Após anunciar sua aposentadoria da seleção argentina, Lionel Messi receberá homenagens em todas as partidas da oitava rodada do Torneio Clausura do Campeonato Argentino, assim como nos jogos das demais categorias do país. Os confrontos serão paralisados aos 10 minutos de jogo, em alusão ao número histórico de sua camisa.

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A iniciativa estreou na partida entre Vélez Sarsfield e Boca Juniors, duelo que contou com a presença do volante Leandro Paredes, um dos principais companheiros de Messi na seleção. Determinado pela Associação do Futebol Argentino (AFA), o protocolo prevê a interrupção da partida pelos árbitros durante um minuto, período reservado exclusivamente para aplausos ao craque.

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Confira a nota da AFA:

"Determina-se que, na próxima rodada de todas as categorias e modalidades (masculinas e femininas: futebol de campo, futsal e futebol de areia), a partida seja interrompida aos dez (10) minutos do primeiro tempo para um minuto de aplausos em reconhecimento à trajetória de Lionel Messi na Seleção Argentina.

Além disso, os estádios que dispuserem de telões deverão exibir o vídeo institucional da Associação antes do início das partidas."

Veja a homenagem feita na partida entre Vélez Sarsfield e Boca Juniors:

Vélez Sarsfield x Boca Juniors foi interrompido aos 10 MINUTOS DE JOGO para homenagear Lionel Messi, que se aposentou da Seleção Argentina, com 1 minuto de aplausos.



Será feito em TODAS as partidas da rodada.



idolatria. pic.twitter.com/HxBJyUhQMS — Central do Braga (@CentralDoBrega) September 3, 2026

ùltima partida de Lionel Messi pela Argentina foi a final da Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen / AFP)

Saiba mais detalhes da aposentadoria de Messi

Mais de um mês após a derrota na final da Copa do Mundo de 2026, Lionel Messi anunciou sua aposentadoria da seleção argentina. Nas redes sociais, o camisa 10 comunicou seu afastamento definitivo da Albiceleste após mais de 20 anos de serviço em uma carta escrita aos seus fãs.

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— Depois desse tempo que passou desde a final, pensando muito, quero comunicar a todos que me aposento da seleção. Foi uma decisão que me doeu e dói na alma, mas entendo que esse é o momento. Juro que sempre deixei tudo, não só nos últimos anos em que ganhamos tudo, mas antes também. Sempre briguei e dei tudo por essa camisa para dar alegrias e fazer com que se sentissem orgulhosos de serem argentinos por meio do futebol — diz o início do comunicado.

Além da derrota na final da Copa do Mundo, Lionel Messi sofreu recentemente com o falecimento de seu pai. Em meio a esse cenário, o jogador decide seguir sua carreira se dedicando integralmente ao Inter Miami, com quem tem contrato até 2028.

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- Falta pouco e etapas vão se fechando. Essa é uma que me dói muito. Amo, amei e amarei sempre estar na seleção. Obrigado por todo o carinho nesses 20 anos. Vou sentir falta de escutá-los desde dentro do campo. Agora serei mais um de vocês, torcendo e apoiando sempre nos momentos bons e ruins. Vou com tranquilidade e orgulhoso de ter presenteado vocês, junto aos meus companheiros, com momentos sonhados. Fui uma loucura viver com vocês.

Lionel Messi encerra sua passagem na seleção argentina com quatro títulos conquistados, sendo uma Copa do Mundo, duas Copas Américas e uma Finalíssima. O camisa 10 fecha seu ciclo como o maior artilheiro da história da Albiceleste 125 gols marcados por seu país.

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