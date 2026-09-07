Botafogo analisa proposta do Tigres-MEX por Arthur Cabral
Atacante recebeu proposta do clube mexicano; Alvinegro analisa oferta
O atacante Arthur Cabral pode estar de saída do Botafogo. O Tigres, do México, apresentou uma proposta pelo centroavante, e a negociação pode avançar nos próximos dias. O Lance! confirmou a informação nesta segunda-feira (7), que foi inicialmente divulgada pelo jornalista Venê Casagrande.
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Contratado pelo Botafogo em junho de 2025, Arthur Cabral chegou ao clube após passagem pelo Benfica, em uma operação de aproximadamente 15 milhões de euros. Apesar do investimento, o atacante não conseguiu manter uma sequência de atuações que o consolidasse como titular absoluto da equipe.
De acordo com a "ESPN", o Tigres apresentou uma oferta de US$ 8 milhões (cerca de R$ 41 milhões) e um contrato de quatro anos.
A possível saída acontece em um momento de pressão sobre o jogador. Na última semana, torcedores de organizadas do Botafogo estiveram em frente ao centro de treinamento do clube e cobraram Arthur Cabral, aumentando a tensão em torno do centroavante.
O atacante esteve em campo no último domingo (6), no empate por 0 a 0 com o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Na partida, recebeu o terceiro cartão amarelo e, por isso, não poderá reforçar o Botafogo no próximo compromisso pelo Brasileirão, contra o Red Bull Bragantino.
Arthur Cabral tem contrato com o Botafogo até 2028
Arthur Cabral tem vínculo com o Botafogo até o fim de 2028. Desde sua chegada, o centroavante alternou bons e maus momentos e ainda não conseguiu conquistar de forma definitiva a torcida alvinegra.
Agora, o interesse do Tigres abre a possibilidade de uma mudança de ares para o jogador. As conversas podem evoluir ao longo desta semana, enquanto o Botafogo avalia os termos da proposta apresentada pelo clube mexicano.
Caso o negócio seja concretizado, Arthur Cabral deixará o Botafogo pouco mais de um ano após sua contratação. A passagem pelo clube foi marcada por altos e baixos e por dificuldades para corresponder às expectativas criadas após sua chegada.
Próximos jogos do Botafogo
- 12/09 — Botafogo x Bragantino, às 20h30
- 16/09 — Botafogo x Grêmio, às 19h30
- 19/09 — Mirassol x Botafogo, às 17h
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