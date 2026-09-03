O Liverpool fechou a contratação do atacante Barcola por cerca de 140 milhões de euros, a segunda maior contratação da história do clube e a quinta negociação com nove dígitos nesta janela de transferências. Diante desses números, a temporada 2026/27 ampliou a diferença como a que mais negociou atletas por valores superiores a 100 milhões de euros.

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Além do novo jogador dos Reds, cinco atletas foram transferidos acima dos 100 milhões de euros: Enzo Fernández para o Manchester City por 145,8 milhões de euros, Morgan Rogers para o Chelsea por 138 milhões de euros, Elliot Anderson para o Manchester City por 135 milhões de euros, Yan Diomande para o Real Madrid por 125 milhões de euros e Sandro Tonali para o Tottenham por 108 milhões de euros.

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– O futebol europeu vive um patamar financeiro cada vez mais elevado, movimentando cifras milionárias a cada temporada. A tendência é que os valores das transferências continuem crescendo nos próximos anos, impulsionados pela valorização dos atletas e pela capacidade de investimento dos clubes. Com isso, as equipes também devem registrar receitas cada vez maiores para acompanhar a escalada dos valores no mercado – aponta Veridiano Pinheiro, diretor executivo da "FutPro Expo", evento anual que reúne clubes, entidades, empresas e profissionais ligados ao futebol.

Barcola assinando o contrato com o Liverpool (Foto: Reprodução/X)

Anteriormente, as temporadas 2017/18, 2019/20 e 2023/24 possuíam o maior número de negociações acima de 100 milhões de euros, com três cada uma. Ao todo, 24 transferências superaram a marca na história, sendo que a compra de Gareth Bale pelo Real Madrid, em 2013/14, foi a primeira a atingir o patamar, com 101 milhões de euros.

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– Temos observado um forte movimento de alta nos preços das transferências de jogadores, acentuado especialmente nesta última janela. Em uma perspectiva mais ampla, são como mini-ciclos especulativos dentro de um cenário de forte inflação de ativos, principalmente de atletas mais jovens, com maior potencial de desenvolvimento e mais anos de desempenho pelos clubes. Esse movimento reflete a consolidação do futebol como uma indústria com grande capacidade de geração de receitas e, consequentemente, de investimentos. Ao mesmo tempo, é fundamental que essas operações sejam acompanhadas de planejamento financeiro para que o investimento em atletas represente geração de valor, e não apenas aumento de custos – afirma Moises Assayag, especialista em finanças no esporte e sócio-diretor da "Channel Associados".

Premier League puxa a fila

Liga mais valiosa do mundo, a Premier League domina as negociações por mais de 100 milhões de euros na atual janela de transferências. Todas as seis operações acima desse patamar envolveram clubes da competição.

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Na temporada passada, os times do campeonato inglês gastaram mais de 4 bilhões de euros em contratações, liderando este quesito com mais que o dobro da Série A, da Itália, que movimentou 1,47 bilhão de euros, e quatro vezes mais que a Bundesliga, com 970 milhões de euros, segunda e terceira colocadas, respectivamente.

Além disso, dentre as 24 transferências acima dos nove dígitos, metade foram realizadas por clubes da Premier League. O Chelsea é a equipe que mais vezes realizou negociações acima dos 100 milhões de euros. Ao todo, cinco jogadores contratados pela equipe de Londres ultrapassaram esse patamar.

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