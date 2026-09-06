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Alvo do São Paulo, Jamie Vardy acerta com clube inglês para temporada

Aos 39 anos, atacante inglês retorna ao futebol de seu país depois de passagem pela Itália

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
06/09/2026 13:43
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Vardy durante aquecimento
Vardy é o novo reforço do Burnley (Foto: Divulgação/Burnley)

Jamie Vardy tem um novo clube. Aos 39 anos, o atacante inglês foi anunciado neste domingo como reforço do Burnley, que disputa a segunda divisão inglesa. O experiente centroavante assinou contrato com a equipe até o fim da temporada.

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O nome de Vardy ganhou destaque no futebol brasileiro recentemente. O jogador chegou a ser alvo do São Paulo durante a janela de transferências, mas as tratativas não avançaram. O veterano acabou permanecendo no futebol europeu e agora retorna à Inglaterra.

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Vardy estava na Cremonese, da Itália, seu último clube antes de acertar a volta ao país onde construiu a maior parte de sua carreira. Nas redes sociais do Burnley, o jogador demonstrou entusiasmo no novo desafio da carreira.

— Estou muito feliz por estar agora aqui no Burnley FC. Este clube tem uma história futebolística sólida e torcedores apaixonados que merecem um time que os represente e represente sua cidade. Mal posso esperar para entrar em campo e ajudar a equipe a seguir na direção certa.

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Ídolo e campeão pelo Leicester

O atacante se tornou um dos maiores ídolos da história do Leicester. Vardy defendeu o clube entre 2012 e 2025 e foi protagonista da campanha que terminou com o título da Premier League em 2015/16, uma das maiores surpresas da história do futebol inglês.

Além da conquista nacional, o centroavante também levantou a Copa da Inglaterra na temporada 2020/21 e a Supercopa da Inglaterra em 2021.

Agora, Vardy terá pela frente um novo desafio. Aos 39 anos, o atacante chega ao Burnley para disputar a segunda divisão inglesa e tentar contribuir com sua experiência na busca pelo retorno à Premier League.

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Leitores do Lance! desaprovaram vinda de Vardy

O Lance! abriu uma votação para saber a opinião dos torcedores sobre uma possível contratação de Vardy pelo São Paulo. Até o momento, 67% dos participantes consideram que o atacante, próximo dos 40 anos, não seria um investimento interessante, enquanto 33% defendem a chegada do inglês, destacando seu histórico como goleador.

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