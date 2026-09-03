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Corinthians confirma venda de Leticia Teles ao Al Qadsiah, da Arábia Saudita

Negociação é a maior da modalidade no clube e uma das mais valiosas do país

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
03/09/2026 10:25
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Camisa com o escudo do Corinthians
Corinthians confirma venda de Leticia Teles ao Al Qadsiah (Foto: Carolina Lipares / Corinthians)

O Corinthians confirmou nesta quarta-feira (3) a negociação da zagueira Leticia Teles com o Al Qadsiah, da Arábia Saudita. A transferência tornou a defensora a maior venda da história do futebol feminino do clube e a segunda maior da modalidade no Brasil.

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Os valores da negociação não foram divulgados oficialmente pelo Corinthians. Segundo informações publicadas inicialmente pelo Meu Timão e confirmadas pelo Lance!, a transferência gira entre 600 mil e 800 mil dólares, o equivalente a aproximadamente R$ 3,1 milhões a R$ 4,1 milhões.

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A negociação também coloca Leticia Teles como a segunda maior transferência da história do futebol feminino brasileiro, atrás apenas da atacante Amanda Gutierres, que deixou o Palmeiras e se transferiu para o Boston Legacy.

Leticia Teles estava no Corinthians desde 2025. Ao longo de sua passagem pelo clube, a zagueira disputou 39 partidas e conquistou dois títulos. Em comunicado, o clube agradeceu à atleta pelo período no clube e desejou sorte na sequência da carreira.

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Veja abaixo a nota completa

O Sport Club Corinthians Paulista informa que a zagueira Leticia Teles foi negociada com o Al Qadsiah, da Arábia Saudita. A atleta se tornou a maior venda da história do Corinthians Feminino e a segunda maior do futebol feminino brasileiro. No Corinthians desde 2025, a zagueira disputou 39 jogos e conquistou dois títulos. O clube agradece a Leticia Teles pelo período em que esteve conosco e deseja sorte na sequência de sua carreira.

Leticia Teles durante passagem pelo Corinthians
Leticia Teles durante passagem pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

Maiores vendas do futebol feminino brasileiro

    1.
  1. Amanda Gutierres — Palmeiras para Boston Legacy-EUA: cerca de R$ 5,89 milhões
    2. 2.
  2. Leticia Teles — Corinthians para Al Qadsiah-SAU: entre R$ 3,1 milhões e R$ 4,1 milhões
    3. 3.
  3. Isa Haas — Cruzeiro para América-MEX: R$ 3,1 milhões
    4. 4.
  4. Isabela Chagas — Cruzeiro para PSG-FRA: R$ 2 milhões
    5. 5.
  5. Rebeca Costa — Cruzeiro para Houston Dash-EUA: R$ 1 milhão

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