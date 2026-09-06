Atlético recebe proposta de clube europeu por Cuello: veja detalhes
Atacante é um dos destaques do Galo na temporada
O Atlético recebeu uma proposta do CSKA Moscou, da Rússia, pelo atacante argentino Tomás Cuello. Aos 26 anos, o jogador é um dos grandes destaques do Galo na temporada.
Inicialmente, a ESPN antecipou que a proposta do clube russo giraria em torno de 15 milhões de euros, cerca de R$ 90 milhões. No entanto, em apuração, o Lance! consultou fontes ligadas ao Atlético, e o clube não informou os valores envolvidos na negociação.
O Atlético ainda irá avaliar a proposta ao longo da semana e deve negociar com os russos antes de tomar uma decisão sobre o futuro do atacante. Vale lembrar que a janela de transferências da Rússia se encerra no dia 10 de setembro, próxima quinta-feira. Um dia depois, em 11 de setembro, a janela do futebol brasileiro também será encerrada, caso o Atlético precise buscar uma possível reposição para o jogador
Cuello pelo Atlético
Cuello foi contratado pelo Atlético junto ao Athletico-PR no início de 2025, por 6 milhões de dólares, cerca de R$ 36 milhões pela cotação da época. Em sua primeira temporada, o argentino rapidamente ganhou espaço no elenco e terminou 2025 como um dos jogadores mais participativos ofensivamente da equipe.
Em 2026, Cuello se tornou um dos principais jogadores do Atlético. O atacante é uma das principais válvulas de escape e também um dos motores do ataque atleticano. Ao todo, são sete gols e sete assistências em 41 partidas na temporada.
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