Manchester City supera o Tottenham e anuncia o atacante Ndiaye
Manchester City supera o Tottenham e anuncia a contratação do atacante Ndiaye
O Manchester City movimentou de forma decisiva as últimas horas do mercado de transferências da Inglaterra nesta terça-feira (1º). O clube comandado por Pep Guardiola anunciou oficialmente a contratação do atacante senegalês Ndiaye, ex-Everton. O acerto representa um verdadeiro "chapéu" no Tottenham, que mantinha conversas adiantadas para acertar com o jogador antes de ser superado pela investida do clube de Manchester.
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A chegada de Ndiaye foi a solução encontrada pelo Manchester City para reforçar o setor ofensivo antes do fechamento definitivo da janela na Premier League. Inicialmente, a grande prioridade dos Citizens para a posição era o holandês Cody Gakpo, do Liverpool. No entanto, o rival de Merseyside decidiu não liberar o atleta por conta das dificuldades em encontrar um substituto à altura no mercado.
Diante do veto por Gakpo, a diretoria do City agiu rapidamente e focou seus esforços em Ndiaye. O Tottenham, que negociava a contratação do senegalês junto ao Everton em uma operação conectada às tratativas envolvendo Richarlison, viu a concorrência subir com a entrada do Manchester City, que acelerou o processo e fechou o negócio em definitivo.
Durante as conversas com o Everton, o Manchester City chegou a avaliar a possibilidade de envolver o meia-atacante Jack Grealish na transação. O jogador britânico, que atuou na última temporada por empréstimo na equipe de Liverpool, era um alvo desejado pelo clube para 2026/27. Apesar de ter figurado entre as alternativas de troca, o acordo principal por Ndiaye seguiu de forma direta até a assinatura final com o atual campeão.
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