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Flamengo x Mirassol: onde assistir, horário e escalações da partida pelo Brasileirão

Veja escalações, transmissão e outras informações do jogo válido pela 4ª rodada do Brasileirão

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 15:39
Atualizado há 9 minutos
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Brasileirão Série A 2026 - Flamengo x Mirassol
Onde assistir ao vivo a partida entre Flamengo e Mirassol pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Flamengo e Mirassol se enfrentam na noite desta quarta-feira (2), às 19h30 (de Brasília), em partida atrasada da 4ª rodada do Brasileirão. No Maracanã, a partida do vice-líder contra o 16° colocado contará com a transmissão do Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere.

A partida no Rio de Janeiro fará com que o Flamengo iguale o número de jogos do líder Palmeiras. O Rubro-Negro tem 48 pontos, contra 52 do time paulista. Já o Mirassol, que está na 16ª posição, tem 25 pontos.

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Ficha do jogo

Escudo do Flamengo
FLA
Escudo Mirassol
MIR
Brasileirão
4ª rodada
Data e Hora
Quarta-feira, 2 de setembro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
Local
Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro
Anderson Daronco (RS)
Assistentes
Michael Stanislau e Luciane Rodrigues dos Santos (RS)
Var
Rodolpho Toski Marques (PR)
Onde assistir

Reencontro recente entre Flamengo e Mirassol

Há duas semanas, Flamengo e Mirassol se enfrentaram pelo segundo turno do Brasileirão, no Maião. Fora de casa, o time de Leonardo Jardim venceu por 5 a 1.

Pedro comemora o gol marcado pelo Flamengo na vitória sobre o Mirassol pelo Brasileirão
Pedro comemora o gol do Flamengo contra o Mirassol (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como chega o Flamengo

O Flamengo, que vem de vitória por 3 a 0 contra o Botafogo, terá o retorno de Bruno Henrique, que cumpriu suspensão no clássico. A tendência é que o camisa 27 comece no banco, com Pedro iniciando a partida como homem de referência no ataque.

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O lateral-esquerdo Alex Sandro, o zagueiro Vitão e o meia De la Cruz, que vêm realizando atividades com a fisioterapia, são dúvidas. O mesmo ocorre com o espanhol Saúl, que ficou fora do último jogo por conta de um quadro de gripe.

Como chega o Mirassol

O Mirassol, que vem de dois empates seguidos contra Santos e Palmeiras (ambos por 1 a 1), terá uma mudança para a partida no Maracanã. Sem Neto Moura, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Rafael Guanaes deve utilizar Japa como titular. Wallisson, expulso contra o Santos, está de volta.

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✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Mirassol
🏆 Brasileirão – 4ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de setembro de 2026, 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã
👁️ Onde assistir: Premiere

O Lance! acompanha a partida em tempo real.

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Michael Stanislau e Luciane Rodrigues dos Santos (RS)
📺 VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

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⚽Prováveis escalações

🔴⚫ Flamengo (Foto: Leonardo Jardim)
Rossi; Royal (Varela), Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino.

🟡🟢 Mirassol (Foto: Rafael Guanaes)
Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Denilson, Japa e Eduardo; Bruno Santos, Alesson e Gustavo Mosquito.

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Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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