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Alô, Ancelotti! Ex-Grêmio marca golaço na MLS; veja o vídeo

Volante de 20 anos marcou um belo gol na virada do Dallas e começa a chamar a atenção de torcedores brasileiros de olho no futuro da Seleção

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/09/2026 12:41
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Kaick comemorando gol pelo FC Dallas, da MLS (Foto: Reprodução)
Kaick comemorando gol pelo FC Dallas, da MLS (Foto: Reprodução)

O volante Kaick, revelado pelo Grêmio, vive um momento de destaque no futebol dos Estados Unidos. Titular do FC Dallas, o jogador marcou um golaço na vitória por 4 a 3 sobre o Sporting Kansas City, neste sábado (5), pela Major League Soccer. O brasileiro foi responsável pelo terceiro gol da equipe, que buscou uma reação depois de sair perdendo por 2 a 0 (veja abaixo)

➡️Kaick, ex-Grêmio, detalha adaptação ao futebol norte-americano: 'Bem difícil'

Aos 45 minutos do primeiro tempo, Kaick recebeu na entrada da área e finalizou de primeira para colocar o Dallas em vantagem. O gol foi o segundo dele na temporada e completou a virada da equipe ainda antes do intervalo.

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Antes de chegar à MLS, Kaick chamou atenção pelo desempenho com a base do Grêmio. O volante foi um dos destaques da equipe na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025 e chegou a ser capitão durante a campanha gremista na competição.

O bom desempenho fez com que o jogador passasse a treinar com o elenco profissional. No entanto, Kaick teve pouco espaço no time principal. Ele disputou apenas uma partida pelo Grêmio, entrando no segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Ypiranga, pelo Campeonato Gaúcho.

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Pouco depois, o clube gaúcho acertou a transferência do volante para a MLS. O negócio foi fechado por cerca de US$ 4 milhões, aproximadamente R$ 23 milhões na época, e o Grêmio manteve 25% da participação nos direitos econômicos, pensando em uma futura negociação.

jogadores do FC Dallas após vencerem no vestiário
Equipe do FC Dallas comemora virada na MLS (Foto: Divulgação)

Torcedores destacam atuação

A atuação também chamou a atenção de torcedores brasileiros nas redes sociais. Após o gol e a boa participação na vitória do Dallas, diversos internautas passaram a destacar o nome de Kaick e a defender que o volante seja acompanhado de perto nos próximos anos.

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A avaliação entre os torcedores é de que o jogador pode se transformar em uma aposta interessante para o futuro da Seleção Brasileira, principalmente pela idade e pelo espaço que já conquistou como titular na MLS.

O momento também é simbólico. Na próxima quarta-feira (9), Carlo Ancelotti fará sua primeira convocação da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo de 2026. A lista dará início ao novo ciclo visando ao Mundial de 2030, e a própria CBF afirma que o treinador trabalha na formação do grupo que fará essa caminhada.

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