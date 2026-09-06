Alvo do Vasco, John Yeboah faz golaço e rouba a cena no Campeonato Italiano; veja vídeo
Atacante equatoriano entrou no segundo tempo e voltou a mostrar qualidade
Alvo do Vasco na janela de transferências, que se encerra na sexta-feira (11), o atacante equatoriano John Yeboah voltou a mostrar sua qualidade com a camisa do Venezia, da Itália. Neste domingo, o jogador marcou um golaço na derrota por 3 a 2 para o Frosinone, pelo Campeonato Italiano (veja abaixo).
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Yeboah começou a partida no banco e entrou no segundo tempo. Pouco depois de pisar no gramado, o equatoriano deixou sua marca com um belo gol e foi um dos destaques do Venezia na partida, mesmo com o resultado negativo.
A atuação reforça uma característica que Yeboah já havia apresentado recentemente. Na rodada anterior, o atacante foi titular contra o Milan e também teve uma participação de destaque, apesar da derrota do Venezia.
O momento do equatoriano acontece poucos dias depois de outro revés para o clube italiano. Na quarta-feira, o Venezia foi eliminado da Copa da Itália após perder por 2 a 0 para a Udinese.
Vasco tentou avançar por Yeboah
O bom momento de Yeboah também chamou atenção do Vasco. O clube carioca chegou a intensificar as tratativas para tentar contratar o atacante, mas encontrou dificuldades para avançar na negociação. De acordo com a apuração, o equatoriano tinha interesse em permanecer na Europa e descartou uma mudança nesta janela.
O presidente Pedrinho revelou que o Cruz-Maltino fez um movimento mais forte pelo jogador, embora tenha esbarrado nas condições da operação.
— O Yeboah a gente foi um pouco mais para cima, com mais vigor, mas também teve uma dificuldade grande. São jogadores fortes no mercado, mas não é simples uma negociação desse tamanho — afirmou o dirigente.
Pedrinho não revelou os valores envolvidos na possível negociação. O cenário financeiro, porém, é um dos fatores que limita a atuação do Vasco no mercado.
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