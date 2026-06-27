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Chelsea está perto de fechar com Xhaka, craque da Suíça na Copa do Mundo, diz jornalista

Xhaka estaria retornando a Londres após uma passagem curta pelo Sunderland

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 14:44
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Xhaka comemora gol marcado pela Suíça contra a Bósnia, pela Copa do Mundo
Xhaka comemora gol marcado pela Suíça contra a Bósnia, pela Copa do Mundo (Foto: Frederic J. Brown/AFP)

O Chelsea está próximo de confirmar mais um reforço para a temporada. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o volante Granit Xhaka tem acordo encaminhado com o clube londrino e demonstrou grande interesse em concretizar a transferência, aceitando qualquer condição contratual para vestir a camisa dos Blues.

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    A principal motivação do meio-campista é o desejo de retornar a Londres e voltar a trabalhar com o técnico Xabi Alonso. Os dois construíram uma relação de sucesso durante a passagem pelo Bayer Leverkusen, onde o suíço foi um dos pilares da equipe comandada pelo treinador espanhol.

    Reencontro com Xabi Alonso

    Segundo Fabrizio Romano, Xhaka deixou claro que a oportunidade de atuar novamente sob o comando de Xabi Alonso pesou na decisão. O volante considera o treinador uma peça importante para a continuidade de sua carreira e vê com bons olhos o projeto esportivo do Chelsea.

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    Além do reencontro com o técnico, o retorno à capital inglesa também foi determinante para que o jogador facilitasse as negociações.

    Volta a elite da Premier League

    Caso a negociação seja oficializada, Granit Xhaka seguirá disputando a Premier League, mas voltará a defender um dos tradicionais clubes do Big Six inglês. Na última temporada, o volante atuou pelo Sunderland, sendo um dos líderes da equipe que surpreendeu ao terminar o Campeonato Inglês na sétima colocação e garantir vaga na Europa League.

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    Antes da passagem pelos Black Cats, o suíço construiu boa parte de sua carreira na Inglaterra com a camisa do Arsenal, entre 2016 e 2023. Posteriormente, transferiu-se para o Bayer Leverkusen, onde viveu uma das fases mais vitoriosas da carreira sob o comando de Xabi Alonso. Agora, Xhaka pode reencontrar o treinador espanhol no Chelsea, fechando um novo capítulo de sua trajetória no futebol inglês.

    Chelsea reforça o meio-campo

    A chegada de Xhaka representa a aposta do Chelsea em um jogador experiente para fortalecer o setor de meio-campo. Conhecido pela liderança, qualidade na distribuição de jogo e capacidade de organização da equipe, o suíço deve agregar experiência a um elenco formado majoritariamente por atletas jovens.

    Xhaka apontando para o alto com camisa do Bayer Leverkusen
    Xhaka em ação pelo Bayer Leverkusen (Foto: AFP)

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