Time da MLS anuncia Santi Rodríguez, ex-Botafogo, como reforço

O Columbus Crew anunciou nesta quarta-feira (2) a contratação de Santi Rodríguez, que deixa o Botafogo para retornar ao futebol dos Estados Unidos. O meia-atacante uruguaio assinou contrato com a equipe da MLS até o fim da temporada 2029/30, com opção de renovação por mais um ano. A transferência foi oficializada pelo clube norte-americano após o acordo com o Glorioso.

Santi Rodríguez chega ao Columbus e retorna à Major League Soccer depois de pouco mais de uma temporada no futebol brasileiro. O jogador de 26 anos já havia defendido o New York City, onde construiu uma trajetória de destaque antes de ser contratado pelo Botafogo.

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Santi Rodríguez deixa o Botafogo

Contratado pelo Botafogo em fevereiro de 2025, Santi chegou ao clube com a expectativa de assumir um papel de protagonismo no setor de criação após a saída de Thiago Almada. A passagem pelo Glorioso, porém, ficou abaixo do esperado.

Pelo Alvinegro, o uruguaio disputou 58 partidas, marcou cinco gols e deu seis assistências. Agora, retorna à MLS para defender novamente um clube dos Estados Unidos.

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Retorno à MLS

Antes de chegar ao Botafogo, Santi Rodríguez havia se destacado justamente no New York City FC. Pelo clube, o meia-atacante disputou 144 partidas, marcou 34 gols e deu 39 assistências em todas as competições.

O uruguaio também fez parte do elenco que conquistou a MLS Cup de 2021 e a Campeones Cup de 2022 pelo New York City.

Além do futebol dos Estados Unidos e do Brasil, Santi passou por Nacional e Montevideo City Torque, no Uruguai, antes de construir sua trajetória na MLS.

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Santi Rodríguez chegou ao Columbus Crew (Foto: Divulgação)

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