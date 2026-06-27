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'Seleção injustiçada e azarada': técnico do Irã lamenta empate na Copa

Amir Ghalenoei comentou sobre as injustiças que o Irã sofreu na Copa do Mundo

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
27/06/2026 12:49
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Shoja lamenta empate entre Irã e Egito após gol anulado no fim do jogo da Copa do Mundo (Foto: Richard Heathcote/AFP)
Jogador do Irã lamenta empate com Egito após gol anulado no fim do jogo da Copa do Mundo (Foto: Richard Heathcote/AFP)

Ao empatar com o Egito por 1 a 1 na madrugada deste sábado (27), o Irã perdeu a oportunidade de garantir a vaga ao mata-mata da Copa do Mundo de 2026. O jogo classificou a seleção egípcia na segunda fase, enquanto os iranianos dependem de uma combinação de resultados para seguir vivos na competição. Amir Ghalenoei, técnico da equipe, comentou sobre a situação após o jogo.

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  • Mehdi Taremi, do Irã, aplaude os torcedores após o empate em 1 a 1 na partida do Grupo G da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Egito e Irã, no Seattle Stadium (Foto: Richard Heathcote/Getty Images/AFP)

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    O treinador expressou sua profunda tristeza após o empate. Além de condições logísticas adversas que a equipe enfrentou ao longo do torneio, Ghalenoei ressaltou a falta de sorte nos últimos instantes da partida, após a anulação de um gol por impedimento milimétrico e uma bola na trave nos acréscimos.

    Inclusive, o gol gerou uma comemoração intensa entre jogadores e comissão técnica, conscientes da importância daquele resultado, mas foi invalidado pelo VAR. Se o Irã tivesse vencido a partida, a seleção já estaria classificada e não dependeria de nenhum outro resultado.

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    - Existem regras claras baseadas na tecnologia e eu aceito isso, mas estou completamente arrasado com esse azar terrível. Ter nosso gol anulado por milímetros, essa é a justiça tecnológica, mas é um azar que enlouquece. Sempre disse que somos uma seleção injustiçada, e agora posso dizer que também somos uma seleção azarada.

    A injustiça citada pelo treinador refere-se principalmente às viagens de ida e volta entre México e Estados Unidos que a equipe precisou fazer em todos os seus jogos. A seleção teve permissão para entrar nos Estados Unidos somente um dia antes de cada uma de suas partidas na Copa do Mundo.

    - No futebol, os indicadores fisiológicos caem após qualquer partida. E, quando você é forçado injustamente a embarcar em um voo de três horas para voltar, você destrói completamente o processo de recuperação. Fizeram isso conosco três vezes; o tratamento que nos dispensaram foi terrível e prejudicial. Espero que o mundo veja isso, sem falar na guerra que assola nosso país.

    O técnico iraniano ainda fez um apelo urgente ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, para que impeça a repetição dessas restrições no futuro. Diante desse cenário, Amir Ghalenoei também exaltou os jogadores do país: "O que esses jovens fizeram, apesar de todos esses obstáculos, ficará gravado na história com letras de ouro, e o mundo agora está orgulhoso do Irã".

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    - Assim como o Sr. Infantino já disse em muitas conferências, o futebol une as pessoas, as nações, traz alegria e deve ser separado da política. Mas, infelizmente, não vimos isso nesta Copa do Mundo.

    Além de Amir Ghalenoei, o capitão do Irã, Mehdi Taremi, também criticou o Mundial: "Essa Copa do Mundo é um desastre. Eles (Estados Unidos) fizeram de tudo para nos eliminar." Mesmo com as reclamações, a equipe deixou uma cartinha em agradecimento à hospitalidade da cidade de Seattle e à torcida dos iranianos. Na mensagem, o Irã também fez um apelo ao fair play.

    Cartinha do Irã pós-jogo contra o Egito (Foto: Reprodução / Instagram)
    Cartinha do Irã pós-jogo contra o Egito (Foto: Reprodução / Instagram)

    ➡️Capitão do Irã critica a falta de clima amigável na Copa do Mundo

    Irã ainda pode se classificar na Copa

    O Irã fechou a fase de grupos na terceira colocação do Grupo G, com três pontos, atrás de Egito e Bélgica. Atualmente, a equipe está na sexta posição no ranking de melhores terceiros colocados da Copa do Mundo.

    A classificação do país vai depender de três jogos que serão disputados neste sábado (27): Croácia x Gana (18h), RD Congo x Uzbequistão (20h30) e Argélia x Áustria (23h). O Irã precisa que ao menos dois dos seguintes resultados aconteçam: derrota da Croácia, empate ou derrota de RD Congo por menos de seis gols, e que haja um vencedor em Argélia x Áustria. Se passar, o Irã vai enfrentar a Suíça, em Vancouver, no Canadá, na próxima sexta-feira (3), às 0h (de Brasília).

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