venceu a Noruega de virada por 2 a 1, neste domingo (4), no Estádio do Dragão, em Porto, pela quarta rodada da Liga das Nações. O resultado consolidou a liderança de Portugal no Grupo A, com 12 pontos, e já garantiu a classificação antecipada à segunda fase com duas rodadas de antecedência.

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