O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, visitou o Centro de Treinamentos do Real Madrid nesta quinta-feira (3). Ele conversou com diversos jogadores do clube espanhol e dedicou especial atenção aos brasileiros do elenco, incluindo os três selecionáveis que se recuperaram de lesão: Rodrygo, Éder Militão e Endrick.

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Dos três, Endrick é o único que tem chances, ainda que remotas, de estar na convocação da Seleção que Ancelotti fará na próxima quarta-feira (9), para os dois amistosos com a Austrália e o jogo com a Índia. O atacante está em reta final de recuperação de lesão muscular. Militão deve voltar aos gramados apenas em outubro, e Rodrygo, que se recupera de grave lesão no joelho direito sofrida em março, correu pela primeira vez no gramado esta semana.

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Entre os jogadores do Real Madrid, Vini Jr é nome dado como certo na lista da próxima semana. Ele é titular do Brasil desde o início do ciclo passado e jogador de confiança do técnico italiano.

Na visita desta quinta-feira, Ancelotti também conversou com José Mourinho, que frequentemente se refere ao treinador da Seleção como "amigo".

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Carlo Ancelotti teve conversa animada com Endrick e Éder Militão (Divulgação/Real Madrid)

Ancelotti faz giro pela Europa antes da convocação da Seleção

A visita do treinador ao Real Madrid, clube onde conquistou três títulos da Uefa Champions League e três Mundiais de Clubes como treinador, entre outros, foi definida como surpresa pela imprensa espanhola.

Ancelotti está na Europa acompanhando jogos entre times com potenciais selecionáveis. Entre sexta (28 de agosto) e domingo (30), o treinador da Seleção assistiu partidas na França e na Inglaterra.

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