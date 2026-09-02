Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

CBF anuncia amistosos da Seleção Brasileira contra Japão e Singapura em novembro

CBF confirma amistosos da Seleção Brasileira contra Japão e Singapura

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 23:50
Supervisionado porMárcio Iannacca,
Favorite o Lance! no Google
Jogadores da Seleção Brasileira perfilados antes de Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026
O Brasil encara o Japão e a seleção de Singapura no Estádio Nacional durante a Data FIFA de novembro (Foto: Angela Weiss / AFP)

A CBF oficializou na noite desta quarta-feira (2) os próximos compromissos da Seleção Brasileira para a Data Fifa do mês de novembro. O time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti fará uma excursão ao Sudeste Asiático para enfrentar a seleção do Japão no dia 14, às 7h15 (horário de Brasília), e a seleção de Singapura no dia 17, às 7h. Ambas as partidas serão realizadas no Estádio Nacional de Singapura, arena multiuso inaugurada em 2014 com capacidade para 55 mil torcedores.

Jogadores da seleção comemoram a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo 2026
O Brasil encara o Japão e a seleção de Singapura no Estádio Nacional durante a Data FIFA de novembro (Foto: Rafael Ribeiro / CBF, Nelson Terme / CBF)

A definição dos adversários no continente asiático ocorreu devido à indisponibilidade de equipes da Europa e da África, que estarão envolvidas em competições oficiais no mesmo período. A partida diante dos japoneses marcará o reencontro entre os países após a Copa do Mundo de 2026, enquanto o duelo contra Singapura será o primeiro embate da história entre as duas equipes principais.

continua após a publicidade

O técnico Carlo Ancelotti ressaltou a importância de encarar escolas de futebol distintas na construção e maturação do elenco:

Carlo Ancelotti gesticula à beira do campo no jogo entre Brasil e Noruega na Copa do Mundo
Carlo Ancelotti destaca a importância dos testes em Singapura para a formação da Seleção Brasileira (Foto: Pedro Ugarte / AFP)

— Os amistosos em Singapura representam mais um passo importante na construção da Seleção Brasileira para os próximos anos. Enfrentar Japão e Singapura nos permitirá observar o comportamento da equipe em contextos diferentes, algo fundamental neste início de ciclo — avaliou o treinador ao site da CBF.

Além dos testes em campo, a turnê asiática faz parte do processo de reformulação estrutural planejado pela diretoria. O coordenador-geral de seleções masculinas, Rodrigo Caetano, reforçou que o período serve para consolidar princípios de jogo e intensificar a integração entre a Seleção Principal e as categorias de base, comandadas pelo técnico Paulo Victor na equipe Sub-20, visando os ciclos da Copa América de 2028 e da Copa do Mundo de 2030.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Bruno Guimarães aplaude torcida do Arsenal

Futebol Internacional

Análise – Bruno Guimarães em alta é boa notícia para a Seleção

Há 6 horas
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, concede entrevista coletiva antes do jogo contra o Japão pela Copa do Mundo

Seleção Brasileira

CBF confirma data da 1ª convocação da Seleção Brasileira pós-Copa do Mundo

Há 12 horas
Gabriel Jesus comemora gol pelo Arsenal contra a Inter de Milão, pela Champions League

Futebol Internacional

No Barcelona, Gabriel Jesus volta a desafiar imagem de 'atacante que não faz gols'

Há 1 dia
Gabriel Jesus em ação pela Seleção Brasileira em 2019

Futebol Internacional

Estreia de Gabriel Jesus na Seleção completa 10 anos; veja marcas

Há 2 dias
Luizão, ex-atacante da seleção, é acusado de agredir a namorada (Foto: Reprodução)

Futebol Nacional

Luizão, ex-atacante da Seleção, é suspeito de violência doméstica

Há 2 dias
Carlo Ancelotti e Paul Clement acompanham jogo em Lille, na França

Seleção Brasileira

Ancelotti vai à Europa de olho na próxima convocação da Seleção

Há 4 dias
Mais LANCE!
Seleção feminina perfilada para foto antes de jogo

Bárbara Coelho aposta em Brasil forte e revela seleção que pode surpreender na Copa de 2027

Preleção Abel Ferreira - Paulistão

Gestão Esportiva na Prática: treinadores não jogam. Mas precisam liderar

Carlo Ancelotti dá entrevista antes de Brasil x Escócia pela Copa do Mundo

Ancelotti pode começar novo ciclo com problema antigo na Seleção

Joia e artilheiro do Timão, Lucca Caramico celebrando o primeiro gol da partida, marcado contra a Venezuela. Créditos: Rafael Ribeiro / CBF

Com gol de joia do Corinthians, Brasil vence amistoso no sub-17

Kauã Pavuna em comemoração pela Seleção Brasileira Sub-15

Joia do Flamengo dá assistência espetacular e chama atenção na Seleção Sub-15

Seleção Brasileira Sub-15 goleia Uruguai por 7 a 0

Brasil goleia Uruguai por 7 a 0 em amistoso Sub-15

Arthur Elias durante convocação da Seleção feminina nesta segunda-feira (9).

Seleção projeta jogo no Maracanã antes da Copa do Mundo Feminina

Gabriel Jesus comemora gol do Brasil nas Olimpíadas de 2016

Gabriel Jesus relembra dez anos do primeiro ouro olímpico do futebol brasileiro

Rodrigo Júnior comemora gol para o Brasil Sub-17

Brasil Sub-17 vence amistoso em preparação para o Mundial

Vista aérea da Neo Química Arena

Neo Química Arena recebe 10 jogos da Copa Feminina; veja retrospecto do Brasil

Dominik Livakovic, goleiro da Croácia

Barcelona encaminha acerto com algoz do Brasil na Copa de 2022

Estádio do Maracanã

Maracanã recebe abertura da Copa do Mundo feminina com jogo do Brasil

Copa do Mundo Feminina

Fifa confirma caminho do Brasil na Copa do Mundo Feminina; veja roteiro

Confusão entre os jogadores Erling Haaland, do Manchester City, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

Com dois brasileiros no top-10, jornal elege 50 melhores jogadores da Premier League