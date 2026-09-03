A sequência de problemas envolvendo o jogador Raúl Asencio fora dos gramados ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira (3), na Espanha. Um dia depois de ter a condenação por dirigir sob efeito de álcool divulgada, o zagueiro do Real Madrid foi criticado por José Mourinho, que afirmou não estar satisfeito com o comportamento do jogador e revelou a abertura de um procedimento interno no clube. Horas depois, o caso judicial envolvendo o compartilhamento de conteúdo íntimo também teve um desfecho favorável ao defensor.

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Em coletiva antes do duelo contra o Betis, Mourinho evitou transformar o episódio envolvendo a direção sob efeito de álcool em uma questão exclusivamente esportiva, mas deixou claro que considera preocupante o acúmulo de situações extracampo. Para o treinador, representar o Real Madrid exige responsabilidade permanente.

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– Todos cometemos erros, mas erros acumulados... isso é outra história. Um jogador do Real Madrid é jogador do Real Madrid 24 horas por dia. O que você faz fora de campo pode prejudicar sua reputação e a do clube. Não estou feliz – afirmou.

O português, no entanto, também fez questão de separar a conduta de Asencio fora do ambiente do clube de sua postura profissional em Valdebebas. Segundo Mourinho, o defensor mantém um comportamento exemplar durante o período de recuperação da lesão que o afasta temporariamente dos gramados.

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– Dentro de Valdebebas, ele é um verdadeiro profissional. Quando estava em forma, ninguém treinava mais duro ou melhor do que ele. Agora que está lesionado, é o primeiro a chegar e o último a sair. Dedicação extrema – disse.

Real Madrid abre procedimento após condenação por dirigir embriagado

As declarações de Mourinho ocorreram após a divulgação da condenação de Asencio por dirigir sob efeito de álcool. O episódio aconteceu em 16 de agosto, quando o jogador foi submetido a dois testes de bafômetro durante uma abordagem policial.

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Os exames registraram 0,90 mg/l e 0,88 mg/l de álcool no ar expirado, números próximos de quatro vezes o limite geral permitido na Espanha. O defensor reconheceu os fatos em um julgamento rápido realizado três dias depois.

A sentença determinou o pagamento de uma multa de 14,4 mil euros (cerca de R$ 82 mil) e a suspensão da carteira de habilitação por oito meses. Não houve acidente nem registro de direção perigosa durante a ocorrência.

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Mourinho confirmou que o Real Madrid decidiu analisar internamente o caso, embora tenha indicado que a situação não deve alterar imediatamente o vínculo esportivo do jogador com o elenco. Asencio, que permanece lesionado, seguirá integrado ao grupo enquanto o procedimento estiver em andamento.

– O clube abriu uma investigação e, enquanto isso, ele é jogador do Real Madrid – declarou o treinador.

A fala de Mourinho chama atenção pelo momento vivido por Asencio. Aos 23 anos, o zagueiro formado nas categorias de base do clube conquistou espaço no elenco principal nas últimas temporadas e renovou recentemente seu contrato até 2031. Fora de campo, porém, o defensor passou a enfrentar uma sucessão de episódios que colocaram seu nome no centro do noticiário espanhol.

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'Caso Asencio' tem atualização em processo sobre vídeos íntimos

No mesmo dia em que Mourinho comentou a condenação por dirigir embriagado, o processo envolvendo Asencio e outros três ex-jogadores das categorias de base do Real Madrid teve uma atualização importante na Justiça espanhola.

As duas jovens que aparecem em vídeos de conteúdo sexual explícito confirmaram perante o juiz que perdoaram os quatro envolvidos. A decisão permitiu que o Ministério Público da Espanha retirasse a acusação relacionada à divulgação não autorizada de imagens íntimas contra Asencio.

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Asencio, zagueiro do Real Madrid (Foto: Reprodução/X)

O defensor não era acusado de participar da gravação dos vídeos. A acusação sustentava que um dos registros chegou ao seu celular e que ele teria compartilhado o material posteriormente, mesmo sabendo que as imagens haviam sido produzidas sem autorização e que as jovens pediam sua exclusão.

Com o perdão formalizado pelas vítimas, essa acusação deixou de prosseguir contra o jogador, que acabou absolvido no processo.

A situação dos outros três réus, porém, teve um desfecho diferente. Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez e Andrés García aceitaram uma pena de um ano de prisão por posse de pornografia infantil. Um dos vídeos envolvidos no caso mostrava uma das jovens, que tinha 16 anos na época dos fatos, em 2023.

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Diferentemente da acusação enfrentada por Asencio, o perdão das vítimas não extingue a responsabilidade criminal relacionada à pornografia infantil na legislação espanhola. Antes do acordo, o Ministério Público pedia penas de quatro anos e sete meses de prisão para os três ex-jogadores e dois anos e meio para o defensor do Real Madrid.

Os acontecimentos tiveram origem no verão de 2023, em um clube de praia em Amadores, no sul da Espanha. Segundo o processo, imagens e vídeos foram registrados durante um encontro sexual consensual entre os então jogadores das categorias de base e duas jovens, mas a gravação e a posterior divulgação do material teriam ocorrido sem autorização das mulheres.

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