Grêmio perde para o Bolívar e é eliminado da Sul-Americana
Com gol de Asprilla, Grêmio perde o segundo jogo e se despede da competição
O Grêmio está eliminado da Copa Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira (30), o Tricolor perdeu por 1 a 0 para o Bolívar, na Arena, pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final. Como havia sido derrotado por 3 a 2 na ida, em La Paz, a equipe gaúcha caiu com placar agregado de 4 a 2 e ampliou a sequência negativa na temporada.
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Como foi Grêmio x Bolívar?
O gol da vitória boliviana saiu aos 15 minutos do primeiro tempo. Asprilla recebeu lançamento em profundidade, passou por Kannemann e finalizou no canto de Grando, colocando os visitantes em vantagem e aumentando a pressão sobre os donos da casa.
Precisando de dois gols para levar a decisão aos pênaltis, o Grêmio dominou a posse de bola e criou boas oportunidades, principalmente com Braithwaite e Matheus Nascimento. O goleiro Lampe fez grandes defesas, enquanto o atacante gremista desperdiçou a melhor chance da equipe ao finalizar para fora, livre, após rebote dentro da área.
Na reta final, o técnico Luís Castro promoveu mudanças para aumentar o poder ofensivo, mas o Tricolor seguiu encontrando dificuldades para superar a defesa do Bolívar. Nos minutos finais, jogadores de ambos os times protagonizaram uma briga com empurrões, que gerou a expulsão de Noriega, do Grêmio, e Justiniano, do Bolívar.
Após a confusão, ainda teve tempo para Marlon ser expulso ao cometer falta dura em Saavedra. Com dois a mais, a equipe boliviana administrou a vantagem e confirmou a classificação às oitavas de final fora de casa.
➡️Veja gol em Grêmio x Bolívar: Asprilla abre o placar
Bolivar pega brasileiro nas oitavas
Com a vaga, o Bolívar enfrentará o São Paulo nas oitavas de final da competição. Já o Grêmio volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde vive momento delicado e tenta reagir para deixar a zona de rebaixamento.
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