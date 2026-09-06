Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Alvo do Vasco, John Yeboah faz golaço e rouba a cena no Campeonato Italiano; veja vídeo

Atacante equatoriano entrou no segundo tempo e voltou a mostrar qualidade

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/09/2026 14:27
Favorite o Lance! no Google
John Yeboah também joga na selecao equatoriana
John Yeboah também joga na selecao equatoriana (Foto: Reprodução)

Alvo do Vasco na janela de transferências, que se encerra na sexta-feira (11), o atacante equatoriano John Yeboah voltou a mostrar sua qualidade com a camisa do Venezia, da Itália. Neste domingo, o jogador marcou um golaço na derrota por 3 a 2 para o Frosinone, pelo Campeonato Italiano (veja abaixo).

➡️Tudo sobre os maiores times e as estrelas de futebol do mundo no WhatsApp. Siga o canal Lance! Fut Internacional

Yeboah começou a partida no banco e entrou no segundo tempo. Pouco depois de pisar no gramado, o equatoriano deixou sua marca com um belo gol e foi um dos destaques do Venezia na partida, mesmo com o resultado negativo.

continua após a publicidade

A atuação reforça uma característica que Yeboah já havia apresentado recentemente. Na rodada anterior, o atacante foi titular contra o Milan e também teve uma participação de destaque, apesar da derrota do Venezia.

O momento do equatoriano acontece poucos dias depois de outro revés para o clube italiano. Na quarta-feira, o Venezia foi eliminado da Copa da Itália após perder por 2 a 0 para a Udinese.

continua após a publicidade

Vasco tentou avançar por Yeboah

O bom momento de Yeboah também chamou atenção do Vasco. O clube carioca chegou a intensificar as tratativas para tentar contratar o atacante, mas encontrou dificuldades para avançar na negociação. De acordo com a apuração, o equatoriano tinha interesse em permanecer na Europa e descartou uma mudança nesta janela.

O presidente Pedrinho revelou que o Cruz-Maltino fez um movimento mais forte pelo jogador, embora tenha esbarrado nas condições da operação.

— O Yeboah a gente foi um pouco mais para cima, com mais vigor, mas também teve uma dificuldade grande. São jogadores fortes no mercado, mas não é simples uma negociação desse tamanho — afirmou o dirigente.

continua após a publicidade

Pedrinho não revelou os valores envolvidos na possível negociação. O cenário financeiro, porém, é um dos fatores que limita a atuação do Vasco no mercado.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Rayo Vallecano, na La Liga

Futebol Internacional

Raphinha iguala Messi e faz história pelo Barcelona

Há 43 minutos
Vardy durante aquecimento

Futebol Internacional

Alvo do São Paulo, Jamie Vardy acerta com clube inglês para temporada

Há 47 minutos
Kaick comemorando gol pelo FC Dallas, da MLS (Foto: Reprodução)

Futebol Internacional

Alô, Ancelotti! Ex-Grêmio faz golaço na MLS; veja o vídeo

Há 1 hora
Lionel Messi de perfil em jogo do Inter Miami com a camisa rosa

Futebol Internacional

Messi ainda não acabou: os números que sustentam a reta final da carreira

Há 2 horas
Cuello x São Paulo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Atlético recebe proposta de clube europeu por Cuello: veja detalhes

Há 2 horas
Com Bremer em campo, Milan e Juventus empataram por 0 a 0 no Campeonato Italiano (Foto: Stefano RELLANDINI / AFP)

Futebol Internacional

Juventus não é rival? Dono do Milan revela quem é o verdadeiro adversário

Há 3 horas
Mais LANCE!
Serie A TIM 2026/2027 - Juventus x Milan

Juventus x Milan: onde assistir ao vivo, horário e escalações do clássico

Premier League 2026/2027 - Arsenal x Chelsea

Arsenal x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e escalações do Clássico de Londres

Zubeldía corre atrás de Canobbio para comemorar o gol do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Peitada de árbitro em Canobbio chama atenção na Europa: 'Nunca visto'

Gonzalo Tapia com a camisa do São Paulo

Ex-São Paulo surpreende com golaço de trivela na MLS

Onde assistir a Valencia e Barcelona (Arte / Lance!)

Gabriel Jesus joga hoje? Veja onde assistir Valencia x Barcelona

Carrascal, do Flamengo, comemora gol contra o Mirassol (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (06/09/2026)

Hakim Ziyech negocia com o Botafogo

Botafogo contorna imbróglio e avança pela contratação de Ziyech

Cristiano Ronaldo aponta para Ângelo, camisa 20, durante comemoração de gol pelo Al-Nassr

Veja gols: com assistência de CR7, Ângelo diminui, mas Al-Nassr perde para o Ittihad

Welington, ex-São Paulo, marcou um golaço em jogo na Inglaterra (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Ex-jogador do São Paulo marca golaço em jogo na Inglaterra

Messi e Cristiano Ronaldo deixaram a Europa e optaram por mercados alternativos, como Estados Unidos e Arábia Saudita, respectivamente

Tévez pode colocar Messi e Cristiano Ronaldo lado a lado pela 1ª vez

Messi pode assumir liderança na artilharia durante confronto decisivo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

Argentina revive aposentadoria de Maradona e busca solução com saída de Messi

Goleiro do Villarreal em ação

Villarreal x Deportivo: duelo na Espanha tem forte ligação com o Brasil

André Jardine sentado com camisa do Shabab Al Ahly

Cinco anos após o ouro olímpico, Jardim e Malcom se reencontram como rivais