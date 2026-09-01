Flamengo x Mirassol: onde assistir, horário e escalações da partida pelo Brasileirão
Veja escalações, transmissão e outras informações do jogo válido pela 4ª rodada do Brasileirão
Flamengo e Mirassol se enfrentam na noite desta quarta-feira (2), às 19h30 (de Brasília), em partida atrasada da 4ª rodada do Brasileirão. No Maracanã, a partida do vice-líder contra o 16° colocado contará com a transmissão do Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere.
A partida no Rio de Janeiro fará com que o Flamengo iguale o número de jogos do líder Palmeiras. O Rubro-Negro tem 48 pontos, contra 52 do time paulista. Já o Mirassol, que está na 16ª posição, tem 25 pontos.
Ficha do jogo
Reencontro recente entre Flamengo e Mirassol
Há duas semanas, Flamengo e Mirassol se enfrentaram pelo segundo turno do Brasileirão, no Maião. Fora de casa, o time de Leonardo Jardim venceu por 5 a 1.
Como chega o Flamengo
O Flamengo, que vem de vitória por 3 a 0 contra o Botafogo, terá o retorno de Bruno Henrique, que cumpriu suspensão no clássico. A tendência é que o camisa 27 comece no banco, com Pedro iniciando a partida como homem de referência no ataque.
O lateral-esquerdo Alex Sandro, o zagueiro Vitão e o meia De la Cruz, que vêm realizando atividades com a fisioterapia, são dúvidas. O mesmo ocorre com o espanhol Saúl, que ficou fora do último jogo por conta de um quadro de gripe.
Como chega o Mirassol
O Mirassol, que vem de dois empates seguidos contra Santos e Palmeiras (ambos por 1 a 1), terá uma mudança para a partida no Maracanã. Sem Neto Moura, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Rafael Guanaes deve utilizar Japa como titular. Wallisson, expulso contra o Santos, está de volta.
✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo 🆚 Mirassol
🏆 Brasileirão – 4ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de setembro de 2026, 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã
👁️ Onde assistir: Premiere
O Lance! acompanha a partida em tempo real.
🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Michael Stanislau e Luciane Rodrigues dos Santos (RS)
📺 VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
⚽Prováveis escalações
🔴⚫ Flamengo (Foto: Leonardo Jardim)
Rossi; Royal (Varela), Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino.
🟡🟢 Mirassol (Foto: Rafael Guanaes)
Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Denilson, Japa e Eduardo; Bruno Santos, Alesson e Gustavo Mosquito.
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