Antoine Griezmann foi decisivo para o Orlando City na madrugada deste domingo, ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre o San Diego, pela Major League Soccer (MLS). No entanto, o atacante francês também chamou atenção por outro motivo durante a partida: a dificuldade para lidar com o forte calor e a alta umidade da Flórida.

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Aos 30 minutos do primeiro tempo, durante a primeira pausa para hidratação, Griezmann apareceu com uma toalha molhada sobre a cabeça e outra no pescoço. Visivelmente incomodado com as condições climáticas, o atacante de 35 anos precisou receber atendimento para aliviar os efeitos da alta temperatura e da umidade antes de retornar à partida (veja abaixo)

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A cena rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, especialmente pela diferença em relação ao clima ao qual o francês estava acostumado durante sua passagem pelo futebol europeu.

No entanto, apesar do desgaste provocado pela temperatura, Griezmann conseguiu ser decisivo. O gol garantiu mais três pontos ao Orlando City e confirmou o bom início do atacante no futebol norte-americano.

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Griezmann vive início positivo na MLS

Contratado pelo Orlando City neste verão após deixar o Atlético de Madrid, Griezmann vem tendo participação importante na equipe. Em 11 partidas pelo clube, o francês soma seis gols e três assistências.

A mudança para os Estados Unidos representa uma nova etapa na carreira do atacante, que construiu boa parte de sua trajetória no futebol espanhol. Aos 35 anos, Griezmann segue como uma das principais referências técnicas do Orlando City.

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