PSG é perdedor no sorteio da Champions League, e Real Madrid tem tabela acessível Manchester United volta com tabela equilibrada após três anos longe do torneio

No sorteio da fase de liga da Champions League, o PSG foi o grande perdedor com uma sequência de jogos complicada. Os atuais bicampeões europeus terão uma jornada difícil em busca de repetir o feito do Real Madrid entre 2016 e 2018 para conquistar o 3º título do torneio de forma consecutiva.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Dentre os adversários do Pote 1, o PSG encara Barcelona e Manchester City, que são dois rivais dos mais complicados ao lado de Arsenal, Bayern de Munique e Real Madrid pelo que apresentaram na última temporada e pela perspectiva em 2026/2027.

continua após a publicidade

Dos rivais do Pote 2, o PSG reencontra o Aston Villa em Birmingham, onde a equipe de Luis Enrique foi derrotada por 3 a 2 em duelo válido pelas quartas de final da Champions League 2024/2025. Além disso, a Roma fez uma grande temporada no Campeonato Italiano, tendo encerrado o torneio na 3ª colocação com três pontos a menos em relação ao Napoli e que se reforçou no mercado com Malen, Rodrigo Mora e Nahuel Molina, por exemplo.

O PSG ainda encara o Galatarasay, que é o atual campeão turco e que chegou às oitavas de final da última Champions League, além do Villarreal, que encerrou a edição passada da La Liga na 3ª colocação. O Como, da Itália, era o adversário mais temido do Pote 4 e entrou no caminho da equipe de Luis Enrique, que conta apenas com o Slovan Bratislava como adversário acessível.

continua após a publicidade

No entanto, o PSG foi campeão das duas últimas edições da Champions League sem ter conquistado uma classificação direta às oitavas de final do torneio. Caso essa tabela não faça com que Luis Enrique e seus comandados consigam ficar entre os oito melhores times da fase de liga, os franceses seguem como favoritos ainda que disputem os 16 avos de final.

Real Madrid tem tabela acessível na Champions League

Após duas temporadas decepcionantes na Champions League, o Real Madrid tem uma tabela acessível para garantir uma vaga automática às oitavas de final da competição. Os merengues contam com apenas dois adversários complicados: Arsenal e Roma, sendo ambos longe do Santiago Bernabéu.

continua após a publicidade

Em casa, o Real Madrid recebe Inter de Milão, PSV, RB Leipzig e LASK, enquanto visita o Shakhtar Donetsk em campo neutro no Stamford Bridge, além do modesto AEK Atenas, da Grécia. A equipe comandada por José Mourinho tem condições de conquistar seis vitórias nesses duelos e avançar automaticamente às oitavas de final e lutar pela vantagem de fazer os jogos de volta no mata-mata em casa.

Com José Mourinho, o Real Madrid investiu em grandes contratações para dar uma resposta ao seu torcedor. A equipe tem 100% de aproveitamento na La Liga com duas vitórias em dois jogos e conta com os talentos de Mbappé, Vini Jr e Diomande.

continua após a publicidade

Mbappé comemora 3º gol marcado pelo Real Madrid sobre a Real Sociedad, pela La Liga (Foto: Thomas Coex/AFP)

Manchester United volta ao torneio após três anos

No Pote 2 da Champions League, o Manchester United tem uma tabela desafiadora de jogos, mas com condições de avançar entre os oito melhores colocados. Os Diabos Vermelhos encaram Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Roma, Sporting, RB Leipzig, Villarreal, Sabah e Como.

Dos oito rivais do Manchester United, o Bayern de Munique deve ser o único que entra com o favoritismo para ocupar um lugar entre os oito melhores clubes da Champions League. No entanto, as seis equipes restantes com exceção do Sabah tem boas chances de avançar ao mata-mata, o que demonstra um certo equilíbrio entre os adversários.

continua após a publicidade

No entanto, o Manchester United precisa elevar seu nível de jogo após uma dura derrota para o Hull City por 2 a 0, na estreia da Premier League, no último fim de semana. Os Diabos Vermelhos fizeram grande temporada em 2025/2026, mas também pelo fato de não terem disputado competições europeias, o que representa um calendário com menos partidas e, consequentemente, menos desgaste.

Arsenal, Bayern e Barcelona entre os oito melhores?

Arsenal, Bayern de Munique e Barcelona chegam como favoritos ao lado do Real Madrid para estarem entre os oito melhores colocados na fase de liga da Champions League. No entanto, com adversários mais complicados em relação aos rivais da equipe merengue.

continua após a publicidade

Atual vice-campeão da Champions League, o Arsenal tem jogos duros contra Bayern e Real Madrid, mas outros acessíveis contra Lille, Sabah e Slavia Praga. Dificilmente, os Gunners conseguirão repetir a campanha de 100% de aproveitamento da última temporada.

O Bayern de Munique tem um duelo complicado contra o Arsenal, mas também contra Manchester United e Atlético de Madrid longe da Alemanha. Assim como os Gunners, os bávaros enfrentam Lille e Slavia Praga dentre os rivais mais tranquilos, além do Viking, da Noruega.

continua após a publicidade

O Barcelona precisará provar que merece um lugar entre os oito melhores colocados com duelos contra Manchester City, PSG, Aston Villa, Galatasaray e Como. No entanto, o clube catalão tem boas chances de superar alguns dos rivais mais complicados.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.