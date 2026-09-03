Um em cada cinco jogadores que estiveram na Copa do Mundo de 2026 se transferiu para atuar em outro país após o Mundial. É o que revela o Relatório de Transferências Internacionais divulgado pela Fifa nesta quinta-feira (3), que mostra ainda que a janela encerrada no início deste mês movimentou US$ 9,89 bilhões (R$ 50,3 bi, na cotação atual).

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Ao todo, mais de 12,5 mil transferências internacionais foram registradas em todo o planeta na última janela, estabelecendo um novo recorde — foram 11,86 mil no ano passado. E, dos jogadores que foram negociados no meio deste ano, 267 estiveram na Copa do Mundo.

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Mais uma vez, os clubes ingleses lideraram os gastos. Segundo a Fifa, foram US$ 3,02 bilhões (R$ 15,07 bi) investidos, o que representa quase 1/3 do total movimentado no planeta. Os clubes italianos ficaram em segundo lugar, com US$ 1,1 bilhão (R$ 5,6 bi), seguidos por Espanha (R$ 4,8 bilhões), Alemanha (R$ 4,6 bi) e França (R$ 3,25 bilhões).

Vale ressaltar que os números se referem apenas a transferências para outros países. Negociações internas, como a saída de Bruno Guimarães do Newcastle para o Arsenal, por exemplo, não entram na conta da Fifa.

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Quando são consideradas as saídas, os clubes franceses lideram em valores recebidos. Ao todo, eles receberam US$ 1,7 bilhão (R$ 8,67 bilhões). Boa parte desse valor foi alcançada na transferência de Barcola do PSG para o Liverpool, por R$ 827 milhões; e na saída de Ayyoub Bouaddi do Lille para o Manchester City, em uma transação que se aproximou dos R$ 600 milhões.

Barcola apresentado pelo Liverpool como o novo reforço (Foto: Reprodução/Liverpool)

Média de idade nas transferências internacionais se mantém

O Relatório de Transferências Internacionais da Fifa mostra ainda que a média de idade dos jogadores negociados na última janela ficou em 24,4 anos, número que tem se mantido praticamente estável desde 2022.

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Apesar disso, há diferenças significativas entre os países. Entre aqueles que registraram pelo menos dez transferências, os clubes da Ucrânia apresentaram a média de idade mais baixa, de 21,7 anos; já os clubes da Guatemala tiveram a mais alta, de 29,1 anos.

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