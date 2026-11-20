Brasil x Irlanda: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo sub-17
Equipes se enfrentam pela primeira rodada do grupo 1
O Brasil estreia na Copa do Mundo Sub-17 de 2026 neste sábado (21), diante da Irlanda, pela primeira rodada do Grupo I. A partida será disputada às 12h (de Brasília), no campo 2 do complexo esportivo Aspire Zone, em Doha, no Catar. A transmissão será pela CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Prime Video
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
Ficha do jogo
Comandada por Carlos Eduardo Patetuci, a Seleção Brasileira começa a caminhada em busca do quinto título mundial da categoria. O Brasil é o maior campeão do torneio, com quatro conquistas: 1997, 1999, 2003 e 2019.
Como chegam Brasil e Irlanda
O Brasil chega à competição como uma das seleções de maior tradição na categoria. Além dos quatro títulos, a equipe soma 20 participações em Copas do Mundo Sub-17, recorde entre os países participantes.
Na edição de 2025, a Seleção terminou na quarta colocação. Os brasileiros foram eliminados por Portugal na semifinal, nos pênaltis, e depois perderam para a Itália na disputa pelo terceiro lugar. No Sul-Americano Sub-17 mais recente, a equipe encerrou a campanha na terceira posição.
Para a estreia, o técnico Carlos Eduardo Patetuci comandou a preparação em Doha, no Centro de Treinamento Al Thumama. Os treinamentos incluíram atividades de construção de jogadas, finalizações, cruzamentos e bolas paradas.
A Irlanda disputa a Copa do Mundo Sub-17 pela segunda vez na história. A primeira participação aconteceu em 2025, quando a seleção europeia chegou às oitavas de final.
A equipe integra o Grupo I, ao lado de Brasil, Tanzânia e Costa Rica, e inicia a campanha diante dos brasileiros.
O que está em jogo na Copa do Mundo Sub-17?
A primeira fase conta com 48 seleções divididas em 12 grupos de quatro equipes. Cada país enfrenta os adversários da própria chave em turno único.
Avançam aos 32 avos de final os dois primeiros colocados de cada grupo e os oito melhores terceiros colocados. A partir dessa etapa, os confrontos serão eliminatórios, em jogo único.
Em caso de empate no tempo regulamentar nas partidas do mata-mata, a classificação será decidida diretamente nos pênaltis, sem prorrogação. A final está marcada para 13 de dezembro, no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar.
Ficha técnica: Brasil x Irlanda
- 🏆 Competição: Copa do Mundo FIFA Sub-17 de 2026
- Fase: Primeira rodada do Grupo I
- 📆 Data e horário: sábado, 21 de novembro de 2026, às 12h (de Brasília)
- Horário local: 18h (Doha)
- 📍 Local: Ibrahim Khalfan (campo 2), Aspire Zone, Doha, Catar
- 📺 Onde assistir: CazéTV, no YouTube
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Mais LANCE!
Palmeiras x Flamengo: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste sábado (21), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque
Atlético Mineiro x Boca Juniors: onde assistir, horário e escalações
Atlético Mineiro x Boca Juniors: pela final da Copa Sul-Americana.
Bayern Munique x Colônia: onde assistir, horário e escalações
Bayern Munique x Colônia: pela 10ª rodada da Bundesliga 2026/2027.
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (20/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP de Las Vegas nesta quinta-feira (19)
Programação desta quinta-feira (19) marca início das atividades em Las Vegas
Vitória x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalações
Vitória x Red Bull Bragantino: pela 35ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (19/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo.
Trento x Cittadella: onde assistir, horário e escalações
Trento x Cittadella: pela 15ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Casertana x Salernitana: onde assistir, horário e escalações
Casertana x Salernitana: pela 15ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Como assistir a Flamengo x Athletico-PR no Premiere
Equipes se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão
São Paulo x Fluminense: onde assistir, horário e escalações
São Paulo x Fluminense: pela 35ª rodada do Brasileirão Série A 2026
Vasco x Internacional: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (19), em São Januário
Grêmio x Bahia: onde assistir, horário e escalações
Grêmio x Bahia: pela 35ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
Remo x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações
Remo-PA x Chapecoense: pela 35ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (18/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Benfica x Roma: onde assistir, horário e escalações
Benfica x Roma: pela 5ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
Arsenal x Lyon: onde assistir, horário e escalações
Arsenal x Lyon: pela 5ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
Barcelona x Servette Chênois: onde assistir, horário e escalações
Barcelona x Servette Chênois: pela 5ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
Austria Wien x Bayern München: onde assistir, horário e escalações
Austria Wien x Bayern München: pela 5ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.