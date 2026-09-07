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José Mourinho explica função de Endrick no Real Madrid

Atacante está relacionado para a estreia da Champions League

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
07/09/2026 17:02
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José Mourinho observa o duelo entre Real Madrid e Espanyol, pela La Liga
José Mourinho observa o duelo entre Real Madrid e Espanyol, pela La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)

Técnico do Real Madrid, José Mourinho revelou que Endrick terá condições de jogo na estreia da equipe merengue na Champions League. Na terça-feira (8), os espanhóis recebem a Inter de Milão, mas o treinador português também explicou como entende que o brasileiro funcionará no time.

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- Endrick estará preparado para jogar cinco ou 10 minutos. No domingo (6), ele treinou pela primeira vez com o grupo e não joga desde Budapeste (quando o Real Madrid enfrentou o Ferecváros em amistoso, no dia 8 de agosto). Não tem condições para mais, mas tem espaço aberto no banco de reservas e estará lá. Jogará no ataque. Nem como lateral-esquerdo ou zagueiro. Pode jogar pelo lado direito, esquerdo, como um camisa nove ou dez.

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Por conta de uma lesão muscular, Endrick ainda não havia sido relacionado para os quatro primeiros jogos do Real Madrid na temporada. Na pré-temporada, o atacante participou apenas dos jogos contra a Fiorentina e Ferencváros.

Nos confrontos preparatórios, Endrick marcou um gol contra a Fiorentina, mas passou em branco diante dos húngaros. Com a possibilidade de ganhar minutos, o brasileiro precisará lutar por um espaço em um setor muito concorrido.

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Concorrente de Endrick cai nas graças de José Mourinho

Um dos concorrentes de Endrick por um espaço no ataque, Carlos Espí caiu nas graças de José Mourinho. O centroavante foi o artilheiro do Real Madrid na pré-temporada, marcou um gol contra o Espanyol na estreia da La Liga e teve uma boa atuação nos poucos minutos em que esteve em campo na derrota dos merengues para o Betis, na sexta-feira (4).

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Carlo Ancelotti conversa com Endrick e Militão em visita ao Real Madrid (Foto: Divulgação)
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