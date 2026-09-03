Técnico do PSG cita Flamengo e elogia Filipe Luís: 'Gosto muito'
Luis Enrique projeta duelo contra o Monaco, pela Ligue 1
Técnico do PSG, Luis Enrique citou o Flamengo ao fazer elogios a Filipe Luís antes do jogo contra o Monaco, pela 3ª rodada da Ligue 1. Em coletiva, o espanhol projetou o duelo contra o líder do Campeonato Francês, mas prevê um duelo complicado.
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- Vamos tentar conquistar os três pontos; não será fácil porque o Monaco é um time muito bom. Além disso, com esse técnico (Filipe Luís), de quem gosto muito, um técnico corajoso que ama jogar futebol. Ele fez muitas coisas importantes no Brasil. Quando estávamos nos preparando para o jogo da Copa Intercontinental contra o Flamengo, vimos que tipo de técnico ele é. Acho importante ter novos técnicos que amam jogar futebol. É uma ótima notícia para o futebol francês que ele esteja na Ligue 1.
No Intercontinental de Clubes, Luis Enrique levou a melhor sobre Filipe Luís após uma partida muito equilibrada entre PSG e Flamengo. Os franceses conquistaram o título na disputa de pênaltis após um empate por 1 a 1 durante os 120 minutos.
Na atual temporada, o PSG ainda não venceu na Ligue 1 e ocupa apenas a 11ª colocação após as duas primeiras rodadas do Campeonato Francês. Os atuais campeões da Champions League fazem sua estreia no Parque dos Príncipes em busca dos três pontos.
Filipe Luís também elogia Luis Enrique
Técnico do Monaco, Filipe Luís não poupou elogios a Luis Enrique antes do confronto entre Monaco e PSG, pela Ligue 1. Em coletiva, o brasileiro colocou o adversário como um dos cinco maiores treinadores da história do futebol.
- Vamos enfrentar um dos melhores times da história e Luis Enrique, o melhor técnico do mundo e provavelmente um dos cinco melhores de todos os tempos. Adoro a personalidade dele, a forma como se comunica, o seu comportamento e a maneira como gerencia o elenco. Como eu disse, ele mostra aos outros como gerenciar um grupo de jogadores, como gerenciar um grande clube. Ele é um técnico especial. Luis Enrique é um dos melhores, junto com Cruyff, Guardiola e Ancelotti, entre outros. Basta olhar para o seu histórico no Barça e no PSG e os títulos que conquistou ao longo de todos esses anos para perceber isso.
Nesta sexta-feira (4), o PSG recebe o Monaco, às 16h05 (de Brasília), pela 3ª rodada do Campeonato Francês.
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