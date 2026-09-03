Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Partidas do Campeonato Argentino serão paralisadas em homenagem a Messi

Homenagem ocorrerá em toda a rodada

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
03/09/2026 06:40
Favorite o Lance! no Google
Lionel Messi saúda a torcida após a vitória da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Messi anunciou aposentadoria da Argentina (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Após anunciar sua aposentadoria da seleção argentina, Lionel Messi receberá homenagens em todas as partidas da oitava rodada do Torneio Clausura do Campeonato Argentino, assim como nos jogos das demais categorias do país. Os confrontos serão paralisados aos 10 minutos de jogo, em alusão ao número histórico de sua camisa.

➡️Messi redefiniu o futebol: longevidade, dados e mito

A iniciativa estreou na partida entre Vélez Sarsfield e Boca Juniors, duelo que contou com a presença do volante Leandro Paredes, um dos principais companheiros de Messi na seleção. Determinado pela Associação do Futebol Argentino (AFA), o protocolo prevê a interrupção da partida pelos árbitros durante um minuto, período reservado exclusivamente para aplausos ao craque.

continua após a publicidade

Confira a nota da AFA:

"Determina-se que, na próxima rodada de todas as categorias e modalidades (masculinas e femininas: futebol de campo, futsal e futebol de areia), a partida seja interrompida aos dez (10) minutos do primeiro tempo para um minuto de aplausos em reconhecimento à trajetória de Lionel Messi na Seleção Argentina.

Além disso, os estádios que dispuserem de telões deverão exibir o vídeo institucional da Associação antes do início das partidas."

Veja a homenagem feita na partida entre Vélez Sarsfield e Boca Juniors:

Lionel Messi olha sério após derrota da Argentina na final da Copa do Mundo
ùltima partida de Lionel Messi pela Argentina foi a final da Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen / AFP)

Saiba mais detalhes da aposentadoria de Messi

Mais de um mês após a derrota na final da Copa do Mundo de 2026, Lionel Messi anunciou sua aposentadoria da seleção argentina. Nas redes sociais, o camisa 10 comunicou seu afastamento definitivo da Albiceleste após mais de 20 anos de serviço em uma carta escrita aos seus fãs.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

— Depois desse tempo que passou desde a final, pensando muito, quero comunicar a todos que me aposento da seleção. Foi uma decisão que me doeu e dói na alma, mas entendo que esse é o momento. Juro que sempre deixei tudo, não só nos últimos anos em que ganhamos tudo, mas antes também. Sempre briguei e dei tudo por essa camisa para dar alegrias e fazer com que se sentissem orgulhosos de serem argentinos por meio do futebol — diz o início do comunicado.

Além da derrota na final da Copa do Mundo, Lionel Messi sofreu recentemente com o falecimento de seu pai. Em meio a esse cenário, o jogador decide seguir sua carreira se dedicando integralmente ao Inter Miami, com quem tem contrato até 2028.

continua após a publicidade

- Falta pouco e etapas vão se fechando. Essa é uma que me dói muito. Amo, amei e amarei sempre estar na seleção. Obrigado por todo o carinho nesses 20 anos. Vou sentir falta de escutá-los desde dentro do campo. Agora serei mais um de vocês, torcendo e apoiando sempre nos momentos bons e ruins. Vou com tranquilidade e orgulhoso de ter presenteado vocês, junto aos meus companheiros, com momentos sonhados. Fui uma loucura viver com vocês.

Lionel Messi encerra sua passagem na seleção argentina com quatro títulos conquistados, sendo uma Copa do Mundo, duas Copas Américas e uma Finalíssima. O camisa 10 fecha seu ciclo como o maior artilheiro da história da Albiceleste 125 gols marcados por seu país.

continua após a publicidade

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Bernabei, do Internacional, tenta levar vantagem na disputa com Tetê, do Grêmio

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (03/09/2026)

Há 42 minutos
Jogadores da Seleção Brasileira perfilados antes de Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

Seleção Brasileira

CBF anuncia amistosos da Seleção Brasileira contra Japão e Singapura em novembro

Há 6 horas
Rafael Navarro comemora gol marcado na MLS

Futebol Internacional

Ex-Palmeiras e Botafogo protagoniza maior transferência entre clubes da MLS

Há 8 horas
Galarza comemora gol marcado pelo Paraguai

Futebol Internacional

Ex-Vasco acerta com Inter Miami e será companheiro de Messi

Há 11 horas
Santi Rodríguez descontou para o Botafogo no fim

Botafogo

Time da MLS anuncia Santi Rodríguez, ex-Botafogo, como reforço

Há 11 horas
NIck Woltemade assina contrato como novo jogador da Juventus

Futebol Internacional

Novo reforço da Juventus se compara com Ibrahimovic

Há 12 horas
Mais LANCE!
Bruno Guimarães aplaude torcida do Arsenal

Análise – Bruno Guimarães em alta é boa notícia para a Seleção

Breno Bidon durante partida pelo Corinthians

Clube europeu demonstra interesse em Breno Bidon, do Corinthians

Gui Negão durante partida do Corinthians na temporada 2026

Corinthians recusa proposta de clube europeu por Gui Negão

Foto montagem com Enzo, Yamal, Rodri, haaland e Mbappe

Principais estrelas do futebol europeu na temporada 26/27

Lewandowski abriu o placar do Barcelona contra o Mallorca no Camp Nou (Foto: Josep LAGO / AFP)

Lewandowski, ex-Barcelona, elogia Real Madrid: 'Está mais forte agora'

Renato Sanches em campo pelo PSg

Vencedor do Golden Boy, Renato Sanches é dispensado do PSG

Cucurella faz sinal de positivo após realização de exames médicos no Real Madrid

Real Madrid abre os cofres e registra maior gasto em reforços desde 2019

Com escudo do Barcelona atrás, Gabriel Jesus sorri de terno

Gabriel Jesus reforça lista, e LaLiga fecha janela com 13 brasileiros; veja os nomes

Arthur sentado na arquibancada com a camisa do Werder Bremen

Ex-América-MG, Arthur acerta com o Werder Bremen

Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai

Clube russo desistindo de jogador após exames? Já aconteceu, mas com diferenças…

Favela comemora gol pelo Corinthians

Clube europeu anuncia contratação do atacante Favela, do Corinthians

Bruno Guimarães posa com camisa do Arsenal

Jornal elege Bruno Guimarães como 2ª melhor contratação da Premier League

Time do Real Madrid reunido antes do empate por 2 a 2 com o Elche (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Astro do Real Madrid é condenado após ser flagrado dirigindo embriagado