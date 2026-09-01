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'Novo Messi' deixa o Manchester City e acerta com o Benfica

Joia da Argentina busca mais minutos no futebol europeu

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 11:16
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Echeverri comemora gol de falta contra o Al-Ain no Super Mundial de Clubes
Echeverri comemora gol de falta pelo Manchester City contra o Al-Ain no Super Mundial de Clubes (Foto: Alex Grimm/AFP)

Tratado como "novo Messi", Claudio Echeverri está de saída do Manchester City por empréstimo e defenderá o Benfica. Segundo o jornalista César Luis Melo, o clube português conta com a opção de compra em definitivo do atleta ao fim da temporada.

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Contratado pelo Benfica, Echeverri chega a Lisboa para a realização de exames médicos e assinatura de contrato, nesta terça-feira (1º). O meia busca somar minutos e se desenvolver na Europa após as poucas chances no Manchester City, Bayer Leverkusen e Girona.

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O Benfica é visto por Echeverri como um lugar onde terá a chance de ter mais minutos em campo, visto que os Encarnados são conhecidos pela formação de jovens atletas. Um dos principais exemplo é Di María, que viveu sua primeira experiência na Europa com as Águias antes de brilhar por Real Madrid, PSG e Manchester United.

Formado no River Plate, Echeverri era visto como uma das maiores promessas do futebol de base da Argentina. O jogador chegou a se projetar como o substituto de Lionel Messi na Albiceleste, mas ainda não correspondeu as expectativas criadas, embora tenha apenas 20 anos.

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Echeverri reage durante jogo entre Bayer Leverkusen e PSG, pela Champions League
Echeverri reage durante jogo entre Bayer Leverkusen e PSG, pela Champions League (Foto: Ina Fassbender/AFP)
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