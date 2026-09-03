Filipe Luís põe Luis Enrique entre os cinco maiores técnicos da história
Treinadores se enfrentam em jogo da 3ª rodada do Campeonato Francês
Técnico do Monaco, Filipe Luís não poupou elogios a Luis Enrique antes do confronto entre Monaco e PSG, pela Ligue 1. Em coletiva, o brasileiro colocou o adversário como um dos cinco maiores treinadores da história do futebol.
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- Vamos enfrentar um dos melhores times da história e Luis Enrique, o melhor técnico do mundo e provavelmente um dos cinco melhores de todos os tempos. Adoro a personalidade dele, a forma como se comunica, o seu comportamento e a maneira como gerencia o elenco. Como eu disse, ele mostra aos outros como gerenciar um grupo de jogadores, como gerenciar um grande clube. Ele é um técnico especial. Luis Enrique é um dos melhores, junto com Cruyff, Guardiola e Ancelotti, entre outros. Basta olhar para o seu histórico no Barça e no PSG e os títulos que conquistou ao longo de todos esses anos para perceber isso.
Nesta sexta-feira (4), Filipe Luís volta a reencontrar Luis Enrique na beira do campo após um duelo equilibrado na última edição do Intercontinental de Clubes. Na ocasião, o brasileiro dirigia o Flamengo e foi derrotado nos pênaltis após um empate por 1 a 1 nos 120 minutos.
No atual cenário, Filipe Luís lidera o Campeonato Francês com o Monaco após duas vitórias nas duas primeiras rodadas, enquanto Luis Enrique tem um início complicado. O PSG empatou contra Rennes e Lille e ainda busca o primeiro trunfo na temporada.
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