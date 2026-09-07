José Mourinho explica função de Endrick no Real Madrid
Atacante está relacionado para a estreia da Champions League
Técnico do Real Madrid, José Mourinho revelou que Endrick terá condições de jogo na estreia da equipe merengue na Champions League. Na terça-feira (8), os espanhóis recebem a Inter de Milão, mas o treinador português também explicou como entende que o brasileiro funcionará no time.
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- Endrick estará preparado para jogar cinco ou 10 minutos. No domingo (6), ele treinou pela primeira vez com o grupo e não joga desde Budapeste (quando o Real Madrid enfrentou o Ferecváros em amistoso, no dia 8 de agosto). Não tem condições para mais, mas tem espaço aberto no banco de reservas e estará lá. Jogará no ataque. Nem como lateral-esquerdo ou zagueiro. Pode jogar pelo lado direito, esquerdo, como um camisa nove ou dez.
Por conta de uma lesão muscular, Endrick ainda não havia sido relacionado para os quatro primeiros jogos do Real Madrid na temporada. Na pré-temporada, o atacante participou apenas dos jogos contra a Fiorentina e Ferencváros.
Nos confrontos preparatórios, Endrick marcou um gol contra a Fiorentina, mas passou em branco diante dos húngaros. Com a possibilidade de ganhar minutos, o brasileiro precisará lutar por um espaço em um setor muito concorrido.
Concorrente de Endrick cai nas graças de José Mourinho
Um dos concorrentes de Endrick por um espaço no ataque, Carlos Espí caiu nas graças de José Mourinho. O centroavante foi o artilheiro do Real Madrid na pré-temporada, marcou um gol contra o Espanyol na estreia da La Liga e teve uma boa atuação nos poucos minutos em que esteve em campo na derrota dos merengues para o Betis, na sexta-feira (4).
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