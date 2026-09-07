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Botafogo analisa proposta do Tigres-MEX por Arthur Cabral

Atacante recebeu proposta do clube mexicano; Alvinegro analisa oferta

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
07/09/2026 13:09
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Arthur Cabral durante Botafogo x Corinthians
Arthur Cabral durante Botafogo x Corinthians (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O atacante Arthur Cabral pode estar de saída do Botafogo. O Tigres, do México, apresentou uma proposta pelo centroavante, e a negociação pode avançar nos próximos dias. O Lance! confirmou a informação nesta segunda-feira (7), que foi inicialmente divulgada pelo jornalista Venê Casagrande.

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Contratado pelo Botafogo em junho de 2025, Arthur Cabral chegou ao clube após passagem pelo Benfica, em uma operação de aproximadamente 15 milhões de euros. Apesar do investimento, o atacante não conseguiu manter uma sequência de atuações que o consolidasse como titular absoluto da equipe.

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De acordo com a "ESPN", o Tigres apresentou uma oferta de US$ 8 milhões (cerca de R$ 41 milhões) e um contrato de quatro anos.

A possível saída acontece em um momento de pressão sobre o jogador. Na última semana, torcedores de organizadas do Botafogo estiveram em frente ao centro de treinamento do clube e cobraram Arthur Cabral, aumentando a tensão em torno do centroavante.

O atacante esteve em campo no último domingo (6), no empate por 0 a 0 com o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Na partida, recebeu o terceiro cartão amarelo e, por isso, não poderá reforçar o Botafogo no próximo compromisso pelo Brasileirão, contra o Red Bull Bragantino.

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Arthur Cabral tem contrato com o Botafogo até 2028

Arthur Cabral tem vínculo com o Botafogo até o fim de 2028. Desde sua chegada, o centroavante alternou bons e maus momentos e ainda não conseguiu conquistar de forma definitiva a torcida alvinegra.

Agora, o interesse do Tigres abre a possibilidade de uma mudança de ares para o jogador. As conversas podem evoluir ao longo desta semana, enquanto o Botafogo avalia os termos da proposta apresentada pelo clube mexicano.

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Caso o negócio seja concretizado, Arthur Cabral deixará o Botafogo pouco mais de um ano após sua contratação. A passagem pelo clube foi marcada por altos e baixos e por dificuldades para corresponder às expectativas criadas após sua chegada.

Próximos jogos do Botafogo

  1. 12/09 — Botafogo x Bragantino, às 20h30
  2. 16/09 — Botafogo x Grêmio, às 19h30
  3. 19/09 — Mirassol x Botafogo, às 17h

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