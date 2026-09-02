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Clube europeu demonstra interesse em Breno Bidon, do Corinthians

Clube turco que analisa a possibilidade de apresentar uma oferta nas próximas horas

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
02/09/2026 16:56
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Breno Bidon durante partida pelo Corinthians
Breno Bidon durante partida pelo Corinthians; meia é alvo do Besiktas, da Turquia (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Folhapress)

O Besiktas, da Turquia, busca a contratação do meia Breno Bidon, do Corinthians. Ainda não foi formalizada nenhuma proposta, o que deve acontecer nas próximas horas. A informação foi publicada inicialmente pela ESPN e confirmada pelo Lance!.

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O clube turco estuda formalizar uma oferta entre 18 e 20 milhões de euros (R$ 106,5 milhões a R$ 118,5 milhões, na cotação atual) pelo jogador. O Corinthians é dono de 90% dos direitos econômicos de Breno Bidon.

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A intenção é que as negociações avancem com velocidade, seja para um acordo ou para uma negativa. Isso porque a janela de transferências na Turquia fecha na próxima sexta-feira (4).

Vale destacar que Breno Bidon renovou contrato com o Corinthians no ano passado, estendendo seu vínculo com o clube até dezembro de 2029. O acordo prevê uma multa rescisória de R$ 370 milhões para negociações com equipes do mercado nacional, enquanto para clubes do exterior o valor é de 100 milhões de euros.

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Breno Bidon obteve a nacionalidade italiana recentemente. Na prática, a conquista pode ajudar a joia do clube em possíveis negociações com equipes do futebol europeu.

Como exemplo, Itália, Espanha e França limitam o número de jogadores estrangeiros por elenco, assim como acontece no Brasil. Com a cidadania, o atleta deixa de ocupar uma vaga de estrangeiro, o que pode facilitar eventuais negociações.

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Vale destacar também que, em entrevista recente, Fernando Brito, empresário de Breno Bidon, revelou que o jogador não tinha pressa para deixar o Timão.

Thiago Ayres, coordenador administrativo; Marcelo Paz, executivo de futebol; e Osmar Stabile, presidente do Corinthians, durante trabalho no clube
Thiago Ayres, coordenador administrativo; Marcelo Paz, executivo de futebol; e Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthia

Breno Bidon em alta no Corinthians

Breno Bidon participou da conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024 pelo Timão. Após o título da principal competição de base do país, o meio-campista ganhou espaço e foi promovido ao elenco profissional pelo técnico português António Oliveira.

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No ano seguinte, Breno Bidon foi um dos destaques da equipe comandada por Ramón Díaz e, em seguida, pelo técnico Dorival Júnior, inclusive brilhando na final da Copa do Brasil contra o Vasco da Gama, quando participou da jogada que originou o segundo gol do Timão e ajudou a confirmar a conquista da taça.

Ao todo, Breno Bidon soma 141 jogos pelo Corinthians, sendo 113 como titular. O meia-campista marcou seis gols e distribuiu quatro assistências com a camisa alvinegra. O camisa 7 também acumula títulos importantes pelo Timão: além da Copa do Brasil, levantou as taças do Campeonato Paulista e da Supercopa Rei.

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Breno Bidon pelo Corinthians

  1. 141 jogos (113 titular)
  2. 6 gols
  3. 4 assistências
  4. 0.6 passes decisivos por jogo
  5. 86% de acerto no passe
  6. 62% de acerto no passe longo
  7. 1.4 desarmes por jogo
  8. 0.5 interceptações por jogo
  9. 3.3 bolas recuperadas por jogo
  10. 49% de eficiência nos duelos
  11. 1.4 faltas por jogo
  12. 0.2 cartões amarelos por jogo
  13. Nota Sofascore 6.86

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