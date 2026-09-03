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Filipe Luís põe Luis Enrique entre os cinco maiores técnicos da história

Treinadores se enfrentam em jogo da 3ª rodada do Campeonato Francês

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
03/09/2026 11:05
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Filipe Luís em coletiva de imprensa como treinador do Monaco
Filipe Luís em coletiva de imprensa como treinador do Monaco (Foto: Divulgação)

Técnico do Monaco, Filipe Luís não poupou elogios a Luis Enrique antes do confronto entre Monaco e PSG, pela Ligue 1. Em coletiva, o brasileiro colocou o adversário como um dos cinco maiores treinadores da história do futebol.

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- Vamos enfrentar um dos melhores times da história e Luis Enrique, o melhor técnico do mundo e provavelmente um dos cinco melhores de todos os tempos. Adoro a personalidade dele, a forma como se comunica, o seu comportamento e a maneira como gerencia o elenco. Como eu disse, ele mostra aos outros como gerenciar um grupo de jogadores, como gerenciar um grande clube. Ele é um técnico especial. Luis Enrique é um dos melhores, junto com Cruyff, Guardiola e Ancelotti, entre outros. Basta olhar para o seu histórico no Barça e no PSG e os títulos que conquistou ao longo de todos esses anos para perceber isso.

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Nesta sexta-feira (4), Filipe Luís volta a reencontrar Luis Enrique na beira do campo após um duelo equilibrado na última edição do Intercontinental de Clubes. Na ocasião, o brasileiro dirigia o Flamengo e foi derrotado nos pênaltis após um empate por 1 a 1 nos 120 minutos.

No atual cenário, Filipe Luís lidera o Campeonato Francês com o Monaco após duas vitórias nas duas primeiras rodadas, enquanto Luis Enrique tem um início complicado. O PSG empatou contra Rennes e Lille e ainda busca o primeiro trunfo na temporada.

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Filipe Luís durante o jogo entre Monaco e Olympique Marseille, pela Ligue 1
Filipe Luís durante o jogo entre Monaco e Olympique Marseille, pela Ligue 1 (Foto: Valery Hache/AFP)
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