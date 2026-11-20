José Mourinho comentou nesta sexta-feira (20) as situações de Vini Jr. e Endrick no Real Madrid. Em entrevista coletiva, o treinador afastou a possibilidade de pressão externa sobre a escalação do atacante brasileiro e afirmou que todos os jogadores precisam conquistar espaço no elenco. Sobre Endrick, disse que o clube terá a palavra final sobre o futuro do jovem, que desperta o interesse de equipes italianas.

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— Titular, no banco, na arquibancada, não importa. É estranho porque, há algumas semanas, o Vini era o maior problema e, depois que ele marcou com o Brasil, estávamos discutindo se ele jogava ou não, se deveria jogar. Acho isso um exagero. Ele é incrível. Nós o queremos e precisamos dele, estamos ajudando-o, e não há jogadores aqui com privilégios — afirmou Mourinho.

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O treinador também reforçou que ninguém tem vaga garantida na equipe e que pretende contar com um elenco competitivo para a sequência da temporada.

— Ninguém deve jogar por decreto. São jogadores que trabalham duro. O Real Madrid precisa ter um elenco forte, com muitos bons jogadores, e essa coisa de "joga ou não joga" não faz sentido — declarou.

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Mourinho comenta fase de Vini Jr. pela Seleção

Vini Jr. foi um dos destaques da Seleção Brasileira nos amistosos da última Data Fifa. Contra o Japão, marcou os dois gols do Brasil na derrota por 3 a 2. Na goleada por 7 a 0 sobre Singapura, anotou seu primeiro hat-trick com a camisa da equipe nacional.

O desempenho reacendeu a discussão sobre o espaço do atacante no Real Madrid. Antes da pausa para os compromissos das seleções, o brasileiro vinha de seis partidas sem marcar gols ou dar assistências. Yan Diomandé também ganhou espaço na disputa por uma vaga no setor ofensivo.

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Mourinho, porém, evitou alimentar o debate sobre a titularidade e destacou que espera contar com boas opções para o período decisivo da temporada, que terá disputas em três competições e a Supercopa.

— Há 23 ou mais jogadores que vão me obrigar a deixar alguns de fora do elenco, e esse é o tipo de vida que eu quero para o Real Madrid. Eu não quero onze bons jogadores, eu quero muitos. [...] É claro que queremos um bom Vinicius e é isso que esperamos — disse.

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Vini Jr realiza atividade durante treino do Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Mourinho fala sobre futuro de Endrick

Questionado sobre Endrick, Mourinho afirmou que gosta do atacante e conta com ele no elenco, mas ressaltou que a decisão sobre uma eventual transferência será tomada pelo Real Madrid.

— Ele está muito feliz aqui. Para mim, o Real Madrid é mais importante que o Endrick. Eu gosto muito dele e tenho muito carinho por ele. Eu preciso dele, você já tem a resposta. Quanto aos clubes, aos empresários, o Real Madrid decide de outra forma, e nós temos que respeitar isso. Mas eu e o Real Madrid sabemos que ele é importante — declarou.

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O futuro do brasileiro, no entanto, está em discussão nos bastidores. O Lance! apurou que o Real Madrid descarta um novo empréstimo e só considera negociar Endrick em definitivo. Para liberar o atacante, o clube espanhol estipula um valor entre 60 e 70 milhões de euros.

O Milan é um dos principais interessados na contratação e demonstra forte disposição para avançar, mas o valor exigido pelo Real pode dificultar o negócio. Roma e Sporting também monitoram a situação do jogador para a janela de transferências de janeiro.

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Outro fator que pesa é a posição do presidente Florentino Pérez, que tem apreço pelo brasileiro e receia negociá-lo antes de uma oportunidade maior no clube. O cenário ainda pode mudar até a abertura do mercado, a depender das propostas e da disposição da diretoria em liberar o atacante.

Real Madrid volta a campo neste sábado

O Real Madrid retorna aos gramados neste sábado (21), às 17h (de Brasília), contra o Celta, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe comandada por Mourinho ocupa a vice-liderança, três pontos atrás do Barcelona. O Atlético de Madrid aparece em terceiro lugar, dois pontos atrás dos merengues. O Lance! acompanha em tempo real o jogo.