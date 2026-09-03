A nova lesão de Neymar durante a eliminação do Santos para o Palmeiras, pelas quartas de final da Copa do Brasil, repercutiu na imprensa espanhola. O "Diario AS" destacou o choro do camisa 10 ao deixar o campo antes do intervalo e relacionou o episódio à sequência de problemas físicos que tem impedido o brasileiro de recuperar a regularidade dos melhores momentos da carreira.

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O jornal espanhol resumiu o novo revés de forma direta ao afirmar que Neymar está "de volta à enfermaria" e questionou quantas vezes essa situação já se repetiu nos últimos meses – ou mesmo anos. Para a publicação, o problema sofrido contra o Palmeiras representa mais um obstáculo em uma trajetória marcada por dificuldades físicas desde a grave lesão sofrida na partida entre Brasil e Uruguai, em outubro de 2023.

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Trecho da matéria do Diario AS, sobre a lesão de Neymar (Foto: Reprodução/AS)

Tradução: "Neymar volta à enfermaria. Quantas vezes essa frase foi lida nos últimos meses — ou melhor, anos — sobre o jogador brasileiro. Desde a sua fatídica lesão contra o Uruguai, em outubro de 2023, a grande estrela não voltou a ser vista em seu nível excelso. A última recaída ocorreu na eliminação contra o Palmeiras, nas quartas de final da Copa do Brasil.

Titular e capitão do Peixe no início da partida, o atacante não conseguiu terminar o jogo após ser substituído no intervalo. Ele nem sequer pôde encerrar o primeiro tempo e, ao ir para o vestiário, Neymar o fez aos prantos, indicando que não retornaria com seus companheiros. Mais uma vez um contratempo físico, mais uma vez a barreira que o impede de alcançar uma certa regularidade para recuperar sua melhor versão, aquela que não se vê há tempos."

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Titular e capitão do Santos no clássico, Neymar não conseguiu sequer chegar ao intervalo. O atacante deixou o gramado em lágrimas, em uma reação que, segundo o Diario AS, indicava desde aquele momento que ele não voltaria para o segundo tempo. Veja o momento da lesão:

Diario AS relembra sequência de problemas físicos de Neymar

A publicação espanhola tratou a lesão contra o Palmeiras como mais um capítulo de um período complicado para o atacante. Desde a ruptura sofrida durante a partida da Seleção Brasileira contra o Uruguai, Neymar passou por uma longa recuperação e encontrou dificuldades para construir uma sequência consistente de jogos.

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Para o Diario AS, esse histórico ajuda a explicar por que o brasileiro ainda não conseguiu se aproximar da versão que o transformou em um dos principais jogadores do futebol mundial. O jornal avaliou que os sucessivos problemas físicos continuam interrompendo qualquer tentativa de Neymar ganhar ritmo e estabilidade.

Neymar durante o clássico entre Corinthians x Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

No clássico decisivo, a participação do camisa 10 também foi curta. Segundo a análise do periódico, sua principal chance de levar perigo ao Palmeiras aconteceu em uma cobrança de falta defendida pela barreira. A lesão interrompeu rapidamente sua atuação e fez com que Neymar deixasse o campo antes do intervalo.

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A publicação também recordou que o atacante não participou da primeira partida das quartas de final, vencida pelo Palmeiras por 3 a 0. Após o confronto, a comissão técnica explicou a situação, enquanto Neymar afirmou posteriormente que tinha condições de atuar e chegou a mencionar a utilização de uma chuteira adaptada ao gramado sintético.

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