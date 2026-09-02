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Ex-Palmeiras e Botafogo protagoniza maior transferência entre clubes da MLS

Atacante assina até 2030 com o St. Louis City em negócio de US$ 12 milhões

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 22:20
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Rafael Navarro comemora gol marcado na MLS
Negócio histórico: anunciado pelo St. Louis City, Rafael Navarro se torna a compra mais cara entre clubes da MLS (Foto: Divulgação)

O atacante brasileiro Rafael Navarro é o novo reforço do St. Louis City. Ex-jogador de Botafogo e Palmeiras, o atleta de 26 anos foi anunciado em uma operação de US$ 12 milhões (aproximadamente R$ 67 milhões na cotação atual), estabelecendo o novo recorde de maior transferência interna entre dois clubes da história da Major League Soccer (MLS).

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Navarro assinou vínculo de quatro temporadas com a nova franquia, com contrato válido até o fim de 2029 e opção de renovação automática até 2030. Com a transação, o atacante superou o recorde do compatriota Evander, que havia marcado a maior venda entre times da liga americana ao trocar o Portland Timbers pelo FC Cincinnati.

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Negócio histórico: anunciado pelo St. Louis City, Rafael Navarro se torna a compra mais cara entre clubes da MLS.
Negócio histórico: anunciado pelo St. Louis City, Rafael Navarro se torna a compra mais cara entre clubes da MLS (Foto: Divulgação)

— É uma grande responsabilidade chegar a um clube como o St. Louis carregando essa marca. Mas encaro esse momento como fruto de tudo que construí ao longo da minha trajetória na MLS. Vou carregar essa responsabilidade com muita seriedade e espero poder retribuir essa confiança dentro de campo — declarou o brasileiro.

Idolatria no Colorado e estreia à vista

Navarro se despede do Colorado Rapids, clube que defendia desde a metade de 2023, com o status de capitão e terceiro maior artilheiro da história da franquia. No total, foram 114 partidas, 44 gols e 13 assistências. Na atual temporada, o brasileiro mantinha excelente ritmo, acumulando 11 gols e cinco passes decisivos em 25 jogos. Sua última partida pela equipe ocorreu na vitória por 1 a 0 no clássico diante do Real Salt Lake, onde foi homenageado pelos torcedores ao ser substituído no fim.

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Fundado recentemente e em sua segunda temporada na liga, o St. Louis City busca o protagonismo na MLS impulsionado por uma sequência de 13 jogos de invencibilidade. A estreia de Rafael Navarro pela nova equipe pode acontecer já neste sábado, 5 de setembro, em confronto fora de casa contra o Vancouver Whitecaps.

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