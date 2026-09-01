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Manchester City anuncia Enzo Fernández após negócio de quase R$ 1 bilhão

Manchester City anuncia Enzo Fernández, que publica carta ao Chelsea

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 19:20
Atualizado há 1 minutos
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Enzo Fernández comemora gol marcado pela Argentina sobre a Inglaterra com as mãos nas orelhas
Enzo Fernández é oficializado como novo reforço do Manchester City após aprovação nos exames médicos (Foto: Thomas Coex / AFP)

O Manchester City anunciou oficialmente a contratação do meio-campista Enzo Fernández. O clube inglês concluiu a transferência junto ao Chelsea por 125 milhões de libras (aproximadamente R$ 877 milhões na cotação atual), após o jogador argentino ser aprovado nos exames médicos. Logo após o anúncio de sua chegada a Manchester, o atleta utilizou suas redes sociais para publicar uma carta de despedida direcionada ao clube de Londres.

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Em seu pronunciamento, Enzo expressou gratidão pelos três anos vividos em Stamford Bridge desde sua chegada em janeiro de 2023. O meia destacou o carinho recebido pela torcida, o aprendizado durante o período no futebol inglês e agradeceu aos companheiros e funcionários do clube pela trajetória construída na equipe.

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A oficialização do negócio encerra a passagem do argentino pelos Blues, onde não foi relacionado pelo técnico Xabi Alonso nos últimos jogos em meio às tratativas. A movimentação atendeu ao desejo de Enzo Fernández de se transferir para o Manchester City e voltar a trabalhar com o técnico Enzo Maresca, assumindo papel central no meio-campo dos Citizens após a saída do espanhol Rodri para o Barcelona.

Com o investimento de 125 milhões de libras, o Chelsea registra um lucro aproximado de 20 milhões de libras sobre a quantia paga ao Benfica em 2023. O anúncio oficial do City consolida a transação recorde no futebol britânico e permite ao clube de Stamford Bridge redirecionar seus esforços para a busca de reposições no mercado.

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Enzo Fernández comemorando gol no duelo entre Chelsea e Leeds United (Foto: Adrian Dennis/AFP)
Meia argentino publica carta aberta de despedida e agradece ao Chelsea e à torcida pelos três anos em Stamford Bridge (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Veja a carta de despedida de Enzo Fernández:

Querido Chelsea,

Quero que vocês saibam que estes não têm sido dias fáceis para mim. Escrever isso também não é fácil. A verdade é que eu não estou bem.

Há três anos, Cobham e Stamford Bridge se tornaram minha casa e a da minha família. Criei um vínculo com as pessoas, com a camisa e com o escudo deste clube incrível.

Acreditem quando digo que, desde o momento em que cheguei, fiquei obcecado em vencer e em conquistar para este clube todos os troféus que sua história merece. Sofremos, choramos, fiquei irritado muitas vezes, mas também comemoramos títulos e vitórias inesquecíveis. Juntos, vivemos os bons momentos e também os difíceis.

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Eu vivo o futebol da mesma forma que vivo minha vida: com paixão e de todo o coração. Por isso, quero que saibam que eu entendo vocês. Eu realmente entendo, do fundo do meu coração.

Mas a vida é feita de decisões e, neste momento, me vejo tendo que tomar uma dessas decisões difíceis. Já disse isso antes, mas quero repetir: criei um carinho enorme por este clube. O Chelsea sempre terá um lugar nos meus pensamentos e, acima de tudo, no meu coração.

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Mas também entendo como o futebol funciona. Sei o quanto vocês são apaixonados, porque eu sou igual. E, se estivesse no lugar de vocês, provavelmente estaria pensando da mesma maneira.

Quero agradecer a cada um de vocês: aos funcionários, à comissão técnica, à equipe médica, aos fisioterapeutas e a todos que trabalham em Cobham e em toda esta grande instituição.

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A todos os meus companheiros ao longo desses anos, muito obrigado, do fundo do meu coração, por compartilharem tantos momentos comigo. Fui verdadeiramente feliz aqui e desejo a vocês nada além do melhor no futuro.

Obrigado por todo o amor e apoio que vocês deram a mim e à minha família ao longo desses anos. Eu nunca vou esquecer.

Este grupo ainda dará a vocês muitos outros motivos para serem felizes, e eu também ficarei feliz por vocês. Nunca duvidem disso.

Vocês sempre estarão no meu coração, Blues. Eu sempre desejarei a vocês, sempre, nada além do melhor.

Sempre Azul.
Obrigado, Chelsea. 💙
Enzo.

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