Em 10 anos, Guardiola muda Manchester City de patamar na Inglaterra e Europa

A passagem de Pep Guardiola pelo Manchester City chega ao fim após 10 anos à frente do clube inglês e com muitos títulos no currículo. O treinador fez com que a equipe também mudasse de patamar no cenário nacional, mas principalmente na Europa.

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Nesse período de 10 anos, Guardiola conquistou 20 títulos no comando do Manchester City e se tornou uma lenda. Antes da chegada do espanhol, o clube havia vencido 18 troféus em torneios de elite, o que exclui as taças referentes a Championship, que é a segunda divisão inglesa.

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Lendas são eternizadas, e o Manchester City decidiu renomear um dos setores das arquibancadas do Etihad Stadium de "North Stand" para "The Pep Guardiola Stand". O espanhol seguirá presente e vivo na memória dos torcedores dos Sky Blues.

Chegada de Guardiola ao Manchester City em 2016

Anunciado em 2016, Pep Guardiola chegou ao Manchester City para substituir o chileno Manuel Pellegrini e com um contrato de três temporadas. Na época, o clube estava insatisfeito com os resultados recentes do treinador sul-americano, que conquistou dois títulos (Premier League e Copa da Liga) em seu ano de estreia, mas apenas um troféu nas duas últimas épocas.

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Cercado de expectativas após anos de sucesso no comando de Barcelona e Bayern de Munique, Pep Guardiola chegou a ser contestado após um primeiro ano de trabalho sem títulos. O Manchester City encerrou a Premier League na 3ª colocação, mas caiu nas oitavas de final da Champions League, nas semifinais da Copa da Inglaterra e precocemente na 4ª rodada da Copa da Liga Inglesa.

Mas desde então, Guardiola revolucionou o Manchester City e fez a Premier League parecer uma espécie de estadual. De sete temporadas entre 2017/2018 até 2023/2024, o treinador catalão conquistou seis vezes o Campeonato Inglês, tendo sido vice-campeão apenas para o Liverpool de Jurgen Klopp em 2019/2020.

Espanhol faz sonho virar realidade no lado azul de Manchester

Em 2008, o Manchester City foi comprado por um fundo de investimentos dos Emirados Árabes com o objetivo de se transformar em uma potência. Nos primeiros anos, o clube chegou a conquistar a FA Cup 2010/2011, que marcou o primeiro título na elite inglesa em 35 anos, além da Premier League em 2011/2012 após 44 anos de jejum.

Mas o clube estava longe de se tornar uma potência tanto a nível nacional, mas principalmente quanto a nível europeu. Nas duas primeiras participações em Champions League já na administração do fundo de investimentos dos Emirados Árabes, a equipe havia sido eliminada ainda na fase de grupos sob comando de Roberto Mancini.

Além do grande sucesso na Inglaterra, Pep Guardiola fez o Manchester City chegar em duas finais de Champions League e tendo conquistado a inédita e tão sonhada "Orelhuda" em 2022/2023 sobre a Inter de Milão. E em dezembro de 2023, o treinador catalão retornou ao Mundial de Clubes após 10 anos para derrotar o Fluminense e vencer um novo troféu pela primeira vez para sua equipe.

Guardiola carrega troféu da Champions League conquistado pelo Manchester City em 2022/2023 (Foto: Franck Fife/AFP)

Fim de ciclo para Guardiola no Manchester City

Na temporada 2024/2025, o Manchester City voltou a ser questionado após não vencer a Premier League, ser eliminado nos playoffs da Champions League e encerrar a campanha com apenas o troféu da Supercopa da Inglaterra nas mãos.

Mas em sua despedida do Manchester City, Pep Guardiola venceu os títulos da Copa da Liga Inglesa e da Copa da Inglaterra para recolocar a equipe no trilho novamente. E para que quem assuma o clube, consiga manter ao menos um percentual do legado deixado pelo catalão.

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