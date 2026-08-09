PSG anuncia contratação de Digne, da seleção francesa
Jogador disputou a Copa do Mundo de 2026
O PSG anunciou a contratação do lateral-esquerdo Lucas Digne, que assinou vínculo com o clube até junho de 2029. O jogador se transfere do Aston Villa para o atual campeão da Champions League e vestirá a camisa de número 12.
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Essa será a segunda passagem de Lucas Digne pelo PSG, uma vez que o jogador já atuou no clube por duas temporadas entre 2013 e 2015. Desde então, o lateral-esquerdo passou por Roma, Barcelona, Everton e Aston Villa.
- É uma grande honra poder retornar ao Paris Saint-Germain após a incrível aventura que vivi há mais de dez anos. Estou particularmente impressionado com o progresso que o clube alcançou nos últimos anos. As condições de trabalho no Campus são excepcionais e refletem as ambições do clube. Estou ansioso para começar este novo capítulo e colocar toda a minha experiência a serviço da equipe. Darei, mais uma vez, o meu melhor para defender as cores do Paris Saint-Germain - disse Digne em sua chegada ao PSG.
No elenco do PSG, Lucas Digne chega para ser uma reposição de Nuno Mendes, que é considerado o melhor jogador da posição. No entanto, o francês deve ter oportunidades no início da temporada, uma vez que o português se recupera de uma lesão sofrida na Copa do Mundo.
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