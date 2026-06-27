Manifestações do orgulho LGBT marcam Egito x Irã: veja imagens Torcedores levaram bandeiras e adereços do movimento ao estádio em Seattle

A partida entre Egito e Irã foi marcada por diversas manifestações do orgulho LGBT nas arquibancadas do Lumen Field, em Seattle. Torcedores levaram bandeiras, faixas e outros adereços do movimento LGBTQIAPN+ ao estádio, apesar da tentativa das federações das duas seleções de impedir a exibição desses símbolos durante a partida.

A partida entre Egito e Irã foi marcada por diversas manifestações do orgulho LGBT nas arquibancadas do Lumen Field, em Seattle. Torcedores levaram bandeiras, faixas e outros adereços do movimento LGBTQIAPN+ ao estádio, apesar da tentativa das federações das duas seleções de impedir a exibição desses símbolos durante a partida.

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Torcedor no estádio em Lumen Field, em Seattle com a bandeira do orgulho (Foto: Dean Mouhtaropoulos/via AFP)

As demonstrações ocorreram mesmo após as federações de Egito e Irã solicitarem à FIFA que proibisse a entrada de bandeiras do orgulho LGBT e qualquer outro símbolo ligado ao movimento. A entidade, no entanto, rejeitou o pedido, permitindo que os torcedores exibissem os materiais nas arquibancadas.

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Torcedor com um guarda-chuva com as cores do orgulho (Foto: Richard Heathcote/via AFP)

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A posição das duas federações está relacionada à forma como a população LGBT+ é tratada em seus respectivos países. No Irã, relações entre pessoas do mesmo sexo são criminalizadas e podem resultar em punições severas, incluindo a pena de morte em determinadas circunstâncias.

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Já no Egito, embora a homossexualidade não seja explicitamente criminalizada por lei, pessoas LGBT+ frequentemente são alvo de prisões e processos com base em acusações de "devassidão" e de violação da moralidade pública.

Torcedor leva um cartaz com a frase: Irã e Egito proíbem jogadores de futebol gays. É contra as regras da FIFA (Foto: Dean Mouhtaropoulos/via AFP)

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