Janela de transferências bate recorde com negócios acima de 100 milhões
Barcola, Tonali e Enzo Fernández são exemplos de grandes movimentações
O Liverpool fechou a contratação do atacante Barcola por cerca de 140 milhões de euros, a segunda maior contratação da história do clube e a quinta negociação com nove dígitos nesta janela de transferências. Diante desses números, a temporada 2026/27 ampliou a diferença como a que mais negociou atletas por valores superiores a 100 milhões de euros.
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Além do novo jogador dos Reds, cinco atletas foram transferidos acima dos 100 milhões de euros: Enzo Fernández para o Manchester City por 145,8 milhões de euros, Morgan Rogers para o Chelsea por 138 milhões de euros, Elliot Anderson para o Manchester City por 135 milhões de euros, Yan Diomande para o Real Madrid por 125 milhões de euros e Sandro Tonali para o Tottenham por 108 milhões de euros.
– O futebol europeu vive um patamar financeiro cada vez mais elevado, movimentando cifras milionárias a cada temporada. A tendência é que os valores das transferências continuem crescendo nos próximos anos, impulsionados pela valorização dos atletas e pela capacidade de investimento dos clubes. Com isso, as equipes também devem registrar receitas cada vez maiores para acompanhar a escalada dos valores no mercado – aponta Veridiano Pinheiro, diretor executivo da "FutPro Expo", evento anual que reúne clubes, entidades, empresas e profissionais ligados ao futebol.
Anteriormente, as temporadas 2017/18, 2019/20 e 2023/24 possuíam o maior número de negociações acima de 100 milhões de euros, com três cada uma. Ao todo, 24 transferências superaram a marca na história, sendo que a compra de Gareth Bale pelo Real Madrid, em 2013/14, foi a primeira a atingir o patamar, com 101 milhões de euros.
– Temos observado um forte movimento de alta nos preços das transferências de jogadores, acentuado especialmente nesta última janela. Em uma perspectiva mais ampla, são como mini-ciclos especulativos dentro de um cenário de forte inflação de ativos, principalmente de atletas mais jovens, com maior potencial de desenvolvimento e mais anos de desempenho pelos clubes. Esse movimento reflete a consolidação do futebol como uma indústria com grande capacidade de geração de receitas e, consequentemente, de investimentos. Ao mesmo tempo, é fundamental que essas operações sejam acompanhadas de planejamento financeiro para que o investimento em atletas represente geração de valor, e não apenas aumento de custos – afirma Moises Assayag, especialista em finanças no esporte e sócio-diretor da "Channel Associados".
Premier League puxa a fila
Liga mais valiosa do mundo, a Premier League domina as negociações por mais de 100 milhões de euros na atual janela de transferências. Todas as seis operações acima desse patamar envolveram clubes da competição.
Na temporada passada, os times do campeonato inglês gastaram mais de 4 bilhões de euros em contratações, liderando este quesito com mais que o dobro da Série A, da Itália, que movimentou 1,47 bilhão de euros, e quatro vezes mais que a Bundesliga, com 970 milhões de euros, segunda e terceira colocadas, respectivamente.
Além disso, dentre as 24 transferências acima dos nove dígitos, metade foram realizadas por clubes da Premier League. O Chelsea é a equipe que mais vezes realizou negociações acima dos 100 milhões de euros. Ao todo, cinco jogadores contratados pela equipe de Londres ultrapassaram esse patamar.
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