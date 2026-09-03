Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (03/09/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/09/2026 06:00
Favorite o Lance! no Google
Bernabei, do Internacional, tenta levar vantagem na disputa com Tetê, do Grêmio
Bernabei, do Internacional, tenta levar vantagem na disputa com Tetê, do Grêmio (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

A quinta-feira (3) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com destaque para o clássico Grêmio x Internacional, pela Copa do Brasil. O dia também conta com partidas pelos campeonatos Saudita, Francês e Espanhol, além da Copa da Itália e da Série B.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Copa da Itália

13h – Palermo x Mantova – SportyNet (TV e YouTube)
16h – Cagliari x Hellas Verona – SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Saudita

13h30 – Neom x Al Khaleej – Canal GOAT e BandSports
15h – Al Diriyah x Al Qadsiah – Canal GOAT, Xsports e Sportv

➡️ Clique para assistir no Sportv

Campeonato Francês

15h45 – Toulouse x Lille – CazéTV

Campeonato Espanhol

16h – Real Sociedad x Celta de Vigo – CazéTV

Copa do Brasil

20h – Grêmio x Internacional – Prime Video

O Internacional recebe o Grêmio no Beira-Rio, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.
O Internacional recebe o Grêmio no Beira-Rio, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil (Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

➡️ Clique para assistir no Prime Video

Campeonato Brasileiro – Série B

20h – Náutico x Botafogo-SP – Sportv e Premiere

➡️ Clique para assistir no Premiere

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Real Madrid x Ajax

Onde Assistir

Real Madrid x Ajax: onde assistir, horário e escalações

Há 22 horas
Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Real Sociedad x Chelsea

Onde Assistir

Real Sociedad x Chelsea: onde assistir ao jogo da Champions League Feminina

Há 23 horas
Jogadores do Santos e Palmeiras em ação na Copa do Brasil

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (02/09/2026)

Há 1 dia
Brasileirão Série A 2026 - Flamengo x Mirassol

Onde Assistir

Flamengo x Mirassol: onde assistir, horário e escalações da partida pelo Brasileirão

Há 1 dia
Copa do Brasil 2026 - Vitória x Vasco

Onde Assistir

Vitória x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Copa do Brasil

Há 1 dia
Santos x Palmeiras

Onde Assistir

Santos x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Copa do Brasil

Há 1 dia
Mais LANCE!
Cruzeiro x Atlético-MG (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (01/09/2026)

Atlético-MG x Cruzeiro (Arte Lance!)

Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Al-Hilal x Al-Ahli pelo Campeonato Saudita (Arte: Lance!)

Al-Hilal x Al-Ahli: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo do Campeonato Saudita

Premier League 2026/2027 - Aston Villa x Arsenal

Aston Villa x Arsenal: onde assistir, horário e escalações

La Liga 2026/2027 - Barcelona x Rayo Vallecano

Barcelona x Rayo Vallecano: onde assistir, horário e escalações

Com o punho direito erguido, Carlos Alcaraz comemora ponto na semifinal do Masters 1000 de Monte Carlo

Alcaraz x Safiullin no US Open: horário e onde assistir

O Arsenal venceu o Coventry City por 3 a 0 pela estreia da Premier League

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (31/08/2026)

Bahia e Palmeiras enfrentam pelas quartas de final do Brasileirão Feminino

Bahia x Palmeiras: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino

Cruzeiro e Corinthians enfrentam pelas quartas de final do Brasileirão Feminino

Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino

Carrascal durante a partida entre Flamengo e Botafogo

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (30/08/2026)

Pôster do Spaten Fight Night 3, com Shogun e Glover Teixeira

Shogun x Glover Teixeira no Spaten Fight Night 3: saiba card, horário e onde assistir

Arte Corinthians x Santos

Corinthians x Santos: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Arte Mirassol x Palmeiras

Mirassol x Palmeiras: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão