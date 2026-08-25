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Tottenham anuncia a contratação de Savinho em transferência recorde

Brasileiro deixa o clube inglês por 85 milhões de libras e chega ao projeto de Roberto De Zerbi na Premier League

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/08/2026 07:36
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Savinho foi anunciado pelo Tottenham
Savinho foi anunciado pelo Tottenham (Foto: Divulgação/Tottenham)

O Tottenham anunciou nesta terça-feira (25) a contratação de Savinho, que deixa o Manchester City após duas temporadas no clube inglês. O atacante brasileiro de 22 anos assinou com os Spurs em uma operação de 85 milhões de libras (cerca de R$ 598 milhões), sendo 75 milhões de libras (cerca de R$ 527 milhões) em valor fixo e outros 10 milhões de libras (cerca de R$ 70 milhões) previstos em bônus. O acordo transforma a saída do jogador na maior venda da história do Manchester City.

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Savinho chega ao Tottenham para reforçar o setor ofensivo da equipe comandada por Roberto De Zerbi. O brasileiro já havia manifestado o desejo de buscar mais espaço depois de duas temporadas no Manchester City e terá agora a oportunidade de assumir um papel maior na Premier League.

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Savinho destaca conversa com De Zerbi

A conversa com o treinador italiano teve peso na decisão do brasileiro. Em declaração divulgada pelo Tottenham, Savinho afirmou que se convenceu do projeto após ouvir de De Zerbi sobre o papel que teria na equipe.

— É uma oportunidade maravilhosa em um grande clube, com um dos melhores treinadores do mundo. Assim que falei com o treinador, soube que tinha que vir. Ele me disse que quer me ajudar a chegar ao mais alto nível, e acredito que podemos fazer isso juntos, como equipe — afirmou Savinho.

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De Zerbi também falou sobre a contratação e destacou as características do atacante, principalmente sua capacidade de atuar pelos lados e criar jogadas.

— Savinho é um jogador que traz energia, imaginação e qualidade pelos lados. Ele tem coragem para atacar os defensores e capacidade para mudar uma partida com sua criatividade — disse o treinador.

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Savinho foi anunciado pelo Tottenham
Savinho foi anunciado pelo Tottenham (Foto: Divulgação/Tottenham)

Savinho encerra passagem pelo City

Contratado pelo Manchester City em 2024, depois de se destacar pelo Girona, Savinho disputou 84 partidas pelo clube inglês, com sete gols. O brasileiro também participou de conquistas importantes durante sua passagem pela equipe.

Antes de chegar à Inglaterra, o atacante atuou por Atlético-MG, Troyes, PSV e Girona. Foi no clube espanhol que ganhou maior projeção, ao participar da campanha que terminou com o terceiro lugar em La Liga e a classificação inédita do Girona para a Champions League.

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Pela Seleção Brasileira, Sávio soma 13 partidas e um gol. O atacante estreou em março de 2024, na vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra, em Wembley.

Savinho em ação no duelo entre Manchester City x Southampton
Savinho em ação no duelo entre Manchester City x Southampton (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Tottenham amplia investimento

A chegada de Savinho é mais um movimento do Tottenham em uma janela marcada por alto investimento. O clube também contratou Sandro Tonali, Mateus Fernandes e Jan Paul van Hecke, além de Andy Robertson e Marcos Senesi sem custos de transferência.

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Com a contratação do brasileiro, o Tottenham ultrapassa a marca de 300 milhões de libras (cerca de R$ 2,1 bilhões) investidos na janela. Enquanto isso, o Manchester City alcança a marca de 240 milhões de libras (cerca de R$ 1,6 bilhão) arrecadados em venda nesta janela.

Richarlison com punho erguido comemora gol pelo Tottenham contra o Auckland FC
Richarlison comemora gol pelo Tottenham contra o Auckland FC (Foto: Divulgação / Tottenham)

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