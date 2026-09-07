Mbappé revela escolha para Bola de Ouro e comenta sobre Vini Jr

A disputa pela Bola de Ouro 2026 ganhará um novo capítulo nesta terça-feira (8), quando a organização do prêmio divulgará a lista com os 30 indicados à categoria masculina. Na véspera do anúncio, Kylian Mbappé não escondeu a confiança em conquistar o principal prêmio individual do futebol mundial e deixou claro que, se dependesse dele, seu próprio nome estaria no topo da votação.

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Mbappé revela em quem votaria para Bola de Ouro

Em entrevista à France Football nesta segunda-feira (7), o atacante do Real Madrid foi direto ao ser questionado sobre sua escolha para o prêmio. Mbappé afirmou que votaria nele mesmo, reforçando a convicção de que sua temporada o coloca entre os principais candidatos.

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A confiança do francês ganhou força após a participação na Copa do Mundo de 2026. Mbappé terminou o torneio como artilheiro, com dez gols, e chegou a 22 bolas na rede em Mundiais, tornando-se o maior goleador da história da competição. Apesar de a França ter terminado apenas na quarta colocação, o desempenho individual aumentou o peso da candidatura do jogador.

- Quando você joga pelo Real Madrid, que é o melhor clube do mundo, naturalmente as pessoas associam você a esse tipo de prêmio. Muitas pessoas me falam sobre a Bola de Ouro na rua. Eu fiz muita história neste verão, na competição mais importante do esporte. Tenho a sensação de que este é um bom ano para ganhar a Bola de Ouro - afirmou Mbappé.

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A declaração acontece justamente na véspera da divulgação dos indicados. De acordo com a organização do prêmio, 30 jogadores serão selecionados para concorrer à Bola de Ouro masculina, enquanto a cerimônia está marcada para 26 de outubro, em Londres. O vencedor sucederá Ousmane Dembélé, campeão da edição de 2025.

Mbappé revelou conversa com Mourinho sobre Vini Jr às vésperas de lista da Bola de Ouro (Foto: Thomas COEX / AFP)

Relação Vini Jr, Mbappé e José Mourinho

Além da Bola de Ouro, Mbappé também foi questionado sobre as críticas ao funcionamento do ataque do Real Madrid. A dupla formada pelo francês e por Vini Jr vem sendo alvo de comparações e análises desde a chegada do atacante ao clube espanhol, principalmente pela necessidade de os dois contribuírem mais sem a bola.

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Mbappé, porém, evitou entrar em uma disputa individual com companheiros e outros candidatos ao prêmio. O francês reconheceu que precisa evoluir em alguns aspectos, mas destacou que possui características diferentes de outros jogadores.

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- Temos que melhorar. Eu poderia ser esperto e dizer que marco mais gols que Dembélé e Raphinha, e que eles precisam marcar mais para serem como eu. Cada um é diferente, mas quero fazer as coisas de maneira inteligente. É claro que preciso melhorar, mas não gosto de comparações porque acredito que faço muitas coisas que os outros não fazem - afirmou o atacante.

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A declaração também aparece em meio às cobranças feitas pelo técnico José Mourinho, que recentemente destacou a necessidade de Mbappé e Vini trabalharem mais pelo coletivo. O francês, por sua vez, afirmou que não vê a escolha entre marcar gols e conquistar títulos como uma obrigação.

- Eu aceitaria marcar 30 gols se isso significasse ganhar títulos. Prefiro ganhar troféus. Mas sempre quero marcar gols e ganhar títulos. Não precisamos escolher entre uma coisa e outra. Podemos fazer as duas - concluiu o francês.

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