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Análise – Bruno Guimarães em alta é boa notícia para a Seleção

Volante é apontado como segunda melhor contratação da janela na Premier League

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 17:41
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Bruno Guimarães aplaude torcida do Arsenal
Reforço do Arsenal, Bruno Guimarães vive grande fase aos 28 anos (Foto: Carlos Jasso/AFP)

Bruno Guimarães ficou marcado pelo pênalti perdido diante da Noruega na derrota do Brasil por 2 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo, mas o infortúnio tem muito mais peso de lembrança indesejada do que impacto na fase do jogador, que permanece em alta.

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O agora volante do Arsenal foi eleito pelo The Athletic, suplemento esportivo do New York Times, como a segunda melhor contratação da janela de transferências da Premier League. O brasileiro deixou o Newcastle após uma negociação de 75 milhões de libras (R$ 516 milhões, na cotação atual). Para a publicação, a contratação dele só perde para a do goleiro argentino Dibu Martínez, novo reforço do Chelsea.

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O Athletic considera que Bruno Guimarães "pode elevar ainda mais o nível do Arsenal", atual campeão inglês e que já possui bons nomes para o meio-campo.

Como acontece em geral com qualquer jogador, o volante ainda precisará de tempo de adaptação, mas os prognósticos são bons tanto para ele, quanto para a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti.

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Bruno Guimarães faz sinal positivo com o polegar durante vitória do Brasil contra a Escócia
Bruno Guimarães segue na Seleção para mais um ciclo de Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna/AFP)

Bruno Guimarães é jogador de confiança do treinador do Brasil. Esteve em campo em 15 dos 17 jogos da Seleção sob o comando de Ancelotti, e provavelmente bateria os 100% de presença se não estivesse de molho na data Fifa de março, quando se recuperava de lesão.

Ainda que tenha perdido o pênalti diante da Noruega, o jogador foi um dos principais nomes do Brasil na Copa do Mundo. Deu quatro assistências e teve média inferior a uma falta cometida por jogo — e isso numa zona de campo em que os embates são comuns. O índice de passes certos na Seleção é de 87% desde que Ancelotti assumiu. O levantamento para o Lance! é da Sofascore.

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Aos 28 anos — fará 29 em novembro —, o volante será nome certo da Seleção Brasileira neste novo ciclo de Copa do Mundo. Sem Casemiro, que segundo o próprio Ancelotti, encerrou a passagem pela equipe nacional, Bruno Guimarães será um dos pilares do meio-campo. Os números, a capacidade do passe e o potencial de deixar os atacantes na cara do gol atestam isso.

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