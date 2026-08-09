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Boca Juniors anuncia a contratação de Enner Valencia, ex-Inter

Atacante equatoriano de 36 anos assinou contrato até dezembro de 2027 e chega ao clube argentino após passagem pelo Pachuca

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 16:20
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Enner Valencia com a camisa do Boca Juniors no momento da assinatura do contrato
Enner Valencia é anunciado pelo Boca Juniors (Foto: Divulgação)

O Boca Juniors anunciou neste domingo (9) a contratação do atacante Enner Valencia. Aos 36 anos, o equatoriano assinou contrato com o clube argentino até 31 de dezembro de 2027 e chega para reforçar o setor ofensivo da equipe.

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Valencia estava no Pachuca, do México, onde disputou 22 partidas na última temporada e marcou oito gols. O atacante também esteve com a Seleção do Equador na Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. Titular durante a competição, entrou em campo quatro vezes.

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Antes de retornar ao futebol mexicano, Enner Valencia teve uma passagem pelo Internacional, entre 2023 e 2025. Pelo clube gaúcho, o equatoriano disputou 100 partidas, marcou 31 gols e deu seis assistências. Durante o período no Colorado, conquistou o Campeonato Gaúcho de 2025.

Carreira de Enner Valencia

O novo reforço do Boca Juniors construiu uma carreira internacional com passagens por clubes de diferentes países. O atacante começou no Emelec, do Equador, e posteriormente atuou no futebol inglês por West Ham United e Everton.

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Na sequência, Valencia defendeu Fenerbahçe, da Turquia, além de Tigres e Pachuca, do México. O jogador também passou pelo Internacional antes de retornar ao Pachuca.

Segundo o Boca Juniors, Enner Valencia soma mais de 190 gols e 70 assistências ao longo da carreira, além de nove títulos conquistados por clubes.

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Valencia é o maior artilheiro do Equador

Pela Seleção Equatoriana, Enner Valencia também construiu uma trajetória de destaque. O atacante disputou três Copas do Mundo e cinco edições da Copa América.

Com 49 gols, Valencia é o maior artilheiro da história da seleção de seu país. Aos 36 anos, ele chega ao Boca Juniors como uma das principais referências ofensivas do Equador e agora terá o desafio de seguir balançando as redes no futebol argentino.

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— Bem-vindo ao Boca, Enner! — publicou o clube argentino nas redes sociais ao oficializar a contratação.

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