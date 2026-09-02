Novo reforço da Juventus se compara com Ibrahimovic
Atacante alemão chegou por empréstimo do Newcastle
O novo reforço da Juventus, Nick Woltemade, revelou algumas de suas principais referências no futebol. O atacante alemão, que chegou ao clube italiano por empréstimo do Newcastle, afirmou ter características semelhantes às de Zlatan Ibrahimovic e Kai Havertz, principalmente pela combinação entre altura e qualidade técnica.
Apesar do porte físico, Woltemade explicou que seu estilo de jogo não se resume à força ou à presença dentro da área. Para o alemão, seus principais atributos estão relacionados à técnica e à capacidade de interpretar as situações durante as partidas.
— Acho que sou um jogador inteligente. Sei fazer gols, dar assistências e dar o último passe para meus companheiros. Também sou bom em encontrar a posição certa no campo e, no geral, essa é a minha maneira de jogar.
Woltemade se compara com Ibrahimovic
Ao falar sobre suas referências, o atacante da Juventus destacou Ibrahimovic e reconheceu que busca incorporar características de outros jogadores ao seu próprio estilo.
— Acho que absorvi algo de todos, por exemplo, do Zlatan Ibrahimovic. Sempre gostei de vê-lo jogar porque ele também é muito alto e tem uma ótima técnica.
Woltemade também citou Kai Havertz, com quem mantém amizade, como outra inspiração. Segundo o alemão, a ideia é observar diferentes jogadores e aproveitar elementos de seus estilos para desenvolver suas próprias características.
— Também gosto do Kai Havertz, que é meu amigo. Sempre tento absorver algo de cada um, pegar cada uma dessas características e depois tentar incorporá-las ao meu estilo.
O novo atacante da Juventus ainda ressaltou que não é simples encontrar jogadores com características semelhantes às suas, principalmente pela combinação entre estatura e capacidade técnica.
Atacante destaca estilo da Juventus
Woltemade também comentou sobre a adaptação ao novo clube e demonstrou confiança em seu encaixe na equipe. O jogador destacou a maneira como a Juventus trabalha a posse de bola e afirmou que esse cenário pode favorecer suas características.
— Estou muito feliz por estar em uma equipe como a Juventus, que controla muito a bola e faz isso no tempo certo. Acho que é em situações como essas que consigo me expressar melhor.
O alemão também elogiou a dimensão do clube italiano e destacou o início positivo da equipe na competição nacional.
— Eles são o maior clube da Itália, e o que mais importa é que venceram seus dois primeiros jogos no campeonato.
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