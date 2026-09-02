Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Ex-Vasco acerta com Inter Miami e será companheiro de Messi

Meia paraguaio será emprestado pelo River Plate ao clube norte-americano

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 19:39
Favorite o Lance! no Google
Galarza comemora gol marcado pelo Paraguai
Galarza comemora gol marcado pelo Paraguai (Foto: DEAN MOUHTAROPOULOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

O meia paraguaio Matías Galarza será o novo reforço do Inter Miami, dos Estados Unidos. O jogador pertence ao River Plate e estava emprestado ao Atlanta United, mas agora seguirá para a equipe da Flórida, onde terá a oportunidade de atuar ao lado de Lionel Messi. A informação foi divulgada pelo jornalista Germán García.

➡️ Vasco avança por Alan Lescano, mas ainda depende de empréstimo

Galarza chega ao Inter Miami por empréstimo do River Plate, com opção de compra que poderá se tornar obrigatória caso o jogador cumpra determinadas metas, como um número mínimo de partidas disputadas.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Passagem pelo Vasco

Revelado no futebol paraguaio, Galarza chegou do Olimpia para o Vasco ainda para integrar a categoria sub-20. Pelo clube, conquistou a Copa do Brasil da categoria antes de ganhar espaço no elenco profissional. Com a camisa cruz-maltina, o meia disputou 58 partidas, marcou cinco gols e deu quatro assistências. Depois, passou por Coritiba e Talleres, da Argentina, antes de chegar ao River Plate.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo pode tirar o Vasco do Z-4 nesta quarta-feira; entenda

galarza2
Galarza no treino do Vasco da Gama no CT Moacyr Barbosa em 01 de junho de 2023 (Foto: Daniel RAMALHO/VASCO)

➡️ Vitória x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Copa do Brasil

No clube argentino, porém, Galarza não conseguiu se firmar. Em 2025, disputou apenas 14 partidas e foi emprestado ao Atlanta United, onde atuou em 13 jogos.

Galarza também ganhou projeção internacional com a seleção do Paraguai. O meia esteve na última Copa do Mundo, disputou quatro partidas, marcou um gol e deu uma assistência.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Tudo sobre
Sugerida para você!
Santi Rodríguez descontou para o Botafogo no fim

Botafogo

Time da MLS anuncia Santi Rodríguez, ex-Botafogo, como reforço

Há 46 minutos
NIck Woltemade assina contrato como novo jogador da Juventus

Futebol Internacional

Novo reforço da Juventus se compara com Ibrahimovic

Há 1 hora
Bruno Guimarães aplaude torcida do Arsenal

Futebol Internacional

Análise – Bruno Guimarães em alta é boa notícia para a Seleção

Há 2 horas
Breno Bidon durante partida pelo Corinthians

Corinthians

Clube europeu demonstra interesse em Breno Bidon, do Corinthians

Há 2 horas
Gui Negão durante partida do Corinthians na temporada 2026

Corinthians

Corinthians recusa proposta de clube europeu por Gui Negão

Há 3 horas
Foto montagem com Enzo, Yamal, Rodri, haaland e Mbappe

Futebol Internacional

Principais estrelas do futebol europeu na temporada 26/27

Há 3 horas
Mais LANCE!
Lewandowski abriu o placar do Barcelona contra o Mallorca no Camp Nou (Foto: Josep LAGO / AFP)

Lewandowski, ex-Barcelona, elogia Real Madrid: 'Está mais forte agora'

Renato Sanches em campo pelo PSg

Vencedor do Golden Boy, Renato Sanches é dispensado do PSG

Cucurella faz sinal de positivo após realização de exames médicos no Real Madrid

Real Madrid abre os cofres e registra maior gasto em reforços desde 2019

Com escudo do Barcelona atrás, Gabriel Jesus sorri de terno

Gabriel Jesus reforça lista, e LaLiga fecha janela com 13 brasileiros; veja os nomes

Arthur sentado na arquibancada com a camisa do Werder Bremen

Ex-América-MG, Arthur acerta com o Werder Bremen

Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai

Clube russo desistindo de jogador após exames? Já aconteceu, mas com diferenças…

Favela comemora gol pelo Corinthians

Clube europeu anuncia contratação do atacante Favela, do Corinthians

Bruno Guimarães posa com camisa do Arsenal

Jornal elege Bruno Guimarães como 2ª melhor contratação da Premier League

Time do Real Madrid reunido antes do empate por 2 a 2 com o Elche (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Astro do Real Madrid é condenado após ser flagrado dirigindo embriagado

Gabriel Jesus é anunciado no Barcelona

Janela fecha com transferências milionárias e reviravoltas de última hora; veja

Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai, tradicional pão russo

Dínamo se pronuncia após desistir de Plata e Matheus Martins

Gabriel Jesus é anunciado no Barcelona

Saiba quanto o Palmeiras vai receber por transferência de Gabriel Jesus ao Barcelona

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Real Madrid x Ajax

Real Madrid x Ajax: onde assistir, horário e escalações