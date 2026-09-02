Ex-Vasco acerta com Inter Miami e será companheiro de Messi
Meia paraguaio será emprestado pelo River Plate ao clube norte-americano
O meia paraguaio Matías Galarza será o novo reforço do Inter Miami, dos Estados Unidos. O jogador pertence ao River Plate e estava emprestado ao Atlanta United, mas agora seguirá para a equipe da Flórida, onde terá a oportunidade de atuar ao lado de Lionel Messi. A informação foi divulgada pelo jornalista Germán García.
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Galarza chega ao Inter Miami por empréstimo do River Plate, com opção de compra que poderá se tornar obrigatória caso o jogador cumpra determinadas metas, como um número mínimo de partidas disputadas.
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Passagem pelo Vasco
Revelado no futebol paraguaio, Galarza chegou do Olimpia para o Vasco ainda para integrar a categoria sub-20. Pelo clube, conquistou a Copa do Brasil da categoria antes de ganhar espaço no elenco profissional. Com a camisa cruz-maltina, o meia disputou 58 partidas, marcou cinco gols e deu quatro assistências. Depois, passou por Coritiba e Talleres, da Argentina, antes de chegar ao River Plate.
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No clube argentino, porém, Galarza não conseguiu se firmar. Em 2025, disputou apenas 14 partidas e foi emprestado ao Atlanta United, onde atuou em 13 jogos.
Galarza também ganhou projeção internacional com a seleção do Paraguai. O meia esteve na última Copa do Mundo, disputou quatro partidas, marcou um gol e deu uma assistência.
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