CBF anuncia amistosos da Seleção Brasileira contra Japão e Singapura em novembro
CBF confirma amistosos da Seleção Brasileira contra Japão e Singapura
A CBF oficializou na noite desta quarta-feira (2) os próximos compromissos da Seleção Brasileira para a Data Fifa do mês de novembro. O time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti fará uma excursão ao Sudeste Asiático para enfrentar a seleção do Japão no dia 14, às 7h15 (horário de Brasília), e a seleção de Singapura no dia 17, às 7h. Ambas as partidas serão realizadas no Estádio Nacional de Singapura, arena multiuso inaugurada em 2014 com capacidade para 55 mil torcedores.
CBF confirma data da 1ª convocação da Seleção Brasileira pós-Copa do Mundo
A definição dos adversários no continente asiático ocorreu devido à indisponibilidade de equipes da Europa e da África, que estarão envolvidas em competições oficiais no mesmo período. A partida diante dos japoneses marcará o reencontro entre os países após a Copa do Mundo de 2026, enquanto o duelo contra Singapura será o primeiro embate da história entre as duas equipes principais.
O técnico Carlo Ancelotti ressaltou a importância de encarar escolas de futebol distintas na construção e maturação do elenco:
— Os amistosos em Singapura representam mais um passo importante na construção da Seleção Brasileira para os próximos anos. Enfrentar Japão e Singapura nos permitirá observar o comportamento da equipe em contextos diferentes, algo fundamental neste início de ciclo — avaliou o treinador ao site da CBF.
Além dos testes em campo, a turnê asiática faz parte do processo de reformulação estrutural planejado pela diretoria. O coordenador-geral de seleções masculinas, Rodrigo Caetano, reforçou que o período serve para consolidar princípios de jogo e intensificar a integração entre a Seleção Principal e as categorias de base, comandadas pelo técnico Paulo Victor na equipe Sub-20, visando os ciclos da Copa América de 2028 e da Copa do Mundo de 2030.
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