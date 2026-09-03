Quem chega e quem sai dos grandes clubes de La Liga?
Veja os principais reforços dos clubes que irão disputar a Champions
Real Madrid e Barcelona lideraram os investimentos entre os cinco representantes espanhóis na Champions League 2026/27, mas o mercado também provocou mudanças importantes em Atlético de Madrid, Real Betis e Villarreal. Entre contratações milionárias, saídas de jogadores experientes e apostas em diferentes perfis, os clubes chegam à competição europeia com elencos renovados.
Filipe Luís põe Luis Enrique entre os cinco maiores técnicos da história
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
O Real Madrid foi quem mais investiu entre os cinco participantes, com 225 milhões de euros destinados a reforços. O Barcelona aparece logo atrás, com 184 milhões de euros, enquanto o Atlético de Madrid movimentou 123 milhões. Real Betis e Villarreal adotaram estratégias mais econômicas, com gastos de 30,5 milhões e 16,5 milhões de euros, respectivamente.
As diferenças nos investimentos, porém, também revelam caminhos distintos. Enquanto Real Madrid e Barcelona foram ao mercado em busca de jogadores capazes de elevar imediatamente o nível do elenco, Atlético tentou recompor setores importantes após perdas relevantes. Betis e Villarreal, por sua vez, trabalharam com valores mais modestos e buscaram preencher necessidades específicas antes do início da Champions League.
Real Madrid aposta alto e muda peças importantes do elenco
A maior movimentação entre os espanhóis da Champions aconteceu no Real Madrid. O clube investiu 125 milhões de euros para contratar Yan Diomande, vindo do RB Leipzig, tornando o jovem de 19 anos a principal aposta da janela merengue.
A chegada do atacante foi acompanhada por uma reformulação que atingiu praticamente todos os setores. Cucurella custou 55 milhões de euros, enquanto Carlos Espí chegou por 25 milhões e Denzel Dumfries por 20 milhões. Além dos investimentos, o Real aproveitou o mercado para incorporar dois jogadores sem custos de transferência: Konaté, ex-Liverpool, e Bernardo Silva, que deixou o Manchester City.
O elenco também ganhou o retorno de Endrick após o período de empréstimo ao Lyon. O brasileiro volta a disputar espaço em um ataque que perdeu Gonzalo García, negociado com o Fulham por 40 milhões de euros.
A saída do jovem atacante foi a principal venda do Real Madrid e ajudou o clube a arrecadar 58,5 milhões de euros. César Palacios também seguiu para o Fulham, enquanto Fran García foi negociado com o Betis.
Além das transferências, o clube encerrou ciclos importantes. Daniel Carvajal e David Alaba deixaram o Real Madrid após o fim dos contratos, enquanto Dani Ceballos saiu sem custos para o Betis. Franco Mastantuono foi emprestado à Fiorentina.
A janela merengue, portanto, combinou investimento pesado em juventude, como no caso de Diomande, com a chegada de jogadores mais experientes e consolidados para ampliar as opções do elenco.
Barcelona muda o ataque e reforça o meio-campo
O Barcelona realizou o segundo maior investimento entre os representantes espanhóis e gastou 184 milhões de euros em contratações. A principal mudança aconteceu na frente, com a chegada de Anthony Gordon por 80 milhões de euros.
O inglês foi a contratação mais cara do clube, mas não foi o único reforço ofensivo. Karim Adeyemi chegou do Borussia Dortmund por 22 milhões de euros, enquanto Gabriel Jesus foi contratado junto ao Arsenal por 10 milhões.
A outra contratação de grande impacto foi Rodri. O volante deixou o Manchester City por 60 milhões de euros e reforçou um setor que também ganhou João Cancelo, contratado sem custos após deixar o Al-Hilal.
As chegadas acompanham uma série de mudanças importantes nas saídas. O Barcelona arrecadou 89,5 milhões de euros com vendas, impulsionado principalmente pela transferência de Ferran Torres para o PSG por 48,5 milhões.
Ansu Fati também deixou o clube em definitivo, rumo ao Monaco, enquanto Lewandowski saiu sem custos para o Chicago Fire. A saída do centroavante encerra uma das principais mudanças no setor ofensivo e ajuda a explicar a busca do Barcelona por Gordon, Adeyemi e Gabriel Jesus.
O clube também liberou jogadores por empréstimo. Ronald Araujo seguiu para o Liverpool, Marc Casadó foi cedido ao Deportivo La Coruña e Ter Stegen passou a defender o Ajax. Marcus Rashford, por sua vez, retornou ao Manchester United após o fim do empréstimo.
Entre os cinco espanhóis, o Barcelona foi um dos que promoveu as alterações mais profundas em seu ataque, ao mesmo tempo em que reforçou o meio-campo com a contratação de Rodri.
Atlético recompõe o elenco; Betis e Villarreal buscam equilíbrio
O Atlético de Madrid adotou uma estratégia de reconstrução em setores específicos. O clube gastou 123 milhões de euros e reforçou principalmente meio-campo, defesa e lateral esquerda.
Hjulmand foi contratado do Sporting por 40 milhões de euros, enquanto Kang-in Lee deixou o PSG por 35 milhões. Para a defesa, o Atlético investiu 33 milhões de euros em Cristian Romero e outros 15 milhões em Grimaldo. Jonathan David chegou por empréstimo da Juventus e amplia as opções ofensivas do elenco.
As entradas acontecem após a saída de nomes importantes. Griezmann deixou o clube sem custos para defender o Orlando City, enquanto Matteo Ruggeri foi vendido ao Aston Villa por 25 milhões de euros. Thiago Almada seguiu para o River Plate por 20 milhões e Nahuel Molina foi negociado com a Roma por 13 milhões.
José María Giménez e Lenglet também deixaram o Atlético por empréstimo, reduzindo as opções defensivas e tornando a chegada de Cristian Romero ainda mais relevante para a nova composição do elenco.
O Betis, por outro lado, fechou a janela praticamente equilibrado entre compras e vendas. Foram 30,5 milhões de euros investidos e 33,33 milhões arrecadados.
Troy Parrott foi o principal investimento, contratado do AZ Alkmaar por 16 milhões de euros. O clube também buscou Facundo Bernal, ex-Fluminense, por 10,5 milhões, além de Fran García, comprado do Real Madrid por 4 milhões. Dani Ceballos completou a lista de reforços de maior destaque ao chegar sem custos.
As principais saídas foram as de Sergi Altimira, negociado com o Sporting por 18,25 milhões de euros, e Nobel Mendy, vendido ao Rayo Vallecano por 8,18 milhões. O Betis também perdeu jogadores experientes como Ricardo Rodríguez e Cédric Bakambu, que ficaram sem clube após o fim dos contratos.
Já o Villarreal foi o representante espanhol que menos investiu. O clube destinou 16,5 milhões de euros ao mercado, concentrando praticamente todo o valor na contratação de Nathan Saliba, que custou 15 milhões. O goleiro Péter Gulácsi chegou por 1,5 milhão.
A equipe também trouxe de volta vários jogadores que estavam emprestados, mas promoveu saídas importantes sem retorno financeiro. Alfonso Pedraza deixou o clube sem custos para a Lazio, Thomas Partey seguiu para o Al-Shabab, e Dani Parejo ficou sem clube após o fim do contrato.
Com apenas 2,9 milhões de euros arrecadados em vendas, o Villarreal apostou menos em grandes negociações e mais na reorganização do grupo, utilizando retornos de empréstimo e movimentações pontuais.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Futebol Internacional
Contradição ou lógica: Manchester City começa era pós-Guardiola com legião de dribladoresHá 3 minutos
Futebol Internacional
Técnico do PSG cita Flamengo e elogia Filipe Luís: 'Gosto muito'Há 27 minutos
Futebol Internacional
Filipe Luís põe Luis Enrique entre os cinco maiores técnicos da históriaHá 53 minutos
Futebol Internacional
Janela de transferências registra recorde; Copa do Mundo impulsionaHá 58 minutos
Futebol Internacional
Janela de transferências bate recorde com negócios acima de 100 milhõesHá 1 hora
Futebol Internacional
Clube de Davide Ancelotti bate recorde e vira máquina de vendasHá 1 hora
Mais LANCE!