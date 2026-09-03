Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (03/09/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A quinta-feira (3) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com destaque para o clássico Grêmio x Internacional, pela Copa do Brasil. O dia também conta com partidas pelos campeonatos Saudita, Francês e Espanhol, além da Copa da Itália e da Série B.
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Copa da Itália
13h – Palermo x Mantova – SportyNet (TV e YouTube)
16h – Cagliari x Hellas Verona – SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Saudita
13h30 – Neom x Al Khaleej – Canal GOAT e BandSports
15h – Al Diriyah x Al Qadsiah – Canal GOAT, Xsports e Sportv
➡️ Clique para assistir no Sportv
Campeonato Francês
15h45 – Toulouse x Lille – CazéTV
Campeonato Espanhol
16h – Real Sociedad x Celta de Vigo – CazéTV
Copa do Brasil
20h – Grêmio x Internacional – Prime Video
➡️ Clique para assistir no Prime Video
Campeonato Brasileiro – Série B
20h – Náutico x Botafogo-SP – Sportv e Premiere
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