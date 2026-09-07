Fabio Grosso não é mais técnico da Fiorentina. O treinador foi demitido pelo clube após apenas três rodadas da Série A 2026/27, depois de começar o campeonato com três derrotas consecutivas. A última delas aconteceu diante do Torino, no sábado, e encerrou uma passagem que durou poucas semanas.

O início da Fiorentina sob o comando de Grosso ficou muito abaixo das expectativas. Em três partidas, a equipe perdeu todas, marcou apenas um gol e sofreu nove. O desempenho fez a diretoria da Viola optar pela mudança no comando técnico ainda no começo da temporada.

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A equipe foi superada dentro de casa pelo Torino, por 2 a 1, e ocupa a lanterna do Campeonato Italiano, aumentando a pressão em cima de Grosso.

Grosso é o primeiro treinador demitido na Série A nesta temporada. A saída, porém, chama atenção também pelo retrospecto do treinador, que já havia vivido uma situação praticamente idêntica na carreira.

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Com apenas três partidas disputadas, Fabio Grosso aparece entre os treinadores que tiveram uma das passagens mais curtas pela elite do futebol italiano. Na Fiorentina, foram três derrotas, um gol marcado e nove sofridos antes da demissão.

O número de jogos, curiosamente, repete exatamente a quantidade de partidas que Grosso comandou o Brescia em 2019. Na ocasião, o treinador havia sido contratado para substituir Eugenio Corini, mas não conseguiu mudar o momento da equipe.

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A passagem terminou antes mesmo de completar um mês. Grosso comandou o Brescia em três jogos e sofreu três derrotas, sem marcar nenhum gol e com dez gols sofridos. O desempenho fez o clube demitir o treinador e promover o retorno de Corini ao cargo.

Seis anos depois, Grosso voltou a ter um começo igualmente curto em um clube italiano. Desta vez, na Fiorentina, foram novamente três partidas, três derrotas e uma demissão precoce. A diferença é que, agora, a saída aconteceu logo no início da temporada, enquanto no Brescia o treinador assumiu a equipe com a competição já em andamento.

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Não só a Fiorentina: relembre demissões mais rápidas da história da Serie A

Embora a saída de Fabio Grosso tenha acontecido apenas após três rodadas, o treinador não é o recordista de demissões rápidas no Campeonato Italiano. Ao longo da história da Série A, outros técnicos deixaram seus cargos ainda mais cedo — em alguns casos, depois de apenas uma partida.

Attilio Tesser: uma rodada no Cagliari

Um dos casos mais extremos aconteceu com Attilio Tesser na temporada 2005/06. O treinador comandou o Cagliari por apenas uma rodada da Série A. A estreia terminou com derrota por 2 a 1 para o Siena. O resultado foi suficiente para o proprietário Massimo Cellino decidir pela demissão do técnico. Tesser acabou deixando o cargo depois de apenas um jogo oficial pelo campeonato.

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Daniele Arrigoni: também apenas um jogo

A situação do Cagliari naquela temporada ficou ainda mais inusitada. Depois da saída de Tesser, Daniele Arrigoni assumiu o comando da equipe, mas também permaneceu por apenas uma partida. O treinador comandou o Cagliari na segunda rodada e, posteriormente, deixou o cargo. Em apenas duas rodadas do campeonato, o clube já havia passado por duas mudanças no banco de reservas.

Marcello Lippi: queda precoce na Inter

Até mesmo Marcello Lippi aparece na lista. Campeão e protagonista de grandes campanhas com a Juventus, o treinador assumiu a Inter de Milão e acabou demitido no início da temporada 2000/01. A saída aconteceu após a derrota para a Reggina na primeira rodada da Série A. O momento também foi marcado pela eliminação da Inter na fase preliminar da Liga dos Campeões diante do Helsingborg. A demissão de Lippi se tornou uma das mais surpreendentes da história recente do futebol italiano pelo peso do treinador envolvido.

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Stefano Colantuono: uma rodada pelo Palermo

Stefano Colantuono também teve uma passagem relâmpago pelo Palermo na temporada 2008/09. O treinador foi demitido depois de apenas uma rodada da Série A. A derrota por 3 a 1 para a Udinese na estreia, somada à eliminação para o Ravenna na Copa da Itália, pesou para a decisão da diretoria. O episódio aconteceu durante um dos períodos mais marcados por trocas de treinadores no Palermo.

José Sannino: três dias no Palermo

Outro caso peculiar aconteceu com José Sannino, também no Palermo. O treinador foi demitido após apenas três dias no cargo na temporada 2012/13. Sannino havia iniciado o trabalho no clube, mas acabou deixando a equipe antes mesmo de disputar uma partida da Série A.

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