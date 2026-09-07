Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Mbappé revela escolha para Bola de Ouro e comenta sobre Vini Jr

Lista oficial será divulgada na terça-feira (8)

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
07/09/2026 12:17
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Mbappé aponta em quem votaria para Bola de Ouro (Foto: Thomas COEX / AFP)
Mbappé aponta em quem votaria para Bola de Ouro (Foto: Thomas COEX / AFP)

A disputa pela Bola de Ouro 2026 ganhará um novo capítulo nesta terça-feira (8), quando a organização do prêmio divulgará a lista com os 30 indicados à categoria masculina. Na véspera do anúncio, Kylian Mbappé não escondeu a confiança em conquistar o principal prêmio individual do futebol mundial e deixou claro que, se dependesse dele, seu próprio nome estaria no topo da votação.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Mbappé revela em quem votaria para Bola de Ouro

Em entrevista à France Football nesta segunda-feira (7), o atacante do Real Madrid foi direto ao ser questionado sobre sua escolha para o prêmio. Mbappé afirmou que votaria nele mesmo, reforçando a convicção de que sua temporada o coloca entre os principais candidatos.

continua após a publicidade

A confiança do francês ganhou força após a participação na Copa do Mundo de 2026. Mbappé terminou o torneio como artilheiro, com dez gols, e chegou a 22 bolas na rede em Mundiais, tornando-se o maior goleador da história da competição. Apesar de a França ter terminado apenas na quarta colocação, o desempenho individual aumentou o peso da candidatura do jogador.

- Quando você joga pelo Real Madrid, que é o melhor clube do mundo, naturalmente as pessoas associam você a esse tipo de prêmio. Muitas pessoas me falam sobre a Bola de Ouro na rua. Eu fiz muita história neste verão, na competição mais importante do esporte. Tenho a sensação de que este é um bom ano para ganhar a Bola de Ouro - afirmou Mbappé.

continua após a publicidade

A declaração acontece justamente na véspera da divulgação dos indicados. De acordo com a organização do prêmio, 30 jogadores serão selecionados para concorrer à Bola de Ouro masculina, enquanto a cerimônia está marcada para 26 de outubro, em Londres. O vencedor sucederá Ousmane Dembélé, campeão da edição de 2025.

Mbappé revelou conversa com Mourinho sobre Vini Jr às vésperas de lista da Bola de Ouro (Foto: Thomas COEX / AFP)
Mbappé revelou conversa com Mourinho sobre Vini Jr às vésperas de lista da Bola de Ouro (Foto: Thomas COEX / AFP)

Relação Vini Jr, Mbappé e José Mourinho

Além da Bola de Ouro, Mbappé também foi questionado sobre as críticas ao funcionamento do ataque do Real Madrid. A dupla formada pelo francês e por Vini Jr vem sendo alvo de comparações e análises desde a chegada do atacante ao clube espanhol, principalmente pela necessidade de os dois contribuírem mais sem a bola.

continua após a publicidade

Mbappé, porém, evitou entrar em uma disputa individual com companheiros e outros candidatos ao prêmio. O francês reconheceu que precisa evoluir em alguns aspectos, mas destacou que possui características diferentes de outros jogadores.

➡️Mbappé perde pênalti, e Betis vence o Real Madrid na La Liga

- Temos que melhorar. Eu poderia ser esperto e dizer que marco mais gols que Dembélé e Raphinha, e que eles precisam marcar mais para serem como eu. Cada um é diferente, mas quero fazer as coisas de maneira inteligente. É claro que preciso melhorar, mas não gosto de comparações porque acredito que faço muitas coisas que os outros não fazem - afirmou o atacante.

continua após a publicidade

A declaração também aparece em meio às cobranças feitas pelo técnico José Mourinho, que recentemente destacou a necessidade de Mbappé e Vini trabalharem mais pelo coletivo. O francês, por sua vez, afirmou que não vê a escolha entre marcar gols e conquistar títulos como uma obrigação.

- Eu aceitaria marcar 30 gols se isso significasse ganhar títulos. Prefiro ganhar troféus. Mas sempre quero marcar gols e ganhar títulos. Não precisamos escolher entre uma coisa e outra. Podemos fazer as duas - concluiu o francês.

continua após a publicidade

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção.
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Fabio Grosso durante coletia de imprensa

Futebol Internacional

Fabio Grosso é demitido da Fiorentina após três rodadas na Série A

Há 2 horas
Elton John Watford Rock In Rio

Fora de Campo

Elton John, atração principal do Rock in Rio, tem história de amor com o Watford

Há 3 horas
Grêmio bateu o Internacional por 3 a 1, na Arena, e se classificou ás semifinais da Copa do Brasil

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (07/09/2026)

Há 6 horas
John Yeboah também joga na selecao equatoriana

Futebol Internacional

Alvo do Vasco, John Yeboah faz golaço e rouba a cena no Campeonato Italiano; veja vídeo

Há 21 horas
Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Rayo Vallecano, na La Liga

Futebol Internacional

Raphinha iguala Messi e faz história pelo Barcelona

Há 22 horas
Vardy durante aquecimento

Futebol Internacional

Alvo do São Paulo, Jamie Vardy acerta com clube inglês para temporada

Há 22 horas
Mais LANCE!
Kaick comemorando gol pelo FC Dallas, da MLS (Foto: Reprodução)

Alô, Ancelotti! Ex-Grêmio faz golaço na MLS; veja o vídeo

Lionel Messi de perfil em jogo do Inter Miami com a camisa rosa

Messi ainda não acabou: os números que sustentam a reta final da carreira

Cuello x São Paulo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético recebe proposta de clube europeu por Cuello: veja detalhes

Com Bremer em campo, Milan e Juventus empataram por 0 a 0 no Campeonato Italiano (Foto: Stefano RELLANDINI / AFP)

Juventus não é rival? Dono do Milan revela quem é o verdadeiro adversário

Serie A TIM 2026/2027 - Juventus x Milan

Juventus x Milan: onde assistir ao vivo, horário e escalações do clássico

Premier League 2026/2027 - Arsenal x Chelsea

Arsenal x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e escalações do Clássico de Londres

Zubeldía corre atrás de Canobbio para comemorar o gol do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Peitada de árbitro em Canobbio chama atenção na Europa: 'Nunca visto'

Gonzalo Tapia com a camisa do São Paulo

Ex-São Paulo surpreende com golaço de trivela na MLS

Onde assistir a Valencia e Barcelona (Arte / Lance!)

Gabriel Jesus joga hoje? Veja onde assistir Valencia x Barcelona

Carrascal, do Flamengo, comemora gol contra o Mirassol (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (06/09/2026)

Hakim Ziyech negocia com o Botafogo

Botafogo contorna imbróglio e avança pela contratação de Ziyech

Cristiano Ronaldo aponta para Ângelo, camisa 20, durante comemoração de gol pelo Al-Nassr

Veja gols: com assistência de CR7, Ângelo diminui, mas Al-Nassr perde para o Ittihad

Welington, ex-São Paulo, marcou um golaço em jogo na Inglaterra (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Ex-jogador do São Paulo marca golaço em jogo na Inglaterra