O Brasil estreia na Copa do Mundo Sub-17 de 2026 neste sábado (21), diante da Irlanda, pela primeira rodada do Grupo I. A partida será disputada às 12h (de Brasília), no campo 2 do complexo esportivo Aspire Zone, em Doha, no Catar. A transmissão será pela CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Prime Video

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Ficha do jogo BRA IRL Copa do Mundo Sub-17 Data e Hora Sábado, 21 de novembro de 2026, às 12h (de Brasília) Local brahim Khalfan (campo 2), Aspire Zone, Doha, Catar Árbitro Onde assistir

Comandada por Carlos Eduardo Patetuci, a Seleção Brasileira começa a caminhada em busca do quinto título mundial da categoria. O Brasil é o maior campeão do torneio, com quatro conquistas: 1997, 1999, 2003 e 2019.

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Como chegam Brasil e Irlanda

O Brasil chega à competição como uma das seleções de maior tradição na categoria. Além dos quatro títulos, a equipe soma 20 participações em Copas do Mundo Sub-17, recorde entre os países participantes.

Na edição de 2025, a Seleção terminou na quarta colocação. Os brasileiros foram eliminados por Portugal na semifinal, nos pênaltis, e depois perderam para a Itália na disputa pelo terceiro lugar. No Sul-Americano Sub-17 mais recente, a equipe encerrou a campanha na terceira posição.

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Para a estreia, o técnico Carlos Eduardo Patetuci comandou a preparação em Doha, no Centro de Treinamento Al Thumama. Os treinamentos incluíram atividades de construção de jogadas, finalizações, cruzamentos e bolas paradas.

A Irlanda disputa a Copa do Mundo Sub-17 pela segunda vez na história. A primeira participação aconteceu em 2025, quando a seleção europeia chegou às oitavas de final.

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A equipe integra o Grupo I, ao lado de Brasil, Tanzânia e Costa Rica, e inicia a campanha diante dos brasileiros.

O que está em jogo na Copa do Mundo Sub-17?

A primeira fase conta com 48 seleções divididas em 12 grupos de quatro equipes. Cada país enfrenta os adversários da própria chave em turno único.

Avançam aos 32 avos de final os dois primeiros colocados de cada grupo e os oito melhores terceiros colocados. A partir dessa etapa, os confrontos serão eliminatórios, em jogo único.

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Em caso de empate no tempo regulamentar nas partidas do mata-mata, a classificação será decidida diretamente nos pênaltis, sem prorrogação. A final está marcada para 13 de dezembro, no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar.

Ficha técnica: Brasil x Irlanda

🏆 Competição: Copa do Mundo FIFA Sub-17 de 2026

Copa do Mundo FIFA Sub-17 de 2026 Fase: Primeira rodada do Grupo I

Primeira rodada do Grupo I 📆 Data e horário: sábado, 21 de novembro de 2026, às 12h (de Brasília)

sábado, 21 de novembro de 2026, às 12h (de Brasília) Horário local: 18h (Doha)

18h (Doha) 📍 Local: Ibrahim Khalfan (campo 2), Aspire Zone, Doha, Catar

Ibrahim Khalfan (campo 2), Aspire Zone, Doha, Catar 📺 Onde assistir: CazéTV, no YouTube

Jogadores da Seleção Sub-17 (Foto: Nelson Terme / CBF)

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