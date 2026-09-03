A venda de Ayyoub Bouaddi ao Manchester City por 95 milhões de euros colocou o Lille diante de um novo recorde e reforçou uma das principais marcas construídas pelo clube francês nos últimos anos: a capacidade de revelar, valorizar e negociar jogadores por cifras cada vez maiores. Desde a conquista da Ligue 1, em 2021, o time que hoje é comandado por Davide Ancelotti já ultrapassou a marca de 400 milhões de euros arrecadados com transferências.

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A saída de Bouaddi representa a maior negociação da história do Lille e amplia uma sequência de vendas que ajudou o clube a se manter competitivo mesmo diante da necessidade constante de reconstruir o elenco. Aos 18 anos, o meio-campista chamou a atenção dos principais clubes europeus após sua projeção no futebol francês e a participação pela seleção de Marrocos na Copa do Mundo.

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Ayyoub Bouaddi foi anunciado pelo Manchester City (Foto: Divulgação/Manchester City)

Os 95 milhões de euros envolvidos na transferência também fizeram de Bouaddi o jogador com menos de 19 anos mais caro da história. O Lille, portanto, transformou novamente um talento desenvolvido e valorizado no clube em uma negociação de enorme impacto financeiro.

A saída do marroquino, porém, não foi a única responsável por movimentar os cofres do time francês nesta janela. Matías Fernández-Pardo também deixou o clube em uma transferência milionária, negociado com o Newcastle por cerca de 59 milhões de euros. Somadas, as duas operações representam mais de 150 milhões de euros em vendas.

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Lille acumulou grandes vendas desde o título francês

A estratégia ganhou força após a histórica conquista da Ligue 1 em 2021. Naquela temporada, o Lille conseguiu interromper a hegemonia recente do PSG no Campeonato Francês e, desde então, passou por diferentes reformulações sem deixar de utilizar o mercado como uma importante fonte de receita.

Victor Osimhen foi um dos primeiros grandes exemplos desse modelo. O atacante nigeriano deixou o Lille rumo ao Napoli por 79 milhões de euros, em uma das maiores negociações da história do futebol francês. Depois dele, outros jogadores seguiram caminhos semelhantes e foram negociados após se valorizarem no clube.

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Amadou Onana, por exemplo, foi vendido ao Everton por 39 milhões de euros, enquanto Sven Botman seguiu para o Newcastle por 37 milhões de euros. O maior salto, no entanto, antes da transferência de Bouaddi, aconteceu com Leny Yoro. Disputado por gigantes do futebol europeu, o defensor acabou negociado com o Manchester United por 62 milhões de euros.

Leny Yoro comemora gol do United contra o Fulham (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

A sequência continuou com Lucas Chevalier. O goleiro chamou a atenção após a temporada 2024/25 e foi contratado pelo PSG por 40 milhões de euros.

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Desafio de Davide Ancelotti é transformar receita em competitividade

É nesse cenário que Davide Ancelotti conduz o Lille. O treinador italiano recebeu um clube que acumulou importantes receitas no mercado, mas que precisa encontrar rapidamente soluções esportivas para compensar a perda de jogadores decisivos.

Segundo o "Le Figaro", o Lille utilizou parte de seus recursos para reforçar o elenco, com as chegadas do atacante japonês Ayase Ueda e do meio-campista dinamarquês Maurits Kjaergaard. Os dois chegaram para ocupar posições consideradas importantes na nova montagem do grupo.

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O balanço financeiro da janela ainda permaneceu amplamente positivo. De acordo com a publicação francesa, o Lille fechou o período de transferências com um saldo favorável de cerca de 120 milhões de euros, resultado que dá ao clube margem para seguir investindo e, ao mesmo tempo, manter sua estratégia de sustentabilidade.

A reformulação acontece justamente antes de uma temporada exigente. O Lille terá compromissos na Ligue 1 e na Champions League, o que aumenta a necessidade de profundidade no elenco e exige alternativas para compensar a saída de jogadores que tinham peso técnico e potencial de crescimento.

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Davide Ancelotti destacou recentemente que vê a quantidade de opções como uma vantagem para enfrentar o calendário.

– Temos opções para todas as posições e estamos preparados para uma temporada muito difícil, com muitos jogos. Tenho que fazer escolhas, mas esse é um bom problema para mim – afirmou o treinador.

A presença de atletas mais experientes também faz parte da tentativa de equilibrar um elenco que, historicamente, abre espaço para jovens talentos. Olivier Giroud, Nabil Bentaleb e Benjamin André aparecem como referências em um grupo que mistura jogadores consolidados com atletas ainda em desenvolvimento. Sobre Giroud, Ancelotti ressaltou a importância da experiência do atacante para o cotidiano da equipe.

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– Ele conhece a Ligue 1 e tem muitas qualidades. Ajuda muito na liderança, é curioso, faz muitas perguntas e é muito inteligente. Ter jogadores como Olivier Giroud, Nabil Bentaleb e Benjamin André facilita muito o meu trabalho – declarou.

A capacidade de renovar o elenco será novamente colocada à prova nos próximos meses. O Lille se acostumou a negociar seus principais ativos por valores elevados, mas a continuidade esportiva depende justamente de encontrar novos jogadores capazes de ocupar esse espaço e, eventualmente, repetir o mesmo caminho de valorização.

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