A CBF oficializou na noite desta quarta-feira (2) os próximos compromissos da Seleção Brasileira para a Data Fifa do mês de novembro. O time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti fará uma excursão ao Sudeste Asiático para enfrentar a seleção do Japão no dia 14, às 7h15 (horário de Brasília), e a seleção de Singapura no dia 17, às 7h. Ambas as partidas serão realizadas no Estádio Nacional de Singapura, arena multiuso inaugurada em 2014 com capacidade para 55 mil torcedores.

O Brasil encara o Japão e a seleção de Singapura no Estádio Nacional durante a Data FIFA de novembro (Foto: Rafael Ribeiro / CBF, Nelson Terme / CBF)

A definição dos adversários no continente asiático ocorreu devido à indisponibilidade de equipes da Europa e da África, que estarão envolvidas em competições oficiais no mesmo período. A partida diante dos japoneses marcará o reencontro entre os países após a Copa do Mundo de 2026, enquanto o duelo contra Singapura será o primeiro embate da história entre as duas equipes principais.

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O técnico Carlo Ancelotti ressaltou a importância de encarar escolas de futebol distintas na construção e maturação do elenco:

Carlo Ancelotti destaca a importância dos testes em Singapura para a formação da Seleção Brasileira (Foto: Pedro Ugarte / AFP)

— Os amistosos em Singapura representam mais um passo importante na construção da Seleção Brasileira para os próximos anos. Enfrentar Japão e Singapura nos permitirá observar o comportamento da equipe em contextos diferentes, algo fundamental neste início de ciclo — avaliou o treinador ao site da CBF.

Além dos testes em campo, a turnê asiática faz parte do processo de reformulação estrutural planejado pela diretoria. O coordenador-geral de seleções masculinas, Rodrigo Caetano, reforçou que o período serve para consolidar princípios de jogo e intensificar a integração entre a Seleção Principal e as categorias de base, comandadas pelo técnico Paulo Victor na equipe Sub-20, visando os ciclos da Copa América de 2028 e da Copa do Mundo de 2030.

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