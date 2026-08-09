Boca Juniors anuncia a contratação de Enner Valencia, ex-Inter
Atacante equatoriano de 36 anos assinou contrato até dezembro de 2027 e chega ao clube argentino após passagem pelo Pachuca
O Boca Juniors anunciou neste domingo (9) a contratação do atacante Enner Valencia. Aos 36 anos, o equatoriano assinou contrato com o clube argentino até 31 de dezembro de 2027 e chega para reforçar o setor ofensivo da equipe.
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Valencia estava no Pachuca, do México, onde disputou 22 partidas na última temporada e marcou oito gols. O atacante também esteve com a Seleção do Equador na Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. Titular durante a competição, entrou em campo quatro vezes.
Antes de retornar ao futebol mexicano, Enner Valencia teve uma passagem pelo Internacional, entre 2023 e 2025. Pelo clube gaúcho, o equatoriano disputou 100 partidas, marcou 31 gols e deu seis assistências. Durante o período no Colorado, conquistou o Campeonato Gaúcho de 2025.
Carreira de Enner Valencia
O novo reforço do Boca Juniors construiu uma carreira internacional com passagens por clubes de diferentes países. O atacante começou no Emelec, do Equador, e posteriormente atuou no futebol inglês por West Ham United e Everton.
Na sequência, Valencia defendeu Fenerbahçe, da Turquia, além de Tigres e Pachuca, do México. O jogador também passou pelo Internacional antes de retornar ao Pachuca.
Segundo o Boca Juniors, Enner Valencia soma mais de 190 gols e 70 assistências ao longo da carreira, além de nove títulos conquistados por clubes.
Valencia é o maior artilheiro do Equador
Pela Seleção Equatoriana, Enner Valencia também construiu uma trajetória de destaque. O atacante disputou três Copas do Mundo e cinco edições da Copa América.
Com 49 gols, Valencia é o maior artilheiro da história da seleção de seu país. Aos 36 anos, ele chega ao Boca Juniors como uma das principais referências ofensivas do Equador e agora terá o desafio de seguir balançando as redes no futebol argentino.
— Bem-vindo ao Boca, Enner! — publicou o clube argentino nas redes sociais ao oficializar a contratação.
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