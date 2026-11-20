Mourinho comenta futuro de Endrick e Vini Jr. no Real Madrid: 'O clube é mais importante'
Treinador diz que não há jogadores com privilégios no elenco, defende disputa por posição e afirma que decisão sobre o atacante brasileiro cabe à diretoria
José Mourinho comentou nesta sexta-feira (20) as situações de Vini Jr. e Endrick no Real Madrid. Em entrevista coletiva, o treinador afastou a possibilidade de pressão externa sobre a escalação do atacante brasileiro e afirmou que todos os jogadores precisam conquistar espaço no elenco. Sobre Endrick, disse que o clube terá a palavra final sobre o futuro do jovem, que desperta o interesse de equipes italianas.
➡️Tudo sobre os maiores times e as estrelas de futebol do mundo no WhatsApp. Siga o canal Lance! Fut Internacional
— Titular, no banco, na arquibancada, não importa. É estranho porque, há algumas semanas, o Vini era o maior problema e, depois que ele marcou com o Brasil, estávamos discutindo se ele jogava ou não, se deveria jogar. Acho isso um exagero. Ele é incrível. Nós o queremos e precisamos dele, estamos ajudando-o, e não há jogadores aqui com privilégios — afirmou Mourinho.
O treinador também reforçou que ninguém tem vaga garantida na equipe e que pretende contar com um elenco competitivo para a sequência da temporada.
— Ninguém deve jogar por decreto. São jogadores que trabalham duro. O Real Madrid precisa ter um elenco forte, com muitos bons jogadores, e essa coisa de "joga ou não joga" não faz sentido — declarou.
Mourinho comenta fase de Vini Jr. pela Seleção
Vini Jr. foi um dos destaques da Seleção Brasileira nos amistosos da última Data Fifa. Contra o Japão, marcou os dois gols do Brasil na derrota por 3 a 2. Na goleada por 7 a 0 sobre Singapura, anotou seu primeiro hat-trick com a camisa da equipe nacional.
O desempenho reacendeu a discussão sobre o espaço do atacante no Real Madrid. Antes da pausa para os compromissos das seleções, o brasileiro vinha de seis partidas sem marcar gols ou dar assistências. Yan Diomandé também ganhou espaço na disputa por uma vaga no setor ofensivo.
Mourinho, porém, evitou alimentar o debate sobre a titularidade e destacou que espera contar com boas opções para o período decisivo da temporada, que terá disputas em três competições e a Supercopa.
— Há 23 ou mais jogadores que vão me obrigar a deixar alguns de fora do elenco, e esse é o tipo de vida que eu quero para o Real Madrid. Eu não quero onze bons jogadores, eu quero muitos. [...] É claro que queremos um bom Vinicius e é isso que esperamos — disse.
Mourinho fala sobre futuro de Endrick
Questionado sobre Endrick, Mourinho afirmou que gosta do atacante e conta com ele no elenco, mas ressaltou que a decisão sobre uma eventual transferência será tomada pelo Real Madrid.
— Ele está muito feliz aqui. Para mim, o Real Madrid é mais importante que o Endrick. Eu gosto muito dele e tenho muito carinho por ele. Eu preciso dele, você já tem a resposta. Quanto aos clubes, aos empresários, o Real Madrid decide de outra forma, e nós temos que respeitar isso. Mas eu e o Real Madrid sabemos que ele é importante — declarou.
O futuro do brasileiro, no entanto, está em discussão nos bastidores. O Lance! apurou que o Real Madrid descarta um novo empréstimo e só considera negociar Endrick em definitivo. Para liberar o atacante, o clube espanhol estipula um valor entre 60 e 70 milhões de euros.
O Milan é um dos principais interessados na contratação e demonstra forte disposição para avançar, mas o valor exigido pelo Real pode dificultar o negócio. Roma e Sporting também monitoram a situação do jogador para a janela de transferências de janeiro.
Outro fator que pesa é a posição do presidente Florentino Pérez, que tem apreço pelo brasileiro e receia negociá-lo antes de uma oportunidade maior no clube. O cenário ainda pode mudar até a abertura do mercado, a depender das propostas e da disposição da diretoria em liberar o atacante.
Real Madrid volta a campo neste sábado
O Real Madrid retorna aos gramados neste sábado (21), às 17h (de Brasília), contra o Celta, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe comandada por Mourinho ocupa a vice-liderança, três pontos atrás do Barcelona. O Atlético de Madrid aparece em terceiro lugar, dois pontos atrás dos merengues. O Lance! acompanha em tempo real o jogo.
Mais LANCE!
Espanha reencontra França nas quartas da Liga das Nações; veja os confrontos
Seleções voltarão a se enfrentar após semifinal da Copa do Mundo; Inglaterra terá novo duelo com a Noruega, enquanto Portugal pegará a Holanda
Atlético Mineiro x Boca Juniors: onde assistir, horário e escalações
Atlético Mineiro x Boca Juniors: pela final da Copa Sul-Americana.
Ex-Santos e Cruzeiro, Rafael Cabral defende três pênaltis e garante classificação na MLS
Goleiro brasileiro foi decisivo contra o Seattle Sounders
Courtois renova com o Real Madrid e completa dez anos no clube
Goleiro belga estende contrato por mais uma temporada; desde 2018, soma 348 partidas e 14 títulos com a camisa merengue
Kompany retorna ao comando do Bayern quatro semanas após internação de urgência
Técnico está liberado para estar junto ao time contra o Colônia, nesta sexta-feira; Belga foi diagnosticado com meningite
MLS revela salário de Messi; veja ranking dos mais bem pagos
Argentino do Inter Miami recebe cerca de R$ 168 milhões por ano e lidera lista divulgada pela associação de jogadores da liga
De Luís Fabiano a Antony: brasileiros marcaram história no dérbi entre Sevilla e Betis
Clássico da Andaluzia reúne nomes importantes do futebol brasileiro; Marcão, Natan e Antony representam o país nos elencos atuais
Bayern Munique x Colônia: onde assistir, horário e escalações
Bayern Munique x Colônia: pela 10ª rodada da Bundesliga 2026/2027.
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (20/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Com bônus milionário, River confirma valor da venda de Freitas para o Flamengo
Jogador chegou ao clube na janela do meio da temporada
Ex-Bahia busca recorde de gols em temporada pelo líder da J-League
Atacante soma 11 gols em 2026
Real Madrid descarta novo empréstimo de Endrick e estipula valor para venda do atacante
Clube espanhol pede entre 60 e 70 milhões de euros pelo atacante, enquanto Milan demonstra forte interesse, mas esbarra no valor exigido
Final da Sul-Americana pode movimentar R$ 1,4 bilhão na Colômbia; entenda
Decisão entre Atlético-MG e Boca Juniors leva milhares de torcedores a Barranquilla e evidencia impacto econômico dos grandes eventos
Endrick chega aos 150 jogos por clubes com mais gols que Cristiano Ronaldo na mesma marca
Atacante brasileiro soma 37 gols e dez assistências por equipes e supera também os números de Vini Jr. e Rodrygo em gols no mesmo recorte
Corinthians terá que pagar bolada para manter Kaio César em 2027
Atacante pertence ao Al-Hilal e tem contrato de empréstimo até dezembro.
Mudryk acusa seleção da Ucrânia por doping e quebra silêncio sobre suspensão de 20 meses
Atacante do Chelsea, emprestado ao Tottenham, acredita que ingeriu substância proibida durante convocação
Jogador é suspenso por oito anos após atingir árbitro com pedra no Equador; vídeo
Jhon Perlaza arremessou o objeto contra um assistente durante partida da terceira divisão; federação solicitará à Fifa que a punição tenha validade mundial
Confirmado: Eleição para presidência da Fifa terá Infantino e mais dois
Prazo para inscrição de candidaturas encerrou na quarta; pleito será em março
Inteligência artificial crava placar em Vasco x Internacional no Brasileirão
Equipes se enfrentam em São Januário