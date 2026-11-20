Corrida pelo milésimo: confira quantos gols faltam para Cristiano Ronaldo
Português balançou as redes contra o Al-Ahli nesta sexta-feira (20)
Cristiano Ronaldo está cada vez mais perto de alcançar o milésimo gol da carreira. Nesta sexta-feira (20), o atacante marcou contra o Al-Ahli, pela 12ª rodada do Campeonato Saudita, e chegou a 986 gols oficiais. Apesar de balançar as redes, o português também desperdiçou um pênalti na partida, que terminou com derrota de virada do Al-Nassr.
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Aos 41 anos, o português segue perseguindo uma marca histórica no futebol mundial. Com o gol desta sexta-feira, faltam 14 para Cristiano Ronaldo chegar aos mil, objetivo que mantém como um dos grandes desafios da reta final de sua carreira. A contagem considera os gols marcados por clubes e pela seleção portuguesa desde o início de sua trajetória profissional, em 2002.
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Confira os gols de Cristiano Ronaldo por clube e seleção
- Real Madrid: 450 gols
- Manchester United: 145 gols
- Al-Nassr: 139 gols
- Juventus: 101 gols
- Sporting: 5 gols
- Portugal: 146 gols
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