'Novo Messi' deixa o Manchester City e acerta com o Benfica
Joia da Argentina busca mais minutos no futebol europeu
Tratado como "novo Messi", Claudio Echeverri está de saída do Manchester City por empréstimo e defenderá o Benfica. Segundo o jornalista César Luis Melo, o clube português conta com a opção de compra em definitivo do atleta ao fim da temporada.
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Contratado pelo Benfica, Echeverri chega a Lisboa para a realização de exames médicos e assinatura de contrato, nesta terça-feira (1º). O meia busca somar minutos e se desenvolver na Europa após as poucas chances no Manchester City, Bayer Leverkusen e Girona.
O Benfica é visto por Echeverri como um lugar onde terá a chance de ter mais minutos em campo, visto que os Encarnados são conhecidos pela formação de jovens atletas. Um dos principais exemplo é Di María, que viveu sua primeira experiência na Europa com as Águias antes de brilhar por Real Madrid, PSG e Manchester United.
Formado no River Plate, Echeverri era visto como uma das maiores promessas do futebol de base da Argentina. O jogador chegou a se projetar como o substituto de Lionel Messi na Albiceleste, mas ainda não correspondeu as expectativas criadas, embora tenha apenas 20 anos.
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