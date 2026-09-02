Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Time da MLS anuncia Santi Rodríguez, ex-Botafogo, como reforço

Uruguaio deixa o Glorioso após uma temporada e meia e retorna à MLS

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 18:58
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Favorite o Lance! no Google
Santi Rodríguez descontou para o Botafogo no fim
Santi Rodríguez descontou para o Botafogo no fim (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Columbus Crew anunciou nesta quarta-feira (2) a contratação de Santi Rodríguez, que deixa o Botafogo para retornar ao futebol dos Estados Unidos. O meia-atacante uruguaio assinou contrato com a equipe da MLS até o fim da temporada 2029/30, com opção de renovação por mais um ano. A transferência foi oficializada pelo clube norte-americano após o acordo com o Glorioso.

Santi Rodríguez chega ao Columbus e retorna à Major League Soccer depois de pouco mais de uma temporada no futebol brasileiro. O jogador de 26 anos já havia defendido o New York City, onde construiu uma trajetória de destaque antes de ser contratado pelo Botafogo.

continua após a publicidade

Santi Rodríguez deixa o Botafogo

Contratado pelo Botafogo em fevereiro de 2025, Santi chegou ao clube com a expectativa de assumir um papel de protagonismo no setor de criação após a saída de Thiago Almada. A passagem pelo Glorioso, porém, ficou abaixo do esperado.

Pelo Alvinegro, o uruguaio disputou 58 partidas, marcou cinco gols e deu seis assistências. Agora, retorna à MLS para defender novamente um clube dos Estados Unidos.

continua após a publicidade

Retorno à MLS

Antes de chegar ao Botafogo, Santi Rodríguez havia se destacado justamente no New York City FC. Pelo clube, o meia-atacante disputou 144 partidas, marcou 34 gols e deu 39 assistências em todas as competições.

O uruguaio também fez parte do elenco que conquistou a MLS Cup de 2021 e a Campeones Cup de 2022 pelo New York City.

Além do futebol dos Estados Unidos e do Brasil, Santi passou por Nacional e Montevideo City Torque, no Uruguai, antes de construir sua trajetória na MLS.

continua após a publicidade
Santi Rodríguez com cachecol do Columbus Crew
Santi Rodríguez chegou ao Columbus Crew (Foto: Divulgação)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai

Futebol Internacional

Clube russo desistindo de jogador após exames? Já aconteceu, mas com diferenças…

Há 5 horas
Gonzalo Plata e Matheus Martins apresentados pelo Dinamo Moscou antes de suas reprovações

Fora de Campo

Plata e Matheus Martins viram memes após reprovação no Dínamo Moscou

Há 8 horas
Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai, tradicional pão russo

Futebol Internacional

Dínamo se pronuncia após desistir de Plata e Matheus Martins

Há 9 horas
Matheus Martins Botafogo

Botafogo

Matheus Martins nega problemas físicos e reprova decisão do Dinamo Moscou

Há 9 horas
Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai

Futebol Internacional

Após melar negócios com Flamengo e Botafogo, Dínamo acerta com chileno

Há 22 horas
Cebolinha durante amistoso do Flamengo em Portugal

Futebol Nacional

Botafogo abre conversas pela contratação de Everton Cebolinha, do Flamengo

Há 23 horas
Mais LANCE!
Matheus Martins pode deixar o Botafogo

Matheus Martins é reprovado nos exames do Dínamo Moscou e retorna ao Botafogo

Arthur Chaves, do Hoffenheim, chegará ao Botafogo por empréstimo

Botafogo encaminha contratação do zagueiro Arthur Chaves

Torcida do Botafogo protestou no CT Lonier

Botafogo amanhece com protestos de torcida organizada no CT Lonier

Nathan Silva, do Pumas, é alvo do Botafogo

Botafogo tenta o zagueiro Nathan Silva, mas esbarra em condição do Pumas-MEX

Jogadores do Botafogo no jogo contra o Cienciano

Botafogo corre por mais reforços na reta final da janela

Botafogo perdeu para o Flamengo

Discurso x realidade: Botafogo despenca, e momento pede urgência

Jogadores de Flamengo e Botafogo no clássico no Maracanã

Torcedores do Botafogo cobram erro de arbitragem contra o Flamengo

Danilo fazendo movimento de passe

Danilo Santos vive queda de rendimento após a Copa em meio à má fase do Botafogo

Rodrigo Bellão apontando para o campo

Botafogo sofre com falta de eficiência em sequência pesada no Brasileirão

Rodrigo Bellão em Flamengo x Botafogo pelo Brasileirão

Rodrigo Bellão evita projeções e define foco do Botafogo: 'Ganhar'

Samuel Lino comemorando gol contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro

Dê suas notas: Flamengo vence o Botafogo por 3 a 0 no Maracanã

PC Oliveira analisa polémica da arbitragem de Santos e Remo pela Copa do Brasil

PC Oliveira dá veredito sobre polêmica em Flamengo x Botafogo

Comemoração de Samuel Lino em Flamengo x Botafogo

Samuel Lino e Carrascal marcam, e Flamengo atropela Botafogo pelo Brasileirão