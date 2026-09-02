Time da MLS anuncia Santi Rodríguez, ex-Botafogo, como reforço
Uruguaio deixa o Glorioso após uma temporada e meia e retorna à MLS
O Columbus Crew anunciou nesta quarta-feira (2) a contratação de Santi Rodríguez, que deixa o Botafogo para retornar ao futebol dos Estados Unidos. O meia-atacante uruguaio assinou contrato com a equipe da MLS até o fim da temporada 2029/30, com opção de renovação por mais um ano. A transferência foi oficializada pelo clube norte-americano após o acordo com o Glorioso.
Santi Rodríguez chega ao Columbus e retorna à Major League Soccer depois de pouco mais de uma temporada no futebol brasileiro. O jogador de 26 anos já havia defendido o New York City, onde construiu uma trajetória de destaque antes de ser contratado pelo Botafogo.
Santi Rodríguez deixa o Botafogo
Contratado pelo Botafogo em fevereiro de 2025, Santi chegou ao clube com a expectativa de assumir um papel de protagonismo no setor de criação após a saída de Thiago Almada. A passagem pelo Glorioso, porém, ficou abaixo do esperado.
Pelo Alvinegro, o uruguaio disputou 58 partidas, marcou cinco gols e deu seis assistências. Agora, retorna à MLS para defender novamente um clube dos Estados Unidos.
Retorno à MLS
Antes de chegar ao Botafogo, Santi Rodríguez havia se destacado justamente no New York City FC. Pelo clube, o meia-atacante disputou 144 partidas, marcou 34 gols e deu 39 assistências em todas as competições.
O uruguaio também fez parte do elenco que conquistou a MLS Cup de 2021 e a Campeones Cup de 2022 pelo New York City.
Além do futebol dos Estados Unidos e do Brasil, Santi passou por Nacional e Montevideo City Torque, no Uruguai, antes de construir sua trajetória na MLS.
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